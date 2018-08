Mannheim. (RNZ) Wenn am heutigen Samstag der zehnte Christopher Street Day (CSD) in Mannheim stattfindet, kommt es aufgrund der Parade zu einigen Änderungen im öffentlichen Nahverkehr. Die Breite Straße wird von 12.30 Uhr bis 16 Uhr für den Stadtbahnverkehr gesperrt. Die Linien 1, 3, 5/5A und 7 verkehren zwischen Alte Feuerwache und Paradeplatz über Dalberg- und Rheinstraße. Die Innenstadt inklusive Bismarckstraße ist von 14.30 bis 17.15 Uhr für Bus und Bahn gesperrt. In dieser Zeit ist die Haltestelle Hauptbahnhof lediglich mit der Stadtbahnlinie 3 und den Buslinien 60 und 63 erreichbar. Ab 17.15 fahren Busse und Bahnen wieder regulär.

Linie 1: Umleitung zwischen Alte Feuerwache und Tattersall. Unter anderem werden die Haltestellen Hauptbahnhof und Paradeplatz nicht bedient.

Linie 2: Umleitung zwischen Alte Feuerwache und Nationaltheater über Gewerkschaftshaus. Die Haltestelle Paradeplatz wird nicht bedient.

Linie 3: Umleitung zwischen Alte Feuerwache und Hauptbahnhof über Gewerkschaftshaus und Kunsthalle.

Linie 4/4A: Umleitung über Gewerkschaftshaus - Kurpfalzbrücke - Dalbergstraße - Rheinstraße. Unter anderem werden die Haltestellen Hauptbahnhof und Paradeplatz in nicht bedient

Linie 5: Verkürzter Fahrweg zwischen Collini-Center und Nationaltheater über Gewerkschaftshaus. Unter anderem werden die Haltestellen Hauptbahnhof und Paradeplatz nicht bedient.

Linie 5A: Verkürzter Fahrweg, die Linie 5A fährt nur auf der Strecke Nationaltheater - Käfertal - Heddesheim.

Linie 7: Unter anderem werden die Haltestellen Mannheim Hauptbahnhof und Paradeplatz in dieser Zeit nicht von der Linie 7 bedient.