Von Olivia Kaiser

Mannheim. Die Hörspiel-Abenteuer des Detektiv-Trios "Die drei Fragezeichen" sind Kult - und zwar vor allem beim Ü-30-Publikum, das mit den Geschichten aufgewachsen ist. Doch ebenso kultig ist die Hommage an diese Hörspiele von der Theatergruppe Voll-Playback-Theater. Die Darsteller bringen die Geschehnisse des Hörspiels mit lustigen Kostümen und ausgefeilten Requisiten auf die Bühne. Mittlerweile sind ihre Vorstellungen regelmäßig ausverkauft, so auch in der Alten Feuerwache in Mannheim. Diesmal hatte sich das Ensemble an eine bei den Fans überaus beliebten Folge der "Drei Fragezeichen" gewagt: "Das Gespensterschloss". Die Darsteller des Voll-Playback-Theaters machen daraus ein wahres Spektakel mit Musik, Tanz und allerlei schrägen Gestalten.

Vor 20 Jahren hatte eine Gruppe Freunde aus Wuppertal die Idee, ihre Lieblingshörspiele auf die Bühne zu bringen. Ihre Idee: Die Folge laut abspielen und dazu passend auf der Bühne agieren. Geplant waren eigentlich nur ein paar Vorstellungen, heute tourt das Ensemble durch die ganze Republik. da eine Hörspielfolge meist nur um die 50 Minuten dauert, reichert das Ensemble die Story mit Musikeinlagen oder Ausschnitten aus Filmen und Serien an. Es ist ein vergnüglicher Rundumschlag in der Popkultur.

"Die drei Fragezeichen" - das sind die Teenager Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews, die im kalifornischen Rocky Beach auf dem Schrottplatz von Justus’ Onkel ein Detektivbüro betreiben. In ihrem neusten Fall sollen sie für den Regisseur Alfred Hitchcock eine gruselige Kulisse für seinen neuen Film suchen. Schnell finden die Detektive einen idealen Drehort: das Schloss des verschollenen Stummfilm-Stars Stephen Terril. Allerdings soll das Gemäuer verflucht sein und dort ein orgelspielendes blaues Phantom sein Unwesen treiben.

Doch nicht nur das blaue Phantom spukt durch das Schloss, sondern alle möglichen Gespenster, ein Werwolf und bekannte Hollywood-Horrorgestalten wie Freddy Krueger. Gemeinsam mit Justus (Britta Lemon), Peter (Supaknut) und Peter (David J. Becher) tanzten sie zu Michael Jackson’s "Thriller". Den meisten Applaus gab es jedoch für die Tanzeinlage zu DJ Bobos "Freedom" - nachdem Bob seine beiden Detektivkollegen aus einer misslichen Lage befreit hat. Bei mysteriösen Fällen sind natürlich auch die FBI-Agenten Moulder und Scully aus der Serie "Akte X" gefragt, die einen kleinen Gastauftritt bei den drei Detektiven haben. Justus stattet die Agenten natürlich sofort mit einer der legendären Karten der drei Fragezeichen aus. Für diese Szene werden einfach Teile aus dem Hörspiel mit Tonsequenzen der Serie gemischt.

Trotz der vielen Anspielungen und Exkurse bleibt die Hörspiel-Geschichte Dreh- und Angelpunkt. Und so freut sich das Publikum auch am meisten, wenn Running-Gags aus den Hörspielen auf der Bühne einfallsreich in Szene gesetzt werden - beispielsweise, wenn der Verstärker am Telefon eingeschaltet werden soll und Bob eine riesige Truhe aufklappt und eine Antenne zum Vorschein kommt. Denn bei allem Ulk, mit dem Justus, Peter und Bob dargestellt werden, ist die Liebe zum Original bei der Inszenierung deutlich erkennbar.