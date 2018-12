Von Jan Millenet

Mannheim. Einmal in Cannes bei den Filmfestspielen über den roten Teppich laufen - davon träumen etliche Filmemacher. Für ein Mannheimer Produktionsteam ist dieser Traum in Erfüllung gegangen. Die Filmagentur Brosiuskrusche heimste dieses Jahr an der Côte d’Azur Gold und Silber im Bereich der bedeutendsten Unternehmens- und Werbefilme ein. Sie ist damit die erste Mannheimer Filmproduktion, die in Cannes ausgezeichnet wurde. Und die Macher sind mächtig stolz auf ihre beiden Delfine.

"Es war alles so surreal", erzählt Gerry Brosius. Der Strand, die Palmen, die schicken Leute. "Der ganze Kontext halt." Gemeinsam mit Christopher Krusche rief der 44-jährige, gebürtige Ludwigshafener die Filmagentur ins Leben. Sie hat ihren Sitz im Musikpark im Stadtteil Jungbusch. Das Cannes-Spektakel scheint also wirklich so zu sein, wie man es sich vorstellt. "Wir hatten ein Apartment direkt am Meer. Die Kulisse war einfach abgefahren", schwärmt der 35-jährige Christopher Krusche, geboren in Neckargemünd und heute in Deidesheim lebend.

Je ausgiebiger sie von ihrem großen Abend in Frankreich erzählen, desto mehr lässt es sich mitträumen: die Begrüßung in einem pompösen Hotel, der rote Teppich am Galaabend, rundherum Filmschaffende. Nichts fehlte. "Wir haben uns extra beim Kostümverleih einen Smoking ausgeliehen", sagt Krusche und lacht. In der Unterhaltungsfilmindustrie zählt eine Auszeichnung in Cannes quasi als Ritterschlag.

Ähnlich ist es auch im Bereich Unternehmens- und Werbefilme, die im Rahmen der "Cannes Corporate Media & TV Awards" prämiert werden. Das ist die Sparte, in der Brosius und Krusche ihre Preise erhielten. Den goldenen Delfin bekamen sie mit einem Kurzfilm für Führungskräfte eines Unternehmens in der prestigeträchtigen Kategorie "Corporate Videos". Den zweiten Platz belegten die beiden bei den "Imagefilmen".

"In Cannes reihen sich die ganzen Top-Firmen ein", so Gerry Brosius, der damit nicht angeben möchte, sondern noch einmal seinen Stolz und die eigene Überraschung unterstreicht. Immerhin haben die beiden Kreativen ihre Agentur erst vor rund einem Jahr gegründet. Es ist daher eines ihrer ersten Werke, mit dem sie in Cannes so gut ankamen.

Trotz ihres recht jungen Alters sind die beiden schon erfahrenen Filmer. Während sich Gerry Brosius, der eigentlich als Studio-Bassist durch die Welt ziehen wollte, fast 15 Jahre als freischaffender Filmemacher durchschlug, hatte der studierte Film- und Mediendesigner Christopher Krusche schon einmal eine erfolgreiche Firma im Werbefilmbereich.

"Wir kommen schnell auf einen gemeinsamen Punkt. Und wir haben gemerkt: Das funktioniert", sagt Krusche. Die Zusammenarbeit war sozusagen die logische Konsequenz. Doch was macht die beiden so erfolgreich? "Wir legen viel Wert auf Storytelling", erklärt Gerry Brosius, also das Geschichtenerzählen. So kurz der Film auch sein mag, er soll eine Handlung haben.

Da beide letztendlich aus dem klassischen Filmbereich entstammen, ist das Erzählen für sie kein Problem. Und so machen sie auch aus einem Imagefilm mit langweiligem oder schwer umzusetzenden Thema ein kleines Kunstwerk. Denn: "Die Kunst hat bei uns oberste Priorität", so Brosius, der von seiner Musikerkarriere Abstand nahm, weil ihn "die Faszination der großen Bilder auf der Leinwand nie losgelassen hat".

In der Zwischenzeit sind sie weltweit unterwegs und zählen in der Region zu den sogenannten High-End-Spezialisten ihrer Branche - nicht zuletzt auch dank der Auszeichnung in Cannes. Sie drehen unter anderem für Firmenriesen wie Continental oder Bosch. Oder den Computerspielehersteller Konami, weshalb sie schon mit Promis wie David Beckham zusammenarbeiteten.

Es scheint, als haben Gerry Brosius und Christopher Krusche ihr großes Ziel, erfolgreiche Filmemacher zu sein und die Werbewelt ein wenig zu revolutionieren, schon weitgehend erreicht. Doch wie Kreative so sind, haben auch sie doch noch einen großen Traum in der Tasche: "Wir würden gerne mal eine Netflix-Serie drehen", erzählt Brosius. Das Know-how dazu hätten sie. Nur in Cannes hätten sie wahrscheinlich keine großen Chancen damit - zumindest noch nicht. Denn bislang werden keine Preise an Streaming-Anbieter vergeben.