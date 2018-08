Von Carsten Blaue

Mannheim. Immer mehr Flusskreuzfahrtschiffe nutzen die Anleger im Mannheimer Rheinhafen. In der Hafenmeisterei gibt es sogar schon Anfragen für die nächsten Jahre. Es ist ein ständiges Kommen und Weiterschippern. Und die Hafenmeister sorgen dafür, dass es dabei keine Probleme gibt.

"Marcel! Mach’ mal ein Foto! Am besten auch das Auto mit Kennzeichen!" Das Frachtschiff aus Holland hat Pech gehabt. Am alten "Speicher Sieben" des Mannheimer Rheinhafens hat es fest gemacht, um mit dem Kran mal schnell einen Pkw auf den Kai zu hieven. Dafür hat sich der Kapitän aber einen Anleger für Flusskreuzfahrtschiffe ausgesucht. Und die Erste Hafenhauptmeisterin, Regina Güntert, hat’s gesehen: "Der darf da nicht liegen." Also macht ihr Kollege, Hafenhauptmeister Marcel Jöst, sein Bild. Als Beweis. Der Holländer wird Post bekommen. Mit der Möglichkeit zur Anhörung: "Das gibt ein Bußgeld." Bis zu 120 Euro werden fällig fürs Falschparken auf dem Wasser. Da gibt’s kein Pardon. Abgesehen davon, dass Güntert und Jöst die Anleger für die Flusskreuzfahrer brauchen. Das Geschäft mit den schwimmenden Hotels boomt. Auch im Mannheimer Hafen. Auch für die Staatliche Rhein-Neckar Hafengesellschaft mbH, zu der die Hafenmeisterei mit der zentralen Schiffsmeldestelle gehört.

Im vergangenen Jahr haben genau 9689 Schiffe an den Mannheimer Anlegern festgemacht, davon waren 731 Kabinenschiffe. Seit 2002 hat sich ihre Zahl fast verdreifacht, die Tendenz ist weiter steigend: "Und für 2019 und 2020 haben wir auch schon Anfragen", sagt Jöst, der für die Schiffsmeldungen zuständig ist. Zwar sind es vor allem Container-, Güter- und Tankschiffe, die in Mannheim Ladung löschen und aufnehmen. Dennoch ist Güntert und Jöst das Business mit den Touristen wichtig, auch wenn die Hafengesellschaft mit allem anderen wesentlich mehr Geld verdient. Mit der Vermietung von Liegenschaften zum Beispiel. "Aber es geht da nicht nur ums Geschäft", sagt Güntert: "Das ist auch Tourismusförderung."

Der Hafen liege zentral, man komme hier gut weg zu Landausflügen in die Region. Mit dem Bus nach Heidelberg und Speyer zum Beispiel. Oder sogar zu Fuß oder mit dem Rad in die Mannheimer Innenstadt: "Also unterstützen wir das gern." Die Reedereien für Flusskreuzfahrten nennt die Hafenmeisterin "Kunden". Weil die Nachfrage nach den fünf Anlegern so groß ist, erlauben Güntert und Jöst nur noch Liegezeiten von maximal 24 Stunden. Das sei für alle fair. "Und wir müssen nicht so oft sagen, dass wir belegt sind", so Jöst.

Bis zu fünf Stunden kostet das Anlegen 150 Euro. Bis zu 24 Stunden kosten 300 Euro. Dazwischen gibt es keine Staffelung: "Ist einfacher für die Buchhaltung", sagt Jöst. Klar, die "Konkurrenz" ein Stück flussaufwärts sei teurer. Aber, wie gesagt, ums Geld geht es nicht in erster Linie. Die Hafenmeisterei sieht ihre Anleger auch als Eingangstür zu den schönen Ausflugszielen in der Region. Nicht umsonst prangt in Riesenlettern "Welcome to Mannheim" an der Mauer.

Willkommen sollen sich die Gäste der Luxusdampfer fühlen. Prospekte gibt es in drei Sprachen. Oft geben die Hafenmeisterin und ihre insgesamt drei Kollegen den Neuankömmlingen Tipps und weisen ihnen den Weg: "Manche meinen, sie seien in Ludwigshafen", lacht Jöst und schaut rüber zur anderen Rheinseite, während gerade die prächtige "MS Grace" beidreht, um festzumachen: Baujahr 2015, höchstens 145 Passagiere, 135 Meter lang. Länger dürfte sie auch nicht sein: "135 Meter sind bei uns das Maximum", sagt Jöst. Je zwei Schiffe können neben- und hintereinander vertäut werden. Dann ist der große Anleger voll - der kleine ist noch wegen des Niedrigwassers im Rhein gesperrt.

Die Gäste des flussseitigen Schiffs müssen über das Sonnendeck des Nachbarn laufen, um an Land zu kommen. Für die Sicherheit sind die Kapitäne verantwortlich. Probleme gibt es da selten. Unfälle sind die absolute Ausnahme. Vor allem so schwere wie im Mai, als eine 87-Jährige vom Steg fiel und an ihren Kopfverletzungen starb.

Auch das "Ausparken" der Schiffe klappt meistens gut. Sie kommen Tag und Nacht, rund um die Uhr. Im Schnitt sind es vier bis fünf pro Tag, die etwa fünf Stunden lang bleiben, bevor es weitergeht. Hauptsaison ist von Ostern bis Oktober. Im Dezember gibt es noch ein paar Weihnachtsfahrer.

Jetzt, mitten im Sommer, ist viel Betrieb. Passiert nachts mal was, gibt es für die Kapitäne eine Telefonnummer. Öfter komme es vor, dass medizinische Notfälle an Bord sind, die in Mannheim ärztliche Hilfe brauchen. Auch darum kümmert sich die Hafenmeisterei. Dann steht der Rettungswagen quasi schon an der Kaimauer. "Vor zwei Jahren war der Altersdurchschnitt der Flusskreuzfahrer noch so um die 75 Jahre", schätzt Güntert. "Da wurden für den Ausflug in die Stadt noch 20 Rollatoren an Land gestellt und keine Fahrräder. Kein Witz", sagt Jöst. Doch heute sehe man auch viele 25- bis 30-Jährige: "Viele Amerikaner", schiebt seine Chefin nach.

Güntert und Jöst haben über die Jahre auch viel über das Leben an Bord gelernt. Und über die Touristen: "Das sind Deutsche, Schweizer, Schweden, Japaner, Chinesen, Franzosen. Die Leute kommen von überall her." Die Reedereien würden darauf achten, welche Nationalitäten sie gemeinsam an Bord lassen. Franzosen würden oft unter sich bleiben. Schweizer und Touristen aus den USA würden selten zusammen aufs Schiff gelassen: "Weil die Schweizer sauber und ordentlich sind. Die Amerikaner sind da chaotischer." Und dann, sagt Jöst, komme es auch vor, dass manche Gäste schon morgens um acht Uhr die Bar benutzen. Da schweigt er aber über die Nationalität. Während die Schiffe in Mannheim liegen, könnten sie vom Fluss aus mit Treibstoff versorgt werden, erklärt Güntert, während eines der kleinen Tankschiffe vorbeifährt. Der Kapitän winkt, die Hafenmeisterin und ihr Kollege winken zurück. Man kennt sich.

An Land finden die Schiffsbesatzungen Anschlüsse für Strom, Frischwasser und Abwasser. Neben dran stecken Schnellhefter. Hier muss alles eingetragen werden, denn die Benutzung kostet extra. Und keiner sollte der Verlockung erliegen, nicht sauber Buch zu führen. Fliegt sowieso auf. Da entgeht der Hafenmeisterei nichts. Diese ist gemäß der entsprechenden Verordnung auch Hafenpolizei, Landesbetrieb und Ordnungsbehörde in einem: "Das ist nur bei uns in Mannheim so", sagt Güntert.

Hat jemand, der so viel mit Flusstouristen und ihren schwimmenden Wohlfühloasen zu tun hat, überhaupt Lust, so was mal selbst zu machen? "Ich überleg’s mir gerade", lächelt die Hafenmeisterin: "Ich wurde privat eingeladen." Auf dem Rhein würde es dann aber nicht entlang gehen, sondern auf der Donau.