Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. Wenn Paare in der Krise stecken oder sich die familiäre Situation kontinuierlich verschlechtert, können sich Betroffene an die Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle (EFL) Mannheim wenden. Die Einrichtung der katholischen Gesamtkirchengemeinde im Dekanat Mannheim feiert ihr 70-jähriges Bestehen und gehört damit zu einer der ältesten ihrer Art in Baden-Württemberg. Diplom-Psychologin Astrid Schrankl leitet die Beratungsstelle in D 6. Im Interview mit der RNZ sprach sie über das Angebot und die Arbeitsweise der Einrichtung.

Hintergrund Hintergrund Die Ärztin Thea Grieger startete 1948 die Eheberatung in Mannheim. Nach Feierabend nahm sie sich ehrenamtlich den Nöten von Paaren an, die der Zweite Weltkrieg entfremdet hatte. Heute ist die Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle eine von 18 Fachstellen der Erzdiözese Freiburg. In Mannheim werden jährlich etwa 1000 Klienten betreut. Finanziert wird die [+] Lesen Sie mehr Hintergrund Die Ärztin Thea Grieger startete 1948 die Eheberatung in Mannheim. Nach Feierabend nahm sie sich ehrenamtlich den Nöten von Paaren an, die der Zweite Weltkrieg entfremdet hatte. Heute ist die Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle eine von 18 Fachstellen der Erzdiözese Freiburg. In Mannheim werden jährlich etwa 1000 Klienten betreut. Finanziert wird die EFL über Zuschüsse des Erzbischöflichen Ordinariats in Freiburg und aus Haushaltsmitteln der katholischen Gesamtkirchengemeinde Mannheim. Die Kostenbeteiligung der Klienten beträgt zwei Prozent des Nettoeinkommens pro Beratungsstunde. Eine Kontaktaufnahme ist telefonisch unter der Rufnummer 0621/15 53 33, per E-Mail an info@eheberatung-mannheim.de sowie unter www.eheberatung-mannheim.de möglich. hwz

[-] Weniger anzeigen

Frau Schrankl, mit welchen Problemen kommen die Menschen in die Beratungsstelle?

Die meisten Paare kommen, weil sie nicht mehr miteinander reden können, sie sich streiten oder beschlossen haben, sich zu trennen. Die Ursachen sind wiederum sehr vielschichtig. Manchmal sind andere Partner im Spiel, es bestehen unterschiedliche Vorstellungen über die Kindererziehung oder ein unerfüllter Kinderwunsch. Andere Beziehungen geraten aus dem Gleichgewicht, weil sich ein Partner plötzlich um die pflegebedürftigen Eltern kümmern muss, arbeitslos wird oder in den Ruhestand geht. Auch kritische Lebensereignisse wie Tod oder eine schwere Erkrankung können zu akuten Krisen führen. Manchmal auch unterschiedliche Wertvorstellungen oder kulturelle Differenzen.

Kommen die Paare gemeinsam in die Beratungsstelle?

Paar- und Einzelberatungen halten sich fast die Waage. In Ausnahmefällen, beispielsweise bei Trennungen, Scheidungen oder im Rahmen von Trauerbegleitung, beziehen wir gegebenenfalls die Kinder mit ein, machen jedoch keine Erziehungsberatung. Auch eine anonyme Online-Beratung ist möglich. Grundsätzlich ist die EFL offen für alle, unabhängig von Konfession, Lebensart und Weltanschauung. Der Großteil unserer Klienten kommt aus Mannheim, Heidelberg, Schwetzingen, Ladenburg, Weinheim und Heddesheim. Auch aus der angrenzenden Pfalz und aus dem südhessischen Kreis Bergstraße suchen uns viele Menschen auf.

Mehr Frauen als Männer?

60 Prozent unserer Klienten sind weiblich. Frauen sind schon ein Stück weit aufgeschlossener, wenn es darum geht, Hilfe von außen in Anspruch zu nehmen. Wir beraten neutral, unterstützen und begleiten. Es geht nicht um Recht haben oder Recht kriegen. Sehr häufig liegen die Ursachen für den Konfliktstoff tiefer oder weiter zurück, und Erfahrungen aus der Herkunftsfamilie oder früheren Beziehungen spielen im Hintergrund mit. Wer sich dessen bewusst wird, der kann besser verstehen, warum er so reagiert wie er reagiert. Oder warum der Partner diese oder jene Verhaltensweise an den Tag legt. In jedem Fall gilt: Eine Einzelberatung ist besser als keine, eine Paarberatung natürlich weitaus zielführender. Und je früher fachliche Beratung in Anspruch genommen wird, umso leichter lassen sich Lebensknoten lösen.

Und wenn die Fronten schon sehr stark verhärtet sind?

Das kann sehr anstrengend und für die Seele herausfordernd sein. Doch aus meiner langjährigen Erfahrung mit dieser Form der Konfliktlösung weiß ich, dass der intensive Prozess innerhalb der Gruppe oft den Weg zu guten Lösungen ebnet.