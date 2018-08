Mannheim. (U.W.) Eine Explosion in der Mannheimer Kirche St. Hildegard - diese Nachricht schreckte im vergangenen Oktober viele Menschen in der Region auf. Die Befürchtung, dass Terroristen einen Anschlag verübt hatten, bestätigten sich sich jedoch nicht. Einer der zwei mutmaßlichen Täter ist offenbar psychisch krank.

Seit Dienstag muss sich der heute 25-Jährige vor dem Mannheimer Landgericht verantworten. Den Ermittlungen zufolge soll der Pakistani die Tat gemeinsam mit einem bisher Unbekannten begangen haben. Beide seien am Abend des 17. Oktober 2017 in einem angemieteten Auto zu dem katholischen Gotteshaus im Stadtteil Käfertal gefahren.

Dort habe der Pakistani Fenster des Glockenturms mit einem Hammer eingeschlagen. Der mutmaßliche Mittäter soll dann eine Gasflasche in den Turm gelegt und das ausströmende Gas mit einer brennenden Zigarettenschachtel entzündet haben.

"Es entstand eine gewaltige Explosion mit einem Feuerball", sagte die Erste Staatsanwältin Melanie Reichardt. Sechs Fenster des Kirchturms wurden herausgedrückt und die Gasflasche nach draußen geschleudert. Anwohner hörten gegen 21 Uhr einen Knall und sahen zwei Männer wegrennen. Gartengeräte und Baumaterialien fingen Feuer. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Menschen kamen nicht zu Schaden. Der Sachschaden soll fast 7000 Euro betragen.

Hintergrund Es handelt sich bei diesem Fall aufgrund der schweren psychischen Erkrankung des 25-Jährigen nicht um eine normale Verhandlung, sondern um ein sogenanntes Sicherungsverfahren. Es gibt keine Anklageschrift, sondern eine Antragsschrift. Der Mann ist Beschuldigter, nicht Angeklagter. Das Sicherungsverfahren ist eine besondere Verfahrensart innerhalb des Strafrechts. Voraussetzung hierfür ist, dass ein normales Strafverfahren wegen Schuldunfähigkeit oder dauernder Verhandlungsunfähigkeit des ansonsten aber gefährlichen Täters nicht durchgeführt werden kann. Anstatt einer Verurteilung zu Freiheitsstrafe geht es um eine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus oder in einer Entziehungsanstalt. U.W.

Der Beschuldigte wurde am 5. Dezember in seiner Mannheimer Wohnung nach akribischen Ermittlungen verhaftet. Die Staatsanwaltschaft legt ihm die gemeinschaftliche Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion sowie eine "gemeinschädliche" Sachbeschädigung zur Last.

Religiöse oder politische Motive spielten offenbar keine Rolle bei der Tat. Der 25-Jährige soll an einer schizophrenen Psychose leiden. Es sei nicht auszuschließen, dass er deshalb das Unrecht der Tat nicht einsehen könne. In dem Fall wäre er schuldunfähig.

Der junge Mann ist derzeit in einer psychiatrischen Klinik untergebracht. Dort wird er wohl für längere Zeit bleiben müssen. Der Beschuldigte sei für die Allgemeinheit gefährlich und weitere erhebliche Straftaten zu erwarten, heißt es in der Antragsschrift der Staatsanwältin. Die Öffentlichkeit wurde nach der Verlesung ausgeschlossen. Dies gilt für das weitere Verfahren einschließlich der Plädoyers.

Bei der Verkündung des Urteils sind Presse und Zuschauer jedoch wieder zugelassen, da das öffentliche Interesse überwiege, sagte der Vorsitzende Richter Michael Pfau. Damit folgte die Kammer dem Antrag von Verteidiger Stefan Allgeier nur zum Teil.

Der wollte den Ausschluss von Beginn an einschließlich des Urteils erreichen. Sein Mandant leide an einer "überdauernden psychiatrischen Erkrankung", die in dem Prozess von zentraler Bedeutung sei und die nicht öffentlich erörtert werden dürfe. Er befürchte eine Stigmatisierung des Beschuldigten und dessen Eltern, während der Verhandlung im Gerichtssaal bleiben dürfen. Sein Mandant werde in dem Prozess keine Angaben zu seinen persönlichen Verhältnissen machen, sagte Allgeier.

Nur so viel musste der Beschuldigte, ein großer kräftiger Mann, vor Gericht preisgeben: Dass er in Pakistan geboren wurde, lediger Schüler ist und zuletzt in Mannheim wohnte. Der Verteidiger will in dem Prozess eine Erklärung für seinen Mandanten zu den Tatvorwürfen abgeben, kündigte er an.

Der Pakistani soll seit einigen Jahren in Deutschland leben. Über dessen Aufenthaltsstatus wurde nichts bekannt. Er beherrscht die deutsche Sprache, sodass ein Dolmetscher nicht benötigt wird. Für den Prozess sind sieben Verhandlungstage anberaumt. Es sollen unter anderem Polizisten, Anwohner und ein psychiatrischer Gutachter gehört werden. Das Urteil ist für den 25. September geplant.