Mannheim. (RNZ/rl) Zu einem Demonstrationszug mit rund 900 Teilnehmern anlässlich des tödlichen Polizeieinsatzes am vergangenen Montagnachmittag kam am Samstagabend in der Innenstadt.

Nach einer Auftaktkundgebung am Marktplatz gegen 18 Uhr zogen die Teilnehmer durch die Innenstadt. Dabei wurden bengalische Fackeln und Rauchfackeln sowie zum Böllern gezündet.

Zudem wurde das Stadthaus, das Landgericht, das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt sowie weitere Gebäude mit Farbbeutel und Farbflaschen beworfen und mit Sprühfarbe beschädigt.

Wie die Polizei mitteilte, gab es keine tätlichen Angriffe auf die eingesetzten Polizeibeamten, die den Demonstrationszug zur Sicherung begleitet hatten. Die Ermittlungen zu den Tätern dauern an.

Bei der Kundgebung unter dem Motto "Wer schützt uns vor der Polizei?" forderten einige ein "sofortiges Ende der Polizeigewalt", eine öffentliche Anklage und eine lückenlose Aufklärung.

Die Versammlung endete gegen 20.20 Uhr wieder am Marktplatz.