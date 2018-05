Mannheim. (dpa-lsw) Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hält nichts von höheren Krankenkassenbeiträgen für Raucher. "Wenn Sie anfangen, Verhalten zu stark zu bestrafen, widerspricht das dem Kerngedanken des Solidarsystems", sagte er am Sonntag in Mannheim. Er plädiere eher dafür, Anreize für gesundheitsbewusstes Verhalten zu schaffen. "Wir sollten zudem helfen, dass Leute aus dem Rauchen und anderen Süchten rauskommen", sagte Spahn auf dem Maimarkt. "Strafe durch höhere Beiträge: Wo wollen Sie da aufhören?"

Als Beispiel nannte Spahn Verletzungen beim Fußball. "Ich möchte ja den Breitensport und die Leute nicht auch noch dafür bestrafen." Er halte deshalb nichts davon, einzelne Dinge herauszugreifen. "Ich werbe lieber dafür, sich gesund zu verhalten. Beim Rauchen klappts ja: Die Zahl der Raucher ist stark zurückgegangen, auch bei Jüngeren. Wer mit 18 nicht raucht, fängt danach zu 90 Prozent nicht mehr an."

Spahn warb bei der Leistungsschau in der nordbadischen Stadt für die duale Ausbildung mit Praxisbezug in Betrieben. "Das ist ein echter Erfolgsschlager", sagte der Ressortchef. Er sei sehr dafür, dass junge Menschen - die können und wollen - Abitur machen und studieren. "Aber was mir zunehmend auf den Zwirn geht, ist eine absolute Abi-Fixierung. Wir sollten nicht alle Bereiche zum Bachelor machen."

Der Bundesgesundheitsminister hat zudem den Wirbel um den 200. Geburtstag von Karl Marx und den Sozialismus als irritierend bezeichnet. "Der eine oder andere Gedanke mag richtig sein - aber wenn man mal schaut, wie viel Verklärung da im Moment in mancher Debatte dabei ist", sagte er.

Der Sozialismus sei eine dogmatische Theorie, die nur in Freund und Feind denke. Er sei "eine Theorie, die in ihrer ganzen Logik am Ende in Diktatur und Bevormundung endet und die in ihrer praktischen Umsetzung - und das haben wir ja leider sehen müssen und viel zu viele Menschen erleben müssen in der Sowjetunion, in der DDR und vielen anderen Ländern - Diktatur, Unterdrückung, Knappheit, Armut bedeutet hat", sagte er in einer Rede auf einer Verbraucherausstellung.

"Etwas weniger Karl-Marx-Festspiele, kann ich den Linken nur zurufen, und etwas mehr Ludwig Erhard. Denn die soziale Marktwirtschaft hat dazu geführt, dass wir heute so erfolgreich sind", betonte Spahn.

Marx war am 5. Mai 1818 in Trier (Rheinland-Pfalz) geboren worden. Zum 200. Geburtstag war dort am Samstag eine 5,50 Meter hohe, von China gespendete Bronzestatue des Jubilars enthüllt worden. Kritiker protestieren gegen einen ihrer Ansicht nach zu großen Jubel um Marx.