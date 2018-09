Von Sebastian Blum

Mannheim. Als Verena König ihr Statement beendet hatte, herrschte Funkstille im Pressezentrum des SV Waldhof Mannheim. Die Bilder von Chemnitz seien um die ganze Welt gegangen, hatte die Marketing-Professorin der Dualen Hochschule gesagt. Das habe den Standort, die "Marke Deutschland" geschädigt, "die wir nach dem Zweiten Weltkrieg mühsam wieder aufgebaut haben". Die Bundesrepublik stehe auf Platz eins, und "wir wollen ja nicht, dass es Deutschland so geht wie dem SV Waldhof und wir drei Punkte verlieren".

Markus Kompp, Geschäftsführer des Fußball-Regionalligisten, nahm Königs Spitze gelassen. Dass er überhaupt ein paar Sitze neben der Hochschulprofessorin Platz nahm, wo sonst Fußballtrainer sitzen und Spiele analysieren, zeugt von der besonderen politischen Lage, in der sich die Bundesrepublik befindet. Chemnitz spukt immer noch durch die Köpfe, auch in Mannheim. Die fremdenfeindlichen, teils gewaltsamen Ereignisse, die sich vor einem Monat in der sächsischen Stadt abspielten, sind der erklärte Anlass für eine Demonstration: Am Tag der Deutschen Einheit sollen Tausende in der Quadratestadt auf die Straße zu gehen. "Für Demokratie, Menschlichkeit und Rechtsstaat", so das Motto.

Dazu rufen Kirchen- und Sportverbände, der SV Waldhof und die Rhein-Neckar Löwen, der Stadtschülerrat und Vertreter aus Wirtschaft und Wissenschaft gemeinsam auf. Eine solche Koalition hat es in Mannheim noch nicht gegeben. Sie will "Flagge zeigen", auch aus Sorge vor Rechtsextremismus in den Quadraten. Kirsten de Vos, Pressesprecherin der Evangelischen Kirche, verglich Mannheim auf der Pressekonferenz mit Chemnitz. Die Städte seien annähernd gleich groß.

Beide bieten auch Nährboden für rechte Parteien. Die Landtagswahl 2016 zeigte das eindrücklich, als der AfD-Kandidat Rüdiger Klos den Wahlkreis Mannheim Nord mit weit über 20 Prozent für seine Partei holte. Noch ein Jahr zuvor waren bei "Mannheim sagt Ja" 12.000 Menschen auf die Straße gegangen, um Geflüchtete willkommen zu heißen. Der Dekan der Katholischen Kirche, Karl Jung, sagte, dass er einen Riss in der Gesellschaft fürchte. Doch bei der Demo soll es nicht um politisches Parteiengedünkel gehen. Auch die Debatte um Flüchtlinge stehe nicht im Vordergrund, sagte Ralph Hartmann, Dekan der Evangelischen Kirche und Initiator der Demonstration. Die "Marke Deutschland" nahm er erst gar nicht in den Mund. Es gehe um Grundsätze. In letzter Zeit erinnere er sich häufig an eine Aussage von Reichspräsident Friedrich Ebert: "Demokratie braucht Demokraten". Nicht nur Politik, Polizei und Justiz könnten unsere Werte verteidigen. "Dafür braucht es die Verantwortung der Bürger", begründet der 53-jährige Dekan den Schulterschluss mit den Vertretern aus Wirtschaft, Sport, Kultur und Schule.

Die Veranstaltung beginnt am kommenden Mittwoch mit einem Musikprogramm am Alten Messplatz, bevor sich der Marsch um 14 Uhr in Bewegung setzt. Hartmann erwartet 3000 Teilnehmer, auch wenn das eine konservative Annahme sei. "Markus Spengler & Friends" starten die Bühnenshow, dann spielt eine Band des Jungen Nationaltheaters. Der Demo-Zug zieht über die Breite Straße hinunter zum Schlossplatz. Dort erwartet die Demonstranten ein bunter Mix aus Musik, Redebeiträgen, Poetry Slam und Diskussionen. Als "Top-Act" kündigte Hartmann Oberbürgermeister Peter Kurz an, der eine Rede hält. Außerdem spielen "Syrial", eine hauseigene Band der Popakademie, die sich auf Weltmusik spezialisiert.

Zum Schluss wird die Nationalhymne gesungen. Anstimmen wird sie die Mannheimer Sängerin Alba Kras - in einer leicht abgeänderten Version. Es sei schließlich der Tag der Deutschen Einheit, sagte Hartmann. "Einigkeit, Recht und Freiheit - dafür lohnt es sich, gemeinsam einzustehen." Es seien eben solche Symbole wie die Nationalhymne, die man wieder positiv besetzen müsse.

Der Veranstaltung fernbleiben müssen die Profis des SV Waldhof, da am Mittwoch ein Pokalspiel ansteht. Kompp hofft stattdessen auf rege Fan-Beteiligung. Jennifer Kettemann, Geschäftsführerin der Rhein-Neckar Löwen, sagte über die Handball-Profi-Mannschaft: "Es gibt keine Pflicht, aber vielleicht kommt ja der eine oder andere Spieler privat."