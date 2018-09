Von Stefan Otto

Ludwigshafen. Zwei Beiträge im Programm des 14. Festivals des deutschen Films kommen aus der Region: Zum einen der neue Ludwigshafener "Tatort: Vom Himmel hoch" und zum anderen die improvisierte Komödie "Level up your Life!". Der Mannheimer Stefan Hillebrand hat sie gemeinsam mit dem Schweizer Oliver Paulus in Mannheim und der Region gedreht.

Bereits 2010 hätten sie mit den Dreharbeiten begonnen, berichtet Stefan Hillebrand. Über acht lange Jahre habe sich die Produktion hingezogen, bevor im Januar 2018 die endgültige Fassung bei den 53. Solothurner Filmtagen uraufgeführt werden konnte. Die Deutschland-Premiere fand nun im Beisein zahlreicher Mitwirkender auf der Ludwigshafener Parkinsel statt. "Wir haben nicht ständig über acht Jahre daran gearbeitet, aber immer wieder einen Versuch unternommen, einen Schritt weiterzukommen", verdeutlicht der Mannheimer Regisseur und Produzent ("Vielen Dank für Nichts"). Verschiedene Schwierigkeiten und Fehlentscheidungen sowie chronischer Geld- und Zeitmangel hätten die Fertigstellung der Low-Budget-Komödie letztlich verschleppt.

"Wir hatten einen Film von 60 Minuten", beschreibt Hillebrand einen Etappenerfolg. Erst anschließend habe man das Ensemble, das überwiegend aus der Region kommt, um den Berliner Schauspieler Christoph Jungmann ergänzt, der den 90-minütigen Streifen mit einer stimmig integrierten Episode abrundet. Jungmann spielt den verschuldeten Frank, dem die Leiharbeitsfirma Zapp! eine Stelle als Paketbote vermittelt hat. Bei Zapp!, gedreht im pfälzischen Frankenthal, arbeitet Evelyn als Assistentin eines Chefs, der sie permanent niedermacht. "Wie lange wollen Sie sich das noch gefallen lassen?", redet ihr die neue Kollegin Ursula zu, sich endlich zur Wehr zu setzen. "Das ist nicht nur fies, das ist Mobbing!", erfährt die zu duldsame Büroangestellte auch von ihrer Tochter. Evelyns Chance kommt, als Frank ihr versehentlich eine Sendung liefert, die sie gar nicht bestellt hat.

Das Buch über "Das geheime Wissen der Frauen" regt sie dazu an, einen wirksamen Kräutertrank zu brauen, mit dem sie ihrem Chef eins auswischen möchte. Dann kippt allerdings Bernd vom Stuhl, ein arbeitssuchender Zapp!-Klient aus Bad Dürkheim. Er stirbt, und Evelyn, die sich die Schuld gibt, will seinen Leichnam heimlich beseitigen.

"Ich hatte da ,Arsen und Spitzenhäubchen’ im Hinterkopf", erinnert Hillebrand an die berühmte, 1941 mit Cary Grant verfilmte, schwarze Broadway-Komödie um zwei liebenswerte alte Damen, die im wahrsten Sinne des Wortes ein paar Leichen im Keller haben. Leider hängt "Level up your Life!" genau in den entsprechenden Sequenzen etwas durch, weil der Film hier die Originalität verliert, die ihn sonst auszeichnet. Die alltagsnahe Komödie könnte überhaupt etwas mehr Dichte und Tempo vertragen, bietet aber über weite Strecken doch humorvolle Unterhaltung, irgendwo zwischen "Stromberg" und den Werken der Regiebrüder Coen, das freie Spiel improvisierender Darsteller, eine entsprechend lebendige Figurenzeichnung und erfreulich unkonventionelle Dramaturgie.

Ursprünglich geht der Film zurück auf eine Improvisations-Show der Mannheimer Theatergruppe Drama light, der Hillebrand und seine Frau Isolde Fischer, die als Kollegin Ursula agiert, seit mehr als 20 Jahren angehören. Sabine Reinhardt, in "Level up your Life!" in der Hauptrolle zu sehen, kommt von der ambitionierten Mannheimer Impro-Gruppe "Frau Maurers Loge", und den sterbenden Bernd spielt der regional verankerte Kabarettist Volker Heymann ("Mannheim - Neurosen zwischen Rhein und Neckar").

Info: Termine: Montag um 18.30 Uhr und Dienstag, 4. September, 16 Uhr, jeweils in Festivalkino 3.