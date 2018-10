Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. "Hier hat mein Sohn die Möglichkeit, sich auszupowern", wird dessen Mutter Demet auf der Fotowand zitiert. Für Katrin ist das "Drop In(klusive)" ein Ort, an dem Tochter Laura mit anderen Kindern spielen und toben kann, während sich die Eltern über Alltägliches unterhalten. "Beim gemeinsamen Essen ist es oft mucksmäuschenstill, bevor die Kinder wieder voller Tatendrang den großen Raum mit seinen vielen Spielgeräten erobern", beschreibt Esma, Mutter des kleinen Malik, einen typischen Montagnachmittag im Mehrzweckraum der evangelischen Kindertagesstätte "Am Brunnengarten" im Herzogenried.

Diese hat ihre Räume zwar "Drop In(klusive)" zur Verfügung gestellt. Doch bezeichnet sich Einrichtungsleiter Andreas Elfner bewusst nur als der "Herbergsvater". Denn das kostenfreie Angebot mit der Aufforderung an junge Eltern, mit ihren unter Dreijährigen "einfach mal reinzuschauen", ist nicht Bestandteil der Einrichtung, sondern läuft nach eigenen Regeln. Diese lauten: Weder an- noch abmelden ist erforderlich. Bestimmte Voraussetzungen, um teilzunehmen, müssen nicht vorliegen. Wer kommt, ist da und herzlich willkommen.

Was es in Hessen flächendeckend bereits an 106 Standorten gibt und sehr bekannt ist, wird in Rheinland-Pfalz mit Worms und in Baden-Württemberg (Mannheim) bislang nur einmal angeboten. Der zwanglose Eltern-und-Kind-Treff im Herzogenried wird gut angenommen, das Fazit nach einem Jahr fällt positiv aus. Das liegt laut Daniela Kobelt Neuhaus, Vorstandsmitglied der Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie (KKS), an dem unkomplizierten Konzept, das Zielgruppen erreiche, an die sonst nur schwer heranzukommen sei. "Drop In(klusives)" richten sich bewusst an Eltern, die weder verplant, noch an ein festes Programm gebunden sein wollen.

Kobelt Neuhaus setzt seit 2009 die ursprünglich aus England stammende Idee von offenen und nicht institutionellen Willkommens- und Orientierungsorten federführend um. Vom Stiftungssitz in Bensheim aus wirbt sie um Kooperationspartner, die dafür Räume und Mittel zur Verfügung stellen. In Mannheim ist dies die evangelische Kirche, die ihr "Drop In(klusive)" mit Geldern aus dem BASF-Projekt "Gemeinsam Neues schaffen" realisieren konnte.

Lina Körner begleitet die Eltern dort von Beginn an und berichtet von zwischen fünf und zehn jungen Müttern, die mit ihren Kleinstkindern und deren älteren Geschwistern montags "ins Haus schneien". Die pädagogische Fachkraft hört zu, macht Vorschläge und bringt die Gruppe miteinander ins Gespräch. "Letzteres funktioniert mittlerweile trotz unterschiedlicher Sprachen jedoch fast von alleine", sagt sie. Während die Kinder den großen Raum jedes Mal aufs Neue für sich entdecken, würden die Frauen ganz banale Fragen wie "Wo gibt es gerade Windeln im Sonderangebot?", "Schläft Dein Kind schon durch?" oder "Bei welchem Kinderarzt seid ihr?" erörtern.

"Die fachliche Beratung halten wir bewusst sehr dezent", sagt Kobelt Neuhaus. Vielmehr gehe es darum, dass jeder ganz natürlich dazu gehöre. Nebenbei entwickeln sich Netzwerke und Kontakte. Sprachfähigkeit und Sozialkompetenz werden gestärkt. Ab dem nächsten Jahr muss der Mannheimer Standort auf eigenen Füßen stehen, doch Dekanatsstellvertreterin Anne Ressel ist hinsichtlich einer Anschlussförderung zuversichtlich.

Info: Die Kübel-Stiftung veranschlagt für ein "Drop In(klusive)" als Jahresbudget je nach Raumsituation einen Betrag von 7000 bis 10.000 Euro. Informationen zum Projekt gibt es telefonisch unter 06251/700526 oder per E-Mail an d.kobeltneuhaus@kkstiftung.de.