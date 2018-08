Mannheim. (env) Mit einer dreidimensionalen Pinnwand wirbt Mannheim für den sechsten Freiwilligentag der Metropolregion Rhein-Neckar am Samstag, 15. September. Auf dem fünf Meter hohen blauen Würfel direkt am Hauptbahnhof sind die aktuellen Projekte notiert und Freiwillige können sich direkt die Kontaktdaten für das Projekt mitnehmen, für das sie ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellen.

Den Wiesenkindergarten des Vereins InFamilia aus Feudenheim mit kleineren Reparaturarbeiten aufhübschen, Kinder durch Vorlesen, Spielen und Basteln schon früh an Kulturveranstaltungen heranführen oder das Urban Gardening-Projekt auf dem Konversionsgelände Franklin bei Käfertal weiter voranbringen und viele andere Projekte mehr: "Wir sind sicher, dass es für jeden eine passende ehrenamtliche Aufgabe gibt", warb Projektleiter Roderick Haas von der Metropolregion Rhein-Neckar.

"Mannheim beteiligt sich bis jetzt mit 22 angemeldeten Projekten", erklärte Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD). Für die hofft er auf rund 450 ehrenamtliche Helfer. Die Hälfte der Plätze sei aktuell noch unbesetzt, so Kurz. Insgesamt sind in der Metropolregion 290 Mitmach-Aktionen angemeldet. "Das ist bundesweit der größte Ehrenamtstag", erklärte Haas. Dafür werden weiter Freiwillige gesucht, die an diesem Tag anpacken wollen. Für den Mannheimer Oberbürgermeister ist der Freiwilligentag eine gute Gelegenheit Organisationen und Bürgerschaft einander näher zu bringen. "Die Organisationen profitieren durch ihre Projekte und können zugleich Werbung für dauerhafte Helfer machen." Doch auch die Freiwilligen profitieren: "Man gibt nicht nur, sondern erhält sein Engagement auf vielfältige Weise wieder zurück." Und sei es schon durch den Spaß an der gemeinsamen Projektarbeit.

Das habe sich in der Metropolregion Rhein-Neckar längst herumgesprochen. So beteiligen sich die Arbeitnehmer großer Unternehmen genauso an einzelnen Projekten, wie sich auch Handel und Handwerksbetriebe durch kleine und auch größere Hilfsleistungen oder Sachspenden einbringen. "Es ist unser Ziel, sowohl die Projekte als auch die Helfer voranzubringen", sagt Roderick Haas.

Dafür wirbt der blaue Würfel, an dem die aktuellen Projekte aufgeführt sind. "Und wenn eine Aktion genügend Helfer hat, dann wird sie durch das nächste Projekt ersetzt", erklärt Selma Rapek aus dem Projektleitungsteam. "Alle helfenden Hände sind willkommen", lautet der gemeinsame Aufruf von Mannheims Beauftragter für bürgerschaftliches Engagement, Manuela Baker-Kriebel, und Projektleiter Roderick Haas.

Info: Auf der Homepage www.wir-schaffen-was.de können sich Interessierte für Projekte anmelden.