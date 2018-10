Tausende kamen zur Demo in Mannheim. Foto: Gerold

Mannheim. (alb/sbl) Rund 9000 Menschen sind am Mittwochnachmittag am Alten Messplatz zusammengekommen, um für Demokratie, Menschlichkeit und Rechtsstaat zu demonstrieren. Damit sind dreimal so viele Menschen auf die Straße gegangen, wie im Vorfeld erwartet wurden.

Die Protestierenden brauchten etwa 20 Minuten, um zum Mannheimer Schlossplatz zu laufen. Dort fanden mehrere Kundgebungen und Konzerte statt.

Offiziellen Angaben zufolge verlief die Veranstaltung friedlich. Zu der Demonstration aufgerufen hatten Kirchenverbände, Kunstschaffende, Vertreter der Wirtschaft und Sportvereine, darunter die Rhein-Neckar-Löwen und der SV Waldhof Mannheim.