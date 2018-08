Von Wolf Goldschmitt

Mannheim. Wenn gestandene Radiomoderatoren wie "Pfeffer" und Mike sprachlos staunen, dann muss Sensationelles über Radio Regenbogen hereingebrochen sein. Doro Pesch, das 1,64 Meter große, platinblonde Energiebündel aus dem Rheinland rockt eine Stunde lang den Sender. Unplugged, live und hautnah erleben 40 Hörer die Weltpremiere neuer Songs der deutschen Queen of Heavy Metal - noch einen Tag vor Veröffentlichung des Albums "Forever Warriors - Forever United".

Im Rockschuppen von Regenbogen 2 brilliert die Facharbeiterin der Stahlbranche mit gut aufgelegter Band. Die acht Titel aus drei Jahrzehnten, darunter die Hymnen "All we are" und "Raise your Fist", werden von über 1000 Fans europaweit im Livestream auf Facebook verfolgt und kommentiert. Resümee: "Einfach nur mega". In Skandinavien allerdings schiebt die Plattenfirma Sony einen Riegel vor und sperrt das Konzert wegen Copyright. "Dass wir auch dort gehört werden, genial", freut sich "Pfeffer" über die Resonanz.

Und die Kommentare online bestätigen dem Veranstalter des phänomenalen Heavy-Metal-Konzerts in der gewaltig vibrierenden Live-Lounge, dass er mit Doro einen Glücksgriff getan hat. Auch die beiden Heidelberger im Publikum, Marion Fries und Jörg Tusel, die eine Karte beim "Rocksommer" des Senders gewonnen hatten, sind völlig aus dem Häuschen.

Die 54-jährige "Königin" gesteht nach der Show im Gespräch mit der RNZ, dass sie vorher recht nervös gewesen sei. "Aber früher war es noch viel schlimmer. Da musste ich vor Auftritten oft erbrechen vor Aufregung. Auf die Bühne zu gehen, bleibt für mich wie Bungee-Springen. Man muss einfach vorwärts, dann wird’s schon", lautet deshalb auch nach 35 Bühnenjahren ihr Motto.

Die begeisterten Fans beim "Privatauftritt" jedenfalls spüren von dieser Anspannung nichts. Kaum steht die zierliche Person vor dem Mikrofon, wird rhythmisch im typischen Heavy-Vier-Viertel-Takt geklatscht, die Sängerin ist prompt in ihrem Metier und das Medienhaus wird zum Mini-Wacken.

Ihre Rockerkluft, gesteht sie später in der Garderobe, sei übrigens reines Kunstleder. Als Veganerin könne sie kein Tier am Körper tragen. "Aber sieht doch wie echt aus", zeigt sie ihre Arbeitskleidung, "und gestört hat das noch keinen". Nach dem Gig steigt die sympathische Rockröhre mit ihren "Jungs" in einen Kleinbus und fährt zum nächsten Promotionstermin.

"Im November kommen wir für Gastspiele wieder in Eure Gegend", verspricht sie. Also eine Never-Ending-Tour wie Bob Dylan? "Ja klar, seit die Plattenverkäufe derart eingebrochen sind, müssen wir Künstler mit Liveauftritten überleben. Aber das geht allen so", bedauert die Unermüdliche achselzuckend.