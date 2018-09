Mannheim. (pol/rnz/kau) "Die Toten Hosen" spielen am morgigen Samstag, 8. September, auf dem Maimarktgelände in Mannheim. Einlass ist bereits ab 15.30 Uhr und gegen 17.30 heizen die Vorbands dem Publikum schon einmal ordentlich ein. Richtig los geht es dann gegen 20.45 Uhr. Die RNZ hat alle Infos rund ums Konzert auf einen Blick parat:

Anreise

Öffentlicher Transport statt Verkehrschaos - Mit dem Konzertticket können die Besucher mit Bus und Straßenbahn zum Maimarktgelände fahren. Neben den regulären Fahrten sind außerdem zahlreiche Sonderverbindungen eingerichtet. Alle Infos dazu gibt es auf der Internetseite des Verkehrsbund-Rhein-Neckar.

Wer mit dem Auto anreisen muss, nutzt die ausgeschilderten Parkflächen P1 bis P8 (außer 5) und P20 rund um das Maimarktgelände. Zusätzlich sind Polizeikräfte vor Ort, die die Autofahrer bei An- und Abreise entsprechend leiten. In der Umgebung des Maimarktgeländes sind Halteverboten eingerichtet. Zusätzlich wird die Xaver-Fuhr-Straße ab etwa 12 Uhr gesperrt.

Abreise

"Die Toten Hosen" spielen etwa bis 23 Uhr. Aufgrund der Anzahl an erwarteten Besuchern werden an der Haltestelle Maimarkt nach dem Konzert keine Busse fahren. Die Straßenbahn- und Buslinien starten dann rund einen Kilometer entfernt an der Haltestelle Neuostheim.

Tipps der Polizei

Die Polizei rät dazu, den Verkehr durch das gleichzeitig stattfindende Schlossfest und das Ferienende nicht zu unterschätzen. Außerdem sollten die Besucher nur das Nötigste an Wertsachen mitnehmen und diese eng am Körper (nicht in der Gesäßtasche) tragen. Auf solchen großen Konzerten seien oft Trickbetrüger unterwegs.

Der Veranstalter macht darauf aufmerksam, dass die Mitnahme von Taschen nur bis zu einer Größe von Din-A4 gestattet ist. Eigenes Essen und Getränke dürfen nicht mit auf das Gelände genommen werden.

Ab etwa 1 Uhr werden die Straßensperrungen und Halteverbote wieder aufgehoben.