Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Mannheim. (RNZ) Die Stadt meldet am Dienstag 163 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 31.195.

Bislang gelten in Mannheim 28.413 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 2374 akute Infektionsfälle.

Update: Dienstag, 4. Januar 2022, 17.03 Uhr

140 neue Fälle und ein weiterer Toter

Mannheim. (RNZ) Dem Gesundheitsamt wurden bis Montagnachmittag, 16 Uhr, 140 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 31.032.

Das Gesundheitsamt bestätigt zudem einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mannheim. Ein über 60 Jahre alter Mann verstarb in einem Mannheimer Krankenhaus. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 408 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Bislang gelten in Mannheim 28.362 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 2262 akute Infektionsfälle.

Update: Montag, 3. Januar 2022, 18.29 Uhr

Ein weiterer Todesfall in einem Krankenhaus

Mannheim. (RNZ) Dem Gesundheitsamt wurden 126 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich daher auf 30.618.

Desweiteren wird ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus bestätigt. Es handelt sich dabei um einen über 50 Jahre alter Mann, der in einem Mannheimer Krankenhaus verstarb. Bei dem gestern gemeldeten Todesfall handelte es sich um eine Fehlermeldung. Deshalb bleibt die Zahl der Todesfälle bei 405 schreibt die Stadt Mannheim in einer Pressemitteilung.

Bislang gelten 27.585 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 2628 akute Infektionsfälle.

Update: Donnerstag, 30. Dezember 2021, 17.04 Uhr

Zwei neue Todesfälle und 128 Neuinfektionen

Mannheim. (RNZ) 128 weitere Corona-Fälle emeldet die Stadt am Mittwoch. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 30.492.

Das Gesundheitsamt bestätigt heute zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mannheim. Eine über 70 Jahre alte Frau verstarb in einer Mannheimer Pflegeeinrichtung. Eine über 70 Jahre alter Mann verstarb in einem Mannheimer Krankenhaus. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 405 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Bislang gelten in Mannheim 27.338 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 2750 akute Infektionsfälle.

Update: Mittwoch, 29. Dezember 2021, 17.00 Uhr

100 Neuinfektionen und drei weitere Todesfälle

Mannheim. (RNZ) Die Stadt meldet am Dienstag , 100 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 30.364.

Das Gesundheitsamt bestätigt zudem drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mannheim. Eine über 90 Jahre alte Frau verstarb in einer Pflegeeinrichtung. Ein über 80 Jahre alter Mann und ein über 70 Jahre alter Mann verstarben in einem Krankenhaus. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 403 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Bislang gelten in Mannheim 27.268 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 2693 akute Infektionsfälle.

Update: Dienstag, 28. Dezember 2021, 17.30 Uhr

Vier weitere Todesfälle in der Stadt

Mannheim. (RNZ) Die Stadt meldet am Montag 66 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 30.264.

Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim bestätigt heute vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mannheim. Ein über 80 Jahre alter Mann verstarb in einem auswärtigen Krankenhaus. Zwei über 80 Jahre alte Frauen verstarben in einem Mannheimer Krankenhaus. Ein über 70 Jahre alter Mann verstarb in einem Mannheimer Krankenhaus Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 400 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Bislang gelten in Mannheim 27.147 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 2717 akute Infektionsfälle.

Update: Montag, 27. Dezember 2021, 17.30 Uhr

Über-50-Jähriger stirbt in Klinik, sieben Omikron-Fälle

Mannheim. (RNZ) Die Stadt meldet seit Freitag insgesamt 173 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 30.198. Bislang gibt es 7 bestätigte Fälle einer Ansteckung mit der Omikron-Variante in Mannheim.

Das Gesundheitsamt bestätigt am Sonntag einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mannheim. Ein über 50 Jahre alter Mann verstarb in einem Mannheimer Krankenhaus. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 396 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben. Am Freitag gab es noch einen Todesfall. Ein über 80 alter Mann verstarb in einem Krankenhaus Mannheims.

Bislang gelten in Mannheim 26.931 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 2871 akute Infektionsfälle.

Update: Sonntag, 26. Dezember 2021, 17.09 Uhr

145 Menschen neu mit Covid-19 infiziert

Mannheim. (RNZ) 145 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion hat die Stadt am Donnerstag gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 29.961.

Bislang gelten in Mannheim 26.161 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 3406 akute Infektionsfälle.

Update: Donnerstag, 23. Dezember 2021, 18.28 Uhr

116 weitere Fälle, ein Toter

Mannheim. (RNZ) 116 weitere Fälle hat die Stadt am Mittwoch gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 29.816.

Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim bestätigt heute einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mannheim. Ein über 80 Jahre alter Mann verstarb in einem Mannheimer Krankenhaus. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 394 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Bislang gelten in Mannheim 25.835 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 3587 akute Infektionsfälle.

Update: Mittwoch, 22. Dezember 2021, 17.36 Uhr

115 neue Fälle und zwei weitere Tote

Mannheim. (RNZ) 115 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion hat die Stadt am Dienstag gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 29.700.

Das Gesundheitsamt bestätigt am Dienstag zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mannheim. Eine über 80 Jahre alte Frau und eine über 70 Jahre alte Frau verstarben in Mannheimer Krankenhäusern. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 393 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Bislang gelten in Mannheim 25.735 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 3.572 akute Infektionsfälle.

Update: Dienstag, 21. Dezember 2021, 18.23 Uhr

3580 aktive Fälle in der Stadt

Mannheim. (RNZ) Die Stadt meldet am Montag 57 weitere Corona-Fälle. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 29.585. Bislang gelten in Mannheim 25.614 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 3580 akute Infektionsfälle.

Am Wochenende gab es insgesamt 173 Neuinfektionen. Am Samstag wurde ein weiterenrTodesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mannheim bestätigt. Ein über 60 alter Mann verstarb in einem Krankenhaus außerhalb Mannheims.

Update: Montag, 20. Dezember 2021, 17.49 Uhr

93 Neuinfektionen

Mannheim. (RNZ) Dem Gesundheitsamt wurden bis Freitagnachmittag, 16 Uhr, insgesamt 93 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich auf 29.355.

Bislang gelten in Mannheim 24.484 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 4388 akute Infektionsfälle.

Mit der geänderten Corona-Verordnung treten am kommenden Montag, 20. Dezember 2021, folgende Änderungen in Kraft:

Kontaktbeschränkungen: In der Alarmstufe II gilt, dass Treffen mit ausschließlich geimpften oder genesenen Personen mit 50 Personen (im Innenraum) bzw. mit 200 Personen (im Freien) gestattet sind. Soweit eine nicht-geimpfte oder nicht-genesene Person teilnimmt, gilt eine Beschränkung auf einen Haushalt und eine Person eines weiteren Haushalts. Personen unter 18 Jahren bleiben bei der Ermittlung der zulässigen Personenzahl und Haushalte unberücksichtigt.

Private Zusammenkünfte von nicht-geimpften oder nicht-genesenen Personen sind in der Alarmstufe II nur mit den Angehörigen eines Haushalts sowie einer weiteren Person zulässig. Personen unter 18 Jahren zählen nicht dazu. Ansammlungs- und Verweilverbot von Gruppen von mehr als zehn Personen zu Silvester auf festgelegten öffentlichen Plätzen. Messen werden in der Alarmstufe II untersagt.

In § 17 Abs. 2 der Corona-Verordnung wird für die Inanspruchnahme von Physio- und Ergotherapie, Geburtshilfe, Logopädie und Podologie sowie medizinischer Fußpflege und ähnlichen gesundheitsbezogenen Dienstleistungen die Vorlage eines Antigen- oder PCR-Testnachweises geregelt.

Die Corona-Verordnung gilt zunächst bis zum 17. Januar 2022, wird aber fortlaufend auf den Prüfstand gestellt und an das aktuelle Infektionsgeschehen angepasst.

Update: Freitag, 17. Dezember 2021, 18.15 Uhr

159 Neuinfektionen und sechs Tote am Dienstag

Mannheim. (RNZ/rl) Dem Gesundheitsamt wurden bis zum Dienstagnachmittag, 16 Uhr, insgesamt 159 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 28.923.

Außerdem wurden sechs weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mannheim gemeldet. Drei über 80 Jahre alte Männer, zwei über 70 Jahre alte Männer sowie ein über 50 Jahre alter Mann starben in Mannheimer Krankenhäusern. Insgesamt gab es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 383 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Bislang gelten in Mannheim 24.055 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 4485 akute Infektionsfälle.

Update: Dienstag, 14. Dezember 2021, 19.30 Uhr

77 neue Fälle am Montag, ein Toter am Wochenende

Mannheim. (RNZ) 77 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion hat die Stadt am Montag gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 28.764. Bislang gelten in Mannheim 23.991 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 4396 akute Infektionsfälle.

Das Gesundheitsamt bestätigte am Sonntag einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mannheim. Ein über 70 alter Mann verstarb in einem Mannheimer Krankenhaus.

Update: Montag, 13. Dezember 2021, 19.23 Uhr

Ausgangssperre wird aufgehoben

Mannheim. (RNZ) Im Stadtkreis Mannheim ist der Inzidenzwert von 500 Neuinfektionen mit dem Coronavirus je 100.000 Einwohner an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unterschritten worden (7. Dezember: 496,9; 8. Dezember: 493,0; 9. Dezember: 435,9; 10. Dezember: 416,8 und 11. Dezember: 415,2). Maßgeblich ist der vom Landesgesundheitsamt veröffentlichte Inzidenzwert, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Demnach treten einige Maßnahmen der Corona-Verordnung außer Kraft. Konkret heißt dies, dass die Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte ab dem 12. Dezember, 0 Uhr, aufgehoben wurden.

Update: Sonntag, 12. Dezember 2021, 19.17 Uhr

Drei weitere Menschen gestorben

Mannheim. (RNZ) Dem Gesundheitsamt wurden bis Freitagnachmittag 206 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 28.453.

Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim bestätigt drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mannheim. Eine über 90 Jahre alte Frau, eine über 70 Jahre alte Frau und ein über 40 Jahre alter Mann verstarben in Mannheimer Krankenhäusern. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 376 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Bislang gelten in Mannheim 23.152 Personen als genesen. Damit gibt es in Mannheim 4.925 akute Infektionsfälle.

Impfen

> Kommunales Impfzentrum (KIZ) im Rosengarten für Mannheimer über 55 Jahre: mit Termin

Für die Impfung vor Ort wird ein Personalausweis benötigt. Ebenso wird darum gebeten, die Krankenkassenkarte und den Impfpass (falls vorhanden) mitzubringen. Wer keinen Impfpass hat, erhält vor Ort eine Bescheinigung. Es sind Drittimpfungen (sogenannte Auffrischungs- oder Boosterimpfungen) möglich. Bitte beachten Sie die Informationen zur Auffrischungsimpfung auf der Kampagnenseite des Landes Baden-Württemberg: https://www.dranbleiben-bw.de/auffrischimpfung

Die Impfung wird gemäß der aktuell gültigen STIKO-Empfehlung mit einem mRNA-Impfstoff vorgenommen. Der Impfstoff kann nicht frei gewählt werden. Regelhaft kommt für Personen, die 30 Jahre und älter sind, der Impfstoff von Moderna zum Einsatz, unabhängig vom Impfstoff der bei den vorherigen Impfungen verwendet wurde.

Information und Terminanmeldung: https://www.mannheim.de/kiz

Der Seniorenrat Mannheim bietet unter der Telefonnummer 0621-293 9516 von Montag bis Freitag zwischen 10 und 17.30 Uhr für Menschen über 55 Jahre aus Mannheim telefonische Hilfe bei dem Buchen eines Impftermins an.

Bitte legen Sie sich Zettel und Schreibstift bereit. Der Seniorenrat Mannheim wird dann für Sie die Anmeldung und das Buchen übernehmen.

> Impfangebot im Universitätsklinikum: nur mit Termin

Mannheimer Bürger, die keinen Hausarzt haben, können sich auch am Universitätsklinikum impfen lassen: Dort sind im Impfpunkt in Haus 37, Ebene 1 (Eingang West, Nähe Friedrich-Ebert-Brücke) montags bis freitags, 8 bis 16.30 Uhr, nur nach vorheriger Terminvereinbarung Impfungen möglich. Termine können vereinbart werden unter https://www.umm.de/impfpunkt

> Impfen vor Ort: ohne Termin

Bei den kommenden Impfaktionen vor Ort gibt es die Möglichkeit, sich ohne Termin impfen zu lassen:

Samstag, 11. Dezember

12 bis 18 Uhr: Neckarau, Volkshaus Neckarau, Mehrzweckhalle, Rheingoldstraße 47 - 49

12 bis 18 Uhr: Rheinau Quartiersmanagement, Relaisstraße 164

12 bis 18 Uhr: Schloss Seckenheim, großer Saal, Seckenheimer Hauptstraße 68

Ab 10 Uhr: Impfaktion in Q6/Q7, 1. OG

Sonntag, 12. Dezember

12 bis 18 Uhr: Neckarau, Volkshaus Neckarau, Mehrzweckhalle, Rheingoldstraße 47 - 49

12 bis 18 Uhr: Käfertal, Kulturhaus Käfertal, Gartenstraße 8

12 bis 18 Uhr: Friedrichsfeld Lilly-Gräber-Halle (Heimspiel TV Friedrichsfeld), Saarburger Ring 49, Impfbus

Montag, 13. Dezember

12 bis 18 Uhr: Neckarau, Volkshaus Neckarau, Mehrzweckhalle, Rheingoldstraße 47 - 49

12 bis 18 Uhr: Käfertal, Kulturhaus Käfertal, Gartenstraße 8

12 bis 18 Uhr: Hochstätt, Hochstättstraße 8, (Netto-Parkplatz), Impfbus

Die Impfung wird gemäß der aktuell gültigen STIKO-Empfehlung mit einem mRNA-Impfstoff vorgenommen. Der Impfstoff kann nicht frei gewählt werden. Regelhaft kommt für Personen, die 30 Jahre und älter sind, der Impfstoff von Moderna zum Einsatz, unabhängig vom Impfstoff der bei den vorherigen Impfungen verwendet wurde. Bei Personen unter 30 Jahre wird der Impfstoff von Biontech eingesetzt.

Für die Impfung vor Ort wird ein Personalausweis benötigt. Ebenso wird darum gebeten, die Krankenkassenkarte und den Impfpass (falls vorhanden) mitzubringen. Wer keinen Impfpass hat, erhält vor Ort eine Bescheinigung.

Es sind Impfungen für alle Menschen ab 12 Jahren möglich. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren müssen von einer erziehungsberechtigten Person begleitet werden.

Es sind auch Drittimpfungen (sogenannte Auffrischungs- oder Boosterimpfungen) möglich. Bitte beachten Sie die Informationen zur Auffrischungsimpfung auf der Kampagnenseite des Landes Baden-Württemberg: https://www.dranbleiben-bw.de/auffrischimpfung

Im Falle einer Erstimpfung kann für die Zweitimpfung ein Termin bei der Hausarztpraxis bzw. einem niedergelassenen Arzt vereinbart werden.

Bitte beachten: Derzeit kann aufgrund des großen Andrangs und der Tatsache, dass die Impfaktionen zeitlich begrenzt sind, nicht immer gewährleistet werden, dass allen Impfwilligen vor Ort auch tatsächlich ein Impfangebot gemacht werden kann. Vor Ort werden Wartenummern ausgegeben, damit sich Wartezeiten besser abschätzen lassen.

Update: Freitag, 10. Dezember 2021, 17.54 Uhr

Zwei weitere Menschen gestorben

Mannheim. (RNZ) Dem Gesundheitsamt wurden bis Donnerstagnachmittag 164 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 28.247.

Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim bestätigt heute zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mannheim. Zwei über 80 Jahre alte Männer verstarben in Mannheimer Krankenhäusern. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 373 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Bislang gelten in Mannheim 22.834 Personen als genesen. Damit gibt es in Mannheim 5.040 akute Infektionsfälle.

Update: Donnerstag, 9. Dezember 2021, 16.56 Uhr

Zwei weitere Menschen gestorben

Mannheim. (RNZ) Dem Gesundheitsamt wurden bis Dienstagnachmittag 219 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 27.845.

Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim bestätigt heute zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mannheim. Ein über 70 Jahre alter Mann verstarb in einer Mannheimer Pflegeeinrichtung. Eine über 80 Jahre alte Frau verstarb in einem Mannheimer Krankenhaus. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 370 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Bislang gelten in Mannheim 22.470 Personen als genesen. Damit gibt es in Mannheim 5.005 akute Infektionsfälle.

Update: Dienstag, 7. Dezember 2021, 17.07 Uhr

Drei weitere Menschen gestorben

Mannheim. (RNZ) Dem Gesundheitsamt wurden bis Montagnachmittag 108 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 27.626.

Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim bestätigt zudem drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mannheim. Zwei über 80 Jahre alte Männer sowie eine über 80 Jahre alte Frau verstarben in Mannheimer Krankenhäusern. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 368 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Bislang gelten in Mannheim 22.390 Personen als genesen. Damit gibt es in Mannheim 4.868 akute Infektionsfälle.

Die Fallzahlen vom Wochenende - eine Frau gestorben

Dem Gesundheitsamt wurden bis Samstag 160 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöhte sich damit am Samstag auf insgesamt 27.350. Am Samstag galten in Mannheim 21.958 Personen als genesen. Damit gab es am Samstag in Mannheim 5.028 akute Infektionsfälle.

Dem Gesundheitsamt wurden bis Sonntag 168 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöhte sich damit am Sonntag auf insgesamt 27.518. Am Sonntag galten in Mannheim 22.169 Personen als genesen. Damit gab es am Sonntag in Mannheim 4.984 akute Infektionsfälle.

Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim bestätigte am Sonntag einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mannheim. Eine über 80 alte Frau verstarb in einer Mannheimer Pflegeeinrichtung.

Update: Montag, 6. Dezember 2021, 18.28 Uhr

Sechs weitere Menschen gestorben

Mannheim. (RNZ) Dem Gesundheitsamt wurden bis Freitagnachmittag 264 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 27.190.

Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim bestätigt heute sechs weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mannheim. Zwei über 80 Jahre alte Männer sowie ein über 40 und ein über 30 Jahre alter Mann verstarben in Mannheimer Krankenhäusern. Außerdem verstarben eine über 80 Jahre alte Frau und ein über 80 Jahre alter Mann in einer Mannheimer Pflegeeinrichtung. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 364 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Bislang gelten in Mannheim 21.742 Personen als genesen. Damit gibt es in Mannheim 5.084 akute Infektionsfälle.

Update: Freitag, 3. Dezember 2021, 18.52 Uhr

Über 5000 aktive Infektionsfälle in der Stadt

Mannheim. (RNZ) Dem Gesundheitsamt wurden bis Donnerstagnachmittag 340 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 26.926.

Bislang gelten in Mannheim 21.529 Personen als genesen. Damit gibt es in Mannheim 5.039 akute Infektionsfälle.

Update: Donnerstag, 2. Dezember 2021, 17.11 Uhr

257 Neuinfektionen

Mannheim. (RNZ) Dem Gesundheitsamt wurden bis Mittwochnachmittag 257 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 26.586.

Bislang gelten in Mannheim 21.302 Personen als genesen. Damit gibt es in Mannheim 4.926 akute Infektionsfälle.

Update: Mittwoch, 1. Dezember 2021, 18.42 Uhr

282 Neuinfektionen und ein weiterer Todesfall

Mannheim. (RNZ) Dem Gesundheitsamt wurden bis Dienstagnachmittag 282 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 26.329.

Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim bestätigt einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mannheim. Ein über 60 Jahre alter Mann verstarb in einem Mannheimer Krankenhaus. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 358 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Bislang gelten in Mannheim 21.216 Personen als genesen. Damit gibt es in Mannheim 4.755 akute Infektionsfälle.

Update: Dienstag, 30. November 2021, 18.09 Uhr

