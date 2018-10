Die Identitären Bewegung verteilte jüngst Aufkleber an einem muslimischen Kindergarten. Foto: dpa

Mannheim. (oka) Extremistische Tendenzen sind in Mannheim eher weniger zu beobachten - das erklärte Mannheims Polizeipräsident Thomas Köber in der Sitzung des Sicherheitsausschusses am Donnerstagabend aufgrund einer entsprechenden Anfrage des Migrationsbeirats. Natürlich könne man das nur anhand der Fälle beurteilen, die der Polizei bekannt sind, betonte er.

Demnach hat es zwischen 2014 und 2017 eine antiislamische und eine antisemitische Straftat gegeben. Es geht dabei aber nicht nur um Straftaten. Grund der Anfrage war eine Aufkleberaktion der Identitären Bewegung an einer muslimischen Kindertagesstätte.

Zudem gab es 2017 mehrere Flyer- und Sprühaktionen der rechtspopulistischen Bewegung. "Aufkleber kleben ist natürlich nicht gegen das Gesetz", erklärte Boris Weirauch (SPD). "Aber es handelt sich um eine subtile Bedrohung."

Dem stimmte Köber zu: "Das ist kein Kinderkram. Wir haben das im Visier." Im Fall von ausländischem Extremismus gab es im selben Zeitraum 25 Anzeigen. Dabei habe es sich um vergleichsweise geringfügige Vergehen gehandelt. Köber: "Wir haben keine besorgniserregende Entwicklung."