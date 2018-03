Mannheim. (RNZ) Die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Mannheim setzt ihre Veranstaltungsreihe "DHBW4Kids" mit Schnuppervorlesungen fort. An vier Terminen haben Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren die Gelegenheit, den Klassenraum mit einem Hörsaal zu tauschen. Dieses Jahr stehen Kinderrechte, Warenströme, Logistik, Einkauf und Handel sowie das Internet auf dem Programm.

Den Auftakt macht "DHBW4Kids" am heutigen Dienstag von 10 bis 11.30 Uhr. Die Vorlesung beschäftigt sich mit dem Thema Gesetzgebung und geht auch der spannenden Frage nach, ob Kinder Rechte haben und wenn ja welche. Hendrik Jacobsen, Professor für Steuerrecht an der DHBW Mannheim, gibt Antworten und diskutiert mit den Jungstudenten. Unter dem Stichwort "Wenn der Teddy auf Reisen geht" hinterfragt am Donnerstag, 5. April, Julia Hansch, Professorin im Studiengang Betriebswirtschaft-Spedition, Transport- und Logistik-Warenströme und erklärt, wie Waren in den Supermarkt und Möbel zu uns nach Hause kommen. Unterstützung bekommt Julia Hansch in ihrer Vorlesung vom Spediteur Fritz Fels aus Heidelberg, der den Kindern am Lastwagen zeigt, was ein toter Winkel ist.

Am Mittwoch, 23. Mai, blicken die Nachwuchsstudierenden hinter die Kulissen eines Supermarkts und untersuchen gemeinsam mit Christian Vranckx vom Studiengang Betriebswirtschaftslehre-Handel, wie die Marmelade ins Regal kommt, warum sich alle Einkaufswagen ähneln und was eigentlich mit dem Geld in der Kasse passiert. Schließlich wagt Gerald Lembke vom Studiengang Digitale Medien am Freitag, 27. Juli, einen Ausflug in die virtuelle Welt des Internets und zeigt unter dem Titel "Online-Engel und Digital-Teufel" Chancen und Risiken eines Mediums, das den Alltag stark beeinflusst.

Info: Alle Veranstaltungen finden an der DHBW Mannheim am Campus Coblitzallee in der Zeit von 10 bis 11.30 Uhr statt und sind kostenfrei. Aus organisatorischen Gründen ist eine formlose Anmeldung mit Angabe von Vor- und Nachname sowie Alter des Kinds per E-Mail an kids@dhbw-mannheim.de erforderlich. Wichtig ist zudem die Angabe einer Telefonnummer, unter der ein zuständiger Erziehungsberechtigter während der Veranstaltung erreichbar ist. Alle Informationen sind auch auf der Homepage der DHBW Mannheim unter www.dhbw-mannheim.de abrufbar.