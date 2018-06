Von Olivia Kaiser

Mannheim. Nicht nur in Berlin, Frankfurt oder Heidelberg gingen die Studenten vor 50 Jahren gegen den Vietnamkrieg und die Notstandsgesetzgebung auf die Straße - auch in Mannheim hatte sich eine Protestbewegung entwickelt, wenn auch nicht so radikal. Doch als eine Übergangssatzung der Universität, welche den Studierenden mehr Mitspracherecht zusicherte, zunächst vom Kulturministerium und dann dem Verwaltungsgerichtshof gekippt wurde, formierte sich Widerstand. Höhepunkt der Unruhen war der Sturm auf das Rektorat am 13. März 1969. Während der Senat der Universität einen neuen Rektor wählte, verschaffte sich eine Gruppe Studenten gewaltsam Zutritt zum Büro des Rektors.

Mannheim nahm damals in der Universitätslandschaft eine besondere Stellung ein. Das Lehrinstitut war erst 1967 von einer Handelshochschule zur Universität hochgestuft worden. Schon damals war die Betriebswirtschaftslehre - eine vergleichsweise neue Wissenschaft - die dominante Disziplin. "Wenn Sie sich die Geschichte dieses Studentenprotestes anschauen, waren die Sozial- und Geisteswissenschaften die Träger. In Mannheim waren hingegen die BWL-Studenten in der Überzahl, die - ohne ihnen nahetreten zu wollen - ja eher konsensorientiert sind und sich als Stütze der Gesellschaft verstehen", resümiert der Mannheimer Protestforscher Prof. Dr. Philipp Gassert, Inhaber des Lehrstuhls für Zeitgeschichte. "Es ist eine Besonderheit, dass in Mannheim der Fokus besonders auf Universitätsfragen lag."

Zunächst wirkte es so, als sei der studentische Ruf nach mehr Mitbestimmung gehört worden. Die Universität verabschiedete im Dezember 1968 eine Grundordnung, die besagte, dass neben Professoren auch Lehrkräfte ohne Professorentitel (Assistenten) und Studierende Mitglied des Senats werden können. Zudem hatten sie bei bestimmten Themen ein Vetorecht. Es handelte sich dabei zwar nicht um die geforderte Drittelparität, die besagte, dass Professoren, Assistenten und Studierende in gleichen Teilen den Senat stellen, doch es war ein "Vorreitermodell", wie Professor Theo Stemmler erklärt. Der 81-Jährige erinnert sich noch gut an die bewegte Zeit. Im Sommer 1968 kam er an den Lehrstuhl Anglistik 1 und wurde schnell zum Prorektor ernannt. "Zum Entsetzen der älteren Kollegen war ich damals für die Drittelparität", erzählt er. "Ich konnte die Forderung der Studenten verstehen."

Allerdings war das Kulturministerium von Baden-Württemberg anderer Ansicht. Die liberale Grundordnung wurde dort abgelehnt. Besonders groß war die Frustration der Studierenden, als im Januar 1969 dann auch der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg die Grundordnung für ungültig erklärte. "Wäre das nicht passiert", vermutet Theo Stemmler, "wäre es wohl nicht zu diesem radikalen Akt gekommen."

Mit dem radikalen Akt meint der Anglistikprofessor die Geschehnisse vom 13. März 1969. An diesem Tag sollte ein neuer Rektor gewählt werden. Denn aufgrund der Geschehnisse war Rektor Rainer Grünter zurückgetreten und sein Vorgänger, Knut Borchardt, fungierte als Interimsrektor. Die Sitzung fand zwar nicht-öffentlich statt, doch eine Gruppe Studenten versuchte, in den Saal einzudringen. Deshalb wurde die Sitzung kurzerhand verlegt. "Wir tagten dann in einem Saal im heutigen Reiss-Engelhorn-Museum", erinnert sich Knut Borchardt. Daraufhin entschlossen sich die Studenten, das Rektorat zu besetzen.

Das sei das erste Mal gewesen, dass während der Studentenproteste in Mannheim Gewalt angewendet worden sei, so Gassert - wenn auch nicht gegen Personen. Die Studenten verschafften sich brachial Zutritt, eine Scheibe wurde eingeschlagen, und die Tür, die vom Senatssaal ins Büro des Rektors führte, aus den Angeln gebrochen. Nachdem die Studenten das Büro gestürmt hatten, stellten sie eine rote Fahne auf und diskutierten im Büro. Die Polizei wurde verständigt, sie nahm die Personalien einiger Studierender auf und räumte das Büro. "Dabei gab es keinen gewaltsamen Widerstand", sagt Gassert. Knut Borchardt kann auch heute für die Aktion kein Verständnis aufbringen, die Grundordnung sei zurecht für ungültig erklärt worden. "Sie war disfunktional", betont er. Er selbst habe immer das Gespräch mit den Studenten gesucht. Besonders eine intensive Unterhaltung mit Rudi Dutschke bei dessen Besuch in Mannheim ist ihm im Gedächtnis geblieben. "Wir haben uns bei einem Orangensaft in meinem Büro unterhalten", erzählt Borchardt, der sich an den Studentenführer als intelligenten, aber sehr radikalen Geist erinnert. Für Mannheim war der Sturm auf das Rektorat laut Philipp Gassert der Höhepunkt der Proteste. Doch es war nicht gelungen, die Grundordnung zu halten: "Die Bewegung war desillusioniert und ist zusammengebrochen."