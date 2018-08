Von Jan Millenet

Mannheim. Vom ersten Moment an, als das Lied startet, herrscht Stille. Ergriffenheit. Der Song drückt auf die Tränendrüsen. Und das, obwohl er die Geschichte einer wildfremden Familie erzählt. "Ich bekomme selbst jedes Mal Gänsehaut", sagt Julia Kröhnert und streicht sich dabei über den Unterarm.

Sie hat das Stück gemeinsam mit Sebastian Henzl komponiert und eingesungen. Zusammen haben sie dieses Jahr die "Edda Minor - Song-Manufaktur" gegründet. Auf Bestellung schreiben die jungen Künstler ganz individuelle Lieder für verschiedene Anlässe.

"Bernandi" heißt die Aufnahme, die die beiden Musiker gerade laufen lassen. Es ist eine Zusammensetzung aus den beiden Vornamen von Mutter und Vater der Familie. Die Töchter, die den Song zum 60. Geburtstag ihres Papas in Auftrag gaben, haben als Kinder in einem Spanien-Urlaub immer wieder lauthals gegrölt: "Bernandi, wir haben Euch so gern." Eine schöne Erinnerung für sie. "Das wollten wir unbedingt aufgreifen", sagt die 26-jährige Julia Kröhnert. Auch die Töchter selbst singen im Refrain mit. Es ist ein Geschenk, das einzigartiger und emotionaler gar nicht sein könnte. "Die Mutter hat vor Rührung Rotz und Wasser geheult", erzählt die Sängerin. Was gibt es auch Gefühlvolleres als Musik?

Die Aufnahme ist professionell und könnte gar im Radio laufen. Aber dafür ist sie nicht gemacht. Denn die Idee, die hinter der "Song-Manufaktur" steckt, ist eine ganz andere. "Wir möchten für ganz normale Menschen, die ein besonderes Geschenk suchen, etwas ganz Individuelles machen", sagt Julia Kröhnert. Und der 30-jährige Sebastian Henzl fügt hinzu: "Maßgeschneidert." Dafür setzen sich die beiden mit den Auftraggebern zusammen, lassen sich die Geschichte der Kunden erzählen und legen los. Rund zwei Tage bräuchten sie, dann sei das Musikstück fertig.

So schnell ein Lied komponieren? Das geht so einfach? Für viele wahrscheinlich nicht. Aber Sebastian Henzl und Julia Kröhnert sind Profis. Zwar beendet die blonde Sängerin mit der glasklaren Stimme demnächst ihr BWL-Studium. Doch sie erklärt sofort: "Ich liebe Singen und Songwriting." Und in diese Richtung will sie sich nach dem Studienabschluss auch beruflich bewegen. Seit sie zwölf ist schreibt sie Songs. In der Zwischenzeit schrieb sie schon Texte und Musik etwa für Roland Kaiser oder die Gruppe Glasperlenspiel.

Sebastian Henzl ist ebenfalls schon mitten im Business. Er ist studierter Musiker, schloss an der Mannheimer Popakademie ab. Sein Hauptinstrument ist das Klavier. Auch er schreibt Lieder, unter anderem schon für Xavier Naidoo, Laith Al-Deen, Henning Wehland, Vincent Gross oder Cassandra Steen. Auf der Bühne steht er beispielsweise mit Maite Kelly oder begleitet die Band Frida Gold. Sein eigenes Studio, wo auch die Lieder für die "Song-Manufaktur" produziert werden, befindet sich im Musikpark Mannheim.

Ob sie für bekannte Größen oder für "stinknormale" Menschen schreiben, macht für die beiden keinen Unterschied. "Wir haben unseren Qualitätsanspruch und machen da keine Abstriche", erklären sie. Die Lieder, die sie zur Demonstration präsentieren, liefern den Beweis. Darunter ist auch ein Song, den eine Frau für ihre Schwester in Auftrag gegeben hat. Es ist die Geschichte einer nicht einfachen Kindheit und ein Dank an die Schwester, die immer für die Auftraggeberin da war. "Die Schwester kann bis heute das Lied nicht zu Ende hören", erklärt Julia Kröhnert. Die Emotionen würden sie jedes Mal überwältigen. "Wir haben selbst nicht gewusst, was diese Lieder bewirken können", so die Sängerin.

So etwas wie "Edda Minor - Song-Manufaktur" sei bislang einzigartig in Deutschland, sagt Sebastian Henzl. Zwar gebe es im Internet die Möglichkeit, sich "personalisierte" Lieder zu bestellen. Doch dabei werden nur die jeweiligen Namen in vorgefertigte Songs eingefügt. Mit Einzigartigkeit habe das nichts zu tun. Entsprechend kitschig oder albern sei das Ganze dann auch. "Genau das wollen wir nicht sein. Wir achten darauf, dass die Lieder geschmackvoll sind und Qualität haben."

Je nach Aufwand, ob beispielsweise nur mit den Kunden telefoniert wird oder sie den Song gemeinsam mit ihnen komponieren, starten die Preise bei "Edda Minor" bei 390 Euro für eine Produktion. Auf den ersten Blick klingt das teuer. Doch es steckt auch jede Menge Arbeit dahinter. "Und dann hat man etwas, das das ganze Leben hält, das man immer wieder anhören kann", findet Julia Kröhnert.

Freunde und Bekannte brachten die beiden Musiker auf die Geschäftsidee. "Wir wurden immer wieder gefragt, ob wir denn ein originelles Geschenk wüssten", so die 26-Jährige. Ob die Nische, die sie mit ihrer jungen Unternehmung nun füllen, bei den Kunden ankommt, wird sich zeigen. Jetzt heißt es erst einmal, sich bekannt zu machen. "Wir werden uns zum Beispiel auf Hochzeits- und Babymessen präsentieren", erzählen sie. "Denn da bis jetzt kaum jemand weiß, dass es so etwas gibt, sucht auch kaum jemand danach", sagt Sebastian Henzl. Doch wer die beiden findet und ein Lied schreiben lässt, sollte als Geschenkzugabe eines nicht vergessen: ein Päckchen Taschentücher. Denn es könnte emotional werden.

Info: www.edda-minor.de