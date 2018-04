Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. 8500 Teilnehmer aus 25 Ländern zählt die 84. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie (DGK), die am heutigen Mittwoch im Mannheimer Congress Center Rosengarten beginnt. Der bis Samstag, 7. April, stattfindende Kongress steht unter dem Motto "Kardiologie 2018: Von der Grundlagenforschung zur Hochleistungsmedizin". DGK-Präsident ist Professor Hugo A. Katus, der Ärztliche Direktor der Universitätsklinik für Kardiologie, Angiologie und Pneumologie in Heidelberg. Mit der RNZ hat er über den Kongress und Behandlungsmethoden gesprochen.

Hugo A. Katus. Foto: zg

Professor Hugo A. Katus ist Ärztlicher Direktor der Universitätsklinik für Kardiologie, Angiologie und Pneumologie Heidelberg, wo er 2004 die erste "Chest Pain Unit" in Deutschland eröffnete, um Patienten mit akutem Brustschmerz hinsichtlich einer lebensbedrohlichen Herzerkrankung schnell zu identifizieren. Der 67-Jährige ist Erfinder des Troponin-Tests, der zu einer nachhaltigen Veränderung der Diagnostik und Therapie von Herzerkrankungen beigetragen hat, und gehört zu den ein Prozent der weltweit am meisten zitierten Forscher aller Forschungsdisziplinen. hwz

Herr Professor Katus, welche Erwartungen knüpfen Sie an den Kongress?

Ich erhoffe mir einen regen Austausch zwischen Wissenschaftlern, Ärzten und der forschenden Industrie und wünsche mir, dass wir insbesondere junge Leute für die Innovationen, aber auch die Herausforderungen in der Herzmedizin begeistern können. Die vielen aktiven Teilnehmer und Besucher auf einem der größten Fachkongresse im Herz-Kreislauf-Sektor sind ideale Voraussetzungen für Fortbildung und Wissensaustausch gegeben.

Sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen nach wie vor die Todesursache Nummer eins in Deutschland?

Leider ja. Trotz aller medizinischen Fortschritte und einem Rückgang der Todesfälle aufgrund von Herzinfarkt und Herzklappenerkrankungen sterben immer noch deutlich mehr Menschen an den Folgen eines Herz-Kreislauf-Leidens als an allen anderen Erkrankungen inklusive aller Tumorerkrankungen.

Hat das etwas mit dem demografischen Wandel zu tun?

In gewisser Weise ja, obwohl Herzerkrankungen in jeder Altersgruppe sehr häufig sind. Die Lebenserwartung der Menschen steigt vor allem aufgrund des Fortschritts in der Herzmedizin. Im höheren Alter allerdings nehmen Herzerkrankungen wie Herzschwäche, Herzklappenerkrankungen und Herzrhythmusstörungen zu. Dies hat mit der erheblichen Belastung eines Herzens in unserem Leben zu tun. Dabei sind Frauen keinesfalls vor dem Herztod geschützt, sondern erkranken lediglich fünf bis zehn Jahre später als die Männer. Durch die Häufigkeit von Begleiterkrankungen in höherem Lebensalter wie beispielsweise Diabetes und Bluthochdruck haben die Frauen sogar eine höhere kardiale Sterblichkeitsrate.

Wie ordnen Sie vor diesem Hintergrund die Bedeutung des kathetergestützten Herzklappen-Ersatzes (TAVI) ein?

Der Herzklappenersatz ohne Operation (TAVI) ist eine Erfolgsgeschichte. Da mittlerweile auch gute Daten zur Haltbarkeit der TAVI- Herzklappen vorliegen, wird diese Technik bei entsprechendem Risiko bereits ab 75 Jahren angewendet. Inzwischen werden mehr Aortenklappenprothesen minimalinvasiv eingesetzt als chirurgisch und das Verfahren auch auf Patienten mit geringerem Operationsrisiko ausgeweitet. Durch kleinere und flexiblere Kathetersysteme sind die Risiken des Eingriffs weiter gesunken, so dass wir von einer weiteren Verbreitung dieser Therapieform ausgehen können.

Gibt es auch neue medikamentöse Behandlungsansätze?

Zwei Neuerungen möchte ich ansprechen. Bei den Cholesterinsenkern stehen als Alternative zu Statinen die sogenannten PCSK9-Hemmer zur Verfügung, die das (schlechte) LDL-Cholesterin hocheffizient auf Werte bis 40mg% senken. Dadurch kann bei Patienten mit schwerer Gefäßerkrankung die Herzinfarktra-te und Sterblichkeit weiter gesenkt werden. PCSK9-Hemmer sind eine gute Alternative für Patienten mit Nebenwirkungen unter Statinen wie zum Beispiel starke Muskelschmerzen, da die neuen Wirkstoffe erstaunlich wenig Nebenwirkungen zeigen. Allerdings sind die PCSK9-Hemmer noch sehr teuer, und die Krankenkassen fordern vor einer Kostenübernahme den sicheren Nachweis einer ungenügenden Statinwirkung oder einer Statinunverträglichkeit. Zweitens wurde in der Behandlung von schweren Gefäßerkrankungen gezeigt, dass eine gleichzeitige niedrigdosierte Hemmung der Blutplättchen (Aspirin) und der Blutgerinnung (Rivaroxaban) Leben rettet und Schlaganfälle sowie Beinamputationen reduziert. Das Therapieprinzip wird voraussichtlich ab Herbst zugelassen.