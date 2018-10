Mannheim-Waldhof. (pol/rl) Zu einem Verkehrsunfall in der Karl-Feuerstein-Straße kam es am Dienstagnachmittag. Laut Polizeibericht war kurz vor 16 Uhr ein BMW aus Schienenstraße kommend auf der Straße unterwegs. In der Rechtskurve in der Unterführung war der Wagen laut Polizei auf regennasser Fahrbahn zu schnell unterwegs. Das Auto kam nach links auf die Gegenfahrbahn und prallte hier frontal mit einem Ford Fiesta zusammen.

Verletzt wurden beide Fahrer, deren Beifahrerinnen und ein Kleinkind im Ford. Sie wurden in ein Krankenhaus transportiert. Die Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge und Räumung der Unfallstelle soll noch mindestens bis 18 Uhr andauern. Die Unterführung ist derzeit (Stand 17 Uhr) voll gesperrt.

Update: 30. Oktober, 17.30 Uhr