Von Jan Millenet

Mannheim. Über 300 Kinder und Jugendliche aus Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen und Speyer stehen vom 15. bis 19. Juni beim Festival Junges Theater im Delta in der Quadratestadt auf der Bühne. Unter dem Motto "Ich & Du & Wer?" setzen sich die jungen Schauspieler dieses Jahr mit dem Thema "Privilegien" auseinander. "Es ist ein außergewöhnlicher Austausch über Landesgrenzen hinweg", so die Intendantin des Jungen Nationaltheaters Mannheim (NTM), Ulrike Stöck.

Und genau das ist einer der Punkte, die das Festival zu etwas Einzigartigem werden lassen. "Jeder Ort, aus dem die Kinder und Jugendlichen kommen, ist ein ganz spezieller", so die Intendantin weiter. Dadurch würden die Auftritte der jungen Menschen besonders interessant. Sie entstammen den Spielclubs vom Jungen NTM, vom Theater und Orchester Heidelberg, dem Theater im Pfalzbau Ludwigshafen so vom Kinder- und Jugendtheater Speyer. "Theater von Kindern und Jugendlichen bringt andere Ergebnisse zum Vorschein, wie das Theater mit Profis", erklärt Ulrike Stöck. Sie entwickelten eine ganz andere Kraft und seien eine spannende Ergänzung zum professionellen Theaterbereich.

Das Festival bietet den Nachwuchskünstlern eine Möglichkeit, die Stimme der jungen Menschen zu repräsentieren. Das schlägt sich auch in den Stücken nieder, die sie spielen. Es geht darin beispielsweise um Heimat oder darum, was es bedeutet, mitzumischen - im Positiven wie im Negativen. Die Stücke widmen sich den Themen Fremdsein und Vorurteile oder wie die Kinder und Jugendlichen ihre eigene Stadt wahrnehmen. Andere wiederum legen den Fokus auf die Musik. Die Darbietungsformen ziehen sich vom klassischen über das Clowns-Theater bis hin performativen Elementen.

In verschiedenen Diskussionsformaten und Workshops setzen sich die Teilnehmer mit dem Oberthema "Privilegien" auseinander. "Wir fragen uns zum Beispiel: Wer ist da? Wer ist nicht da? Und wer sollte da sein?", so Stöck. Fragen, die sich das Theater immer stellen sollte. Denn damit verbunden sei auch die Frage, wie Theater die Menschen erreichen kann und wie es sich weiterentwickeln muss. Neu ist dieses Jahr die Kooperation mit dem Theaterfestival "Schwindelfrei". Dafür begleitet ein Dokumentationsteam aus Jugendlichen das Junge Theater im Delta künstlerisch und kommentiert seine Eindrücke. Die Ergebnisse gibt es dann bei "Schwindelfrei" zu hören und sehen.

Insgesamt treten vom 15. bis 19. Juni rund 20 Theaterclubs mit Kindern und Jugendlichen ab sechs Jahren beim Jungen Theater im Delta auf. Die Spielorte konzentrieren sich auf die Räumlichkeiten des Jungen NTM in der Alten Feuerwache, das Jugendkulturzentrum Forum, das Studio Werkhaus und das Schauspielhaus des Mannheimer Nationaltheaters. Täglicher Treffpunkt zu Beginn des Tages und für verschiedene Rahmenprogrammpunkte ist ein großes Zelt inmitten des Alten Messplatzes, das als Festivalzentrum gilt. Offen sei das Festival für alle Interessenten, so die Intendantin Ulrike Stöck. Traditionell seien es neben den Familienmitgliedern der Schauspieler und verschiedenen Schulklassen aber vor allem die jungen Festivalteilnehmer selbst, die die Zuschauerränge füllen. Ein Punkt, den Ulrike Stöck besonders wichtig findet: "Denn die Kinder sollen sich gegenseitig zuschauen und das Feedback erleben."

Eröffnet wird das Festival Junges Theater im Delta am 15. Juni um 11 Uhr im Schauspielhaus. Danach wird das Festivalzentrum eingeweiht. Und dann steigt bei den Darstellern der Adrenalinspiegel, denn ab 15 Uhr stehen die ersten Auftritte an.

Der Eintrittspreis zu den Aufführungen beträgt 2,50 Euro. Die Teilnahme an der Festivaleröffnung jedoch ist kostenlos. Weitere Informationen gibt es unter der Telefonnummer 0621/1680305 oder im Internet unter www.nationaltheater-mannheim.de. Wer Fragen hat, kann diese auch per E-Mail an die Adresse jungesnationaltheater@mannheim.de richten.