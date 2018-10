Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. Kein Jahr ist vergangen, an dem Angehörige, Freunde und Augenzeugen nicht gemeinsam derer gedacht haben, die am 11. September 1982 in Mannheim bei einem Hubschrauberabsturz ihr Leben verloren. 46 junge Menschen aus Mannheims Partnerstädten Swansea und Toulon, aus den Vereinigten Staaten sowie aus der Quadratestadt selbst, die an diesem Tag eine besondere Fallschirmformation springen wollten, starben bei dem Unglück vor nun genau 35 Jahren.

Dabei hatte es so fröhlich begonnen. Die Internationalen Luftschiffertage im Rahmen des 375-jährigen Stadtjubiläums lockte die Menschen bei schönem Wetter in Scharen auf den Flugplatz nach Neuostheim. "Wie viele andere bin auch ich als damals 14-Jähriger mit einigen meiner Freunden zum Gelände gefahren. Überall herrschte gute Stimmung. Wir haben viele derjenigen gesehen, die in die beiden Chinooks der US-Garnison eingestiegen sind", erinnert sich der Mannheimer Stadtrat Steffen Ratzel bei der Gedenkfeier am Montag auf dem Gelände des City Airports.

Zahlreiche Angehörige waren zum Denkmal gekommen, das der britische Bildhauer Michael Sandle gestaltet hatte und das bereits ein Jahr nach dem Unglück auf dem Flugplatz Neuostheim aufgestellt worden war. Es soll ein Zeichen dafür sein, dass die Opfer nicht vergessen sind. Darunter waren neben den Fallschirmspringern die fünfköpfige Besatzung des abgestürzten Transporthubschraubers sowie zwei AFN-Reporter.

Die Sportler wollten in großer Zahl eine Formation fliegen. "Hand in Hand sozusagen, um die Verbundenheit der Jugend über die Grenzen hinweg zu symbolisieren", erinnert sich Oberfeldwebel Werner Dingert. Es sollte aber nicht mehr dazu kommen.

Beim im Vorfeld geplanten Übungssprung geschah das Unglück. In etwa 3000 Metern Höhe meldete der Hubschrauberpilot Probleme. Bei der Chinook versagte das Verteilergetriebe, und sie stürzte vor den Augen Tausender Menschen wie ein Stein auf die Autobahn. "Die Angehörigen mussten es mit ansehen und standen unter Schock", erinnert sich Dingert. Schreckliche Bilder, die der Oberfeldwebel mit Peter Röttele teilt. Röttele war damals im Vorstand der Mannheimer Fallschirmspringer. Er koordiniert die internationale Gedenkfeier in Neuostheim. "Es ist wichtig, dass wir hier jedes Jahr so zahlreich zusammenkommen", sagt er.

Das gemeinsame Gedenken richte zugleich den Blick auf die Zukunft. Man habe technische Schlussfolgerungen aus dem Geschehenen ziehen können. Aus der Trauer heraus seien Freundschaften gewachsen, verbunden zugleich durch die gemeinsame Liebe zum Fallschirmspringen, das mit Verstand und Respekt betrieben sein wolle. "Das gilt für alle Sportarten, die aus dem Rahmen fallen", meinte Röttele. "Die Wunden mögen 35 Jahre nach dem Unglück verheilt sein. Die Narben bleiben", unterstrich Ratzel die Bedeutung der jährlichen Gedenkfeier. "Das sind wir Opfern und Angehörigen schuldig."