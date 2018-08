Die Patienten des Tagesförderzentrums können im neuen Erlebnisgarten relaxen - zum Beispiel in der Nestschaukel. Foto: Gerold

Von Jan Millenet

Mannheim. Aus einem Wiesenstück innerhalb eines halben Jahres einen vielseitigen Erlebnisgarten zu machen, ist keine einfache Sache. Studierende der Mannheim Business School (MBS) haben es in Kooperation mit der Mannheimer Gemeindediakonie jedoch geschafft. Nun ist der Garten im Tagesförderzentrum (TFZ) Vogelstang, wo Menschen mit Behinderung arbeiten und gefördert werden, fertig und feierlich eingeweiht.

Der Erlebnisgarten, den die etwa 50 Studierenden verwirklicht haben, spricht vor allem die Sinne der Nutzer an. Ein Barfußpfad lässt verschiedene Untergründe fühlen, ein Kräutergarten sorgt für diverse Dufteindrücke, Klangelemente zielen auf das Hören ab, und im Sandkasten ist Tasten und Fühlen angesagt.

Besonders beliebt ist die Nestschaukel, in der es sich durch ihr sanftes Hin und Her wunderbar relaxen lässt. Und damit ist eines der großen Ziele des Erlebnisgartens erreicht. "Er soll Entspannung bringen und dazu auffordern, dass die betreuten Menschen sich selbstständig beschäftigen", erklärt Viola Brauch, Geschäftsbereichsleiterin der Förder- und Betreuungsgruppe in Vogelstang.

Sie ist begeistert von der Arbeit, die die Studierenden geleistet haben. "Vorher war hier nur ein großes Stück Wiese", erklärt sie. Kein wirklicher Anziehungspunkt. Doch was der Garten jetzt bewirkt, erklärt sie so: "Wenn jemand, der eigentlich immer zur Ausgangstür läuft, plötzlich zur Schaukel in den Garten geht, dann ist alles richtig gemacht worden."

Die Menschen, die sich im Tagesförderzentrum aufhalten, können ohne Begleitung in den Erlebnisgarten gehen, was ihnen ein Stück weit Selbstständigkeit bringt. "Und es ist ein Ansporn zur Selbstinitiative", betont Viola Brauch. Im TFZ werden circa 40 Menschen mit schwerer und mehrfacher Behinderung in sechs Gruppen begleitet und gefördert.

Dass die MBS-Studierenden das alles in der Rekordzeit eines halben Jahres geschafft haben, kann Patrick Merkel kaum glauben. Er und seine studentischen Mitstreiter packten beim Umbau kräftig mit an. In 250 Arbeitsstunden verbauten sie mehr als 40 Tonnen Material.

Aber die Studierenden kümmerten sich auch um die Finanzierung des Erlebnisgartens und organisierten in nur drei Monaten über 32.000 Euro an Spenden. "Wir hatten mit etwa 25.000 Euro gerechnet. Aber mit dieser Summe konnten wir alles umsetzen, was wir uns vorgestellt hatten", erzählt Patrick Merkel. Und obendrein sei sogar noch Geld übrig, das sie der Gemeindediakonie zur Verfügung gestellt haben, um die neue Anlage in Schuss zu halten.

Die Idee kam den MBSlern im Januar. Denn ein Thema im Rahmen ihres MBA-Studiums beinhaltet die Integration benachteiligter Menschen in die Gesellschaft. Die Durchführung eines sozialen Projekts steht daher auf dem Lehrplan.

Welches Projekt die Studierenden umsetzen wollen, erörtern sie in ihrer Gruppe selbst. "Für sie ist es eine Möglichkeit, das Gelernte umzusetzen und der Gesellschaft etwas zurückzugeben", so der akademische Direktor der MBS, Florian Kraus, am Eröffnungstag.

"Wir suchten eine soziale Einrichtung, die möglicherweise Bedarf an Unterstützung hat", erklärt dazu Patrick Merkel. Bei Recherchen im Internet stießen die Studierenden auf die Gemeindediakonie Mannheim. "Wir haben angefragt, ob sie sich ein gemeinsames Projekt mit uns vorstellen könnte", erzählt der Student.

Und das konnte sie. "Ohne die Studierenden wäre eine Umsetzung des Erlebnisgartens nicht möglich gewesen", bestätigt Viola Brauch dankbar. Sie selbst hatte schon seit einiger Zeit über einen Barfußpfad nachgedacht. "Doch so viel Geld hat man nicht einfach so im regulären Pflegesatz."

Nun haben die Menschen mit Behinderung im Tagesförderzentrum mehr als einen Barfußpfad. Sie haben einen liebevoll gestalteten, vielseitigen Rückzugsort. "Es ist ein tolles Gefühl", sagt Patrick Merkel und blickt über das Geleistete.

"Und die Klasse war so engagiert", fügt er hinzu. Die aufrichtigste Bestätigung, dass das Projekt gelungen ist, liefern die Menschen des Tagesförderzentrums selbst: Ihre Freude über den Erlebnisgarten war am offiziellen Einweihungstag nicht zu übersehen.