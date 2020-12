Mannheim. (RNZ) 70 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion wurden dem Mannheimer Gesundheitsamt bis zum Nachmittag des 25. Dezember, 14 Uhr, gemeldet. Am Vortag waren es noch 55 gewesen. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich auf insgesamt 7850.

Zudem wurde ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mannheim bestätigt. Eine über 70 Jahre alter Mann ist in einer Mannheimer Klinik verstorben. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 120 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Bislang gelten in Mannheim 5560 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 2170 akute Fälle.

Die aktuelle Inzidenzzahl für den Stadtkreis Mannheim gibt es unter www.mannheim.de/inzidenzzahl.

Quarantänepflicht für Tagesausflügler in Grenzregionen

Aufgrund der Infektionslage sowohl in Baden-Württemberg als auch in den Grenzregionen hat das Land die Einreiseregelungen verschärft. Gemäß der neuen Corona-Verordnung Einreise-Quarantäne ist die quarantänefreie Einreise nach einem bis zu 24-stündigen Aufenthalt in einer Grenzregion nur gestattet, sofern die Rückreise nicht überwiegend aus touristischen Gründen oder zu Zwecken des Einkaufs erfolgt.

Die bisherige Verordnung sah im Rahmen der 24-Stunden-Regelung keinerlei Einschränkungen vor. Für diejenigen, die aber mit ihrem Tagesausflug touristische Zwecke verfolgen oder lediglich einkaufen wollen, besteht nun eine anschließende Quarantänepflicht.

Weitere Infos sowie die Verordnung gibt es unter www.mannheim.de/reiserueckkehrer.

Update: Freitag, 25. Dezember 2020, 15.15 Uhr

55 neue Infektionen gemeldet

Mannheim. (RNZ) Dem Gesundheitsamt wurden bis Donnerstagmittag 55 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich auf insgesamt 7780.

Zudem wurde auch der Tod eines weiteren Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus bekannt: Eine über 80 Jahre alter Mann ist in einer Mannheimer Klinik verstorben. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 119 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Bislang gelten in Mannheim 5521 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 2140 akute Fälle.

Update: Donnerstag, 24. Dezember 2020, 14.26 Uhr

168 neue Fälle, vier weitere Tote

Mannheim. (RNZ) 168 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion wurden am Mittwoch von der Stadt gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich auf insgesamt 7725.

Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim bestätigt heute vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mannheim. Eine über 60 Jahre alte Frau ist in einer Mannheimer Klinik verstorben. Außerdem verstarb ein über 80 Jahre alter Mann, ein über 70 Jahre alter Mann und eine über 70 alte Frau in Mannheimer Pflegeeinrichtungen.

Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 118 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben. Bislang gelten in Mannheim 5426 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 2181 akute Fälle.

Update: Mittwoch, 23. Dezember 2020, 17.49 Uhr

Fünf Todesfälle - Frau über 40 stirbt in Klinik

Mannheim. (RNZ) Weitere fünf Todesfälle meldet die Stadt am Dienstag. Außerdem gibt es 110 Neuinfektionen. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich auf insgesamt 7557.

Zwei über 80 Jahre alter Männer und eine über 40 Jahre alte Frau sind in Mannheimer Kliniken verstorben. Außerdem verstarb ein über 70 Jahre alter Mann und eine über 70 Jahre alte Frau in Mannheimer Pflegeeinrichtungen.

Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 114 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Bislang gelten in Mannheim 5312 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 2131 akute Fälle.

In Mannheim dürfen Alten- und Pflegeheime nur besucht werden, wenn sowohl eine FFP2-Maske getragen als auch vor Ort ein negativ ausfallender Antigentest durchgeführt wird. Dies ist durch Einzelverfügungen an die jeweiligen Einrichtungen geregelt. Ausnahmen von dieser Regelung sind nur zulässig, wenn eine Einrichtung die Forderungen zum Beispiel aufgrund von Personalnotstand nicht erfüllen kann und einen entsprechenden Antrag gestellt hat.

Update: Dienstag, 22. Dezember 2020, 17.27 Uhr

119 neue Fälle, aber keine weiteren Toten

Mannheim. (RNZ) 119 neue Infektionen gibt es am Montag in Mannheim. Das teilt die Stadt mit.

Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich demnach auf insgesamt 7447. Neue Todesfälle gibt es nicht. Bislang gelten in Mannheim 5201 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 2137 akute Fälle.

Update: Montag, 21. Dezember 2020, 16.44 Uhr

74 Neuinfektionen und zwei weitere Todesfälle

Mannheim. (RNZ/lyd) Dem Gesundheitsamt wurden bis Sonntagnachmittag 74 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich auf insgesamt 7328.

Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim bestätigt zudem 2 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mannheim. Ein über 70 Jahre alter Mann ist in einer Mannheimer Klinik verstorben. Außerdem verstarb ein über 80 Jahre alter Mann. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 109 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Bislang gelten in Mannheim 5081 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 2138 akute Fälle.

Update: Sonntag, 20. Dezember 2020, 16.25 Uhr

57 Neuinfektionen und drei weitere Todesfälle

Mannheim. (RNZ/lyd) Dem Gesundheitsamt wurden bis Samstagnachmittag 57 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich auf insgesamt 7254.

Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim bestätigt zudem 3 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mannheim. Eine über 50 Jahre alte Frau, eine über 80 Jahre alte Frau sowie eine über 90 Jahre alte Frau sind in Mannheimer Kliniken verstorben. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 107 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Bislang gelten in Mannheim 4932 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 2215 akute Fälle.

Update: Sonntag, 20. Dezember 2020, 16.15 Uhr

135 neue Fälle, vier Tote

Mannheim. (RNZ) Am Freitag meldete die Stadt 135 weitere Corona-Fälle. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich auf insgesamt 7197.

Das Gesundheitsamt bestätigte zudem vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mannheim. Eine über 90 Jahre alte Frau und eine über 80 Jahre alte Frau verstarben in Mannheimer Kliniken. Eine über 60 Jahre alte Frau verstarb in einer Klinik außerhalb Mannheims. Eine weitere über 80 Jahre alte Frau verstarb außerhalb Mannheims.

Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 104 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben. Bislang gelten in Mannheim 4908 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 2185 akute Fälle.

Update: Freitag, 18. Dezember 2020, 16.40 Uhr

Neun Corona-Tote am Donnerstag gemeldet

Mannheim. (RNZ) Dem Gesundheitsamt wurden bis Donnerstagnachmittag, 17. Dezember, 16 Uhr, insgesamt 159 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich auf insgesamt 7062.

Zudem bestätigt das Amt neun weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mannheim. Eine über 90 Jahre alter Mann, eine über 90 Jahre alte Frau, ein über 80 Jahre alte Frau, ein über 70 Jahre alter Mann und sind in Mannheimer Pflegeeinrichtungen verstorben. Zwei über 80 Jahre alte Männer, ein über 70 Jahre alter Mann verstarben in Mannheimer Kliniken. Ein über 50 Jahre alter Mann verstarb in einer auswärtigen Klinik. Ebenfalls verstarb ein über 60 Jahre alter Mann. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 100 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Bislang gelten in Mannheim 4882 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 2080 akute Fälle.

Update: Donnerstag, 17. Dezember 2020, 17.30 Uhr

166 neue Corona-Fälle, vier weitere Tote

Mannheim. (RNZ) Dem Gesundheitsamt wurden bis Mittwochnachmittag 166 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich auf insgesamt 6903.

Vier weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mannheim: Eine über 80 Jahre alte Frau, ein über 70 Jahre alter Mann und eine über 70 Jahre alte Frau sind in Mannheimer Pflegeeinrichtungen verstorben, eine über 70 Jahre alter Mann verstarb ebenfalls. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 91 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Bislang gelten in Mannheim 4767 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 2045 akute Fälle.

Die 7-Tage-Inzidenz in Mannheim liegt nach Angaben des Landesgesundheitsamtes bei 306,4.

Update: Mittwoch, 16. Dezember 2020, 18.38 Uhr

158 neue Corona-Fälle, fünf weitere Todesfälle

Mannheim. (RNZ) Dem Gesundheitsamt Mannheim wurden bis zum heutigen Dienstagnachmittag, 16 Uhr, 158 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich auf insgesamt 6737.

Das Gesundheitsamt bestätigt zudem heute fünf weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mannheim. Eine über 90 Jahre alte Frau, ein über 80 Jahre alter Mann und ein über 70 Jahre alter Mann sind in Mannheimer Krankenhäusern gestorben, eine über 90 Jahre und eine über 80 Jahre alte Frau sind in Mannheimer Pflegeeinrichtungen verstorben und wurden heute dem Gesundheitsamt mitgeteilt.

Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 87 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Bislang sind in Mannheim 4667 Personen genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 1983 akute Fälle.

Update: Dienstag, 15. Dezember 2020, 17.15 Uhr

158 Neu-Infektionen, sechs weitere Tote

Mannheim. (RNZ) Dem Gesundheitsamt wurden bis Montagnachmittag 158 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich auf insgesamt 6579. Sechs weitere Menschen sind an und mit Covid-19 gestorben: Ein über 80jähriger Mann ist in einem Mannheimer Krankenhaus gestorben, zwei über 90 Jahre alte Männer, eine über 90 Jahre alte Frau sowie ein Mann und eine Frau über 80 Jahre sind in den letzten Tagen in einer Mannheimer Pflegeeinrichtung gestorben und wurden heute dem Gesundheitsamt mitgeteilt. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 82 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Bislang sind in Mannheim 4574 Personen genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 1923 akute Fälle.

Die 7-Tage-Inzidenz liegt nach Angaben des Landesgeunsdheitsamtes derzeit bei 268,8.

Update: Montag, 14. Dezember 2020, 19.16 Uhr

OB will noch vor Jahresende langfristige Corona-Strategie - Drei weitere Todesfälle

Mannheim. (RNZ) Der Mannheimer Oberbürgermeister Peter Kurz hat den von Bund und Ländern am Sonntag beschlossenen harten Lockdown bis zum 10. Januar begrüßt. "Der Lockdown ist zwingend und zeitlich richtig bemessen", erklärte Kurz, der auch Präsident des Städtetags Baden-Württemberg ist. Angesichts der bundesweiten Dynamik des Geschehens sei eine rasche Umsetzung unvermeidlich.

"Sehr zu begrüßen sind die Entscheidungen zu weiteren wirtschaftlichen Hilfen", so der Mannheimer OB. Um die Infektionen in den nächsten vier Wochen so weit wie möglich zu reduzieren, richtete er einen Appell an alle nicht betroffenen Institutionen und Unternehmen. Sie sollten prüfen, inwieweit sie Tätigkeiten, bei denen sich Menschen begegnen, in dieser Zeit reduzieren und anpassen könnten.

Zu spät ist aus seiner Sicht das nächste Treffen der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten am 5. Januar. "Die durch die Maßnahmen zu erzielenden Ergebnisse können wissenschaftliche Einrichtungen modellieren. Auf dieser Basis und aufgrund erster Erfahrungen sollten bereits Ende des Jahres Planungen dazu vorgestellt werden, welche Regeln ab dem 11. Januar gelten sollen", sagte Kurz.

Der Lockdown solle auch dazu dienen, die Strategie zu ändern und Optionen vorher zu planen. "Psychologisch und ökonomisch ist Orientierung notwendig, wie die nächsten drei Monate gestaltet werden sollen", betonte der Verwaltungschef. "Dass Anpassungen und Änderungen immer möglich sein müssen, ist kein Argument, um auf ein Planszenario zu verzichten."

Drei weitere Todesfälle in Mannheim

Dem Gesundheitsamt wurden bis zum Sonntagnachmittag, 16 Uhr, 83 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich auf insgesamt 6421.

Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim bestätigt am Sonntag zudem drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mannheim. Eine über 80 Jahre alte Frau und zwei über 90 Jahre alte Männer sind in Mannheimer Krankenhäusern gestorben. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 76 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Bislang sind in Mannheim 4431 Personen genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 1914 akute Fälle.

Sobald das Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg die Inzidenz für den Stadtkreis Mannheim veröffentlicht, ist sie unter www.mannheim.de/inzidenzzahl einzusehen.

Update: Sonntag, 13. Dezember 2020, 19 Uhr

84 weitere Corona-Fälle

Mannheim. (RNZ) Dem Gesundheitsamt wurden bis Samstagnachmittag, 16 Uhr, 84 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich auf insgesamt 6338.

Bislang seien in Mannheim 4311 Personen genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben, teilte das Gesundheitsamt mit. Damit gebe es in Mannheim 1994 akute Fälle.

Aufgrund der am 12. Dezember in Kraft getretenen, geänderten Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg hebt die Stadt Mannheim die Ziffer 1 (Ausgangsbeschränkung) ihrer Allgemeinverfügung vom 7. Dezember auf. Stattdessen gelten die Regelungen der Landesverordnung. Die sonstigen Regelungen der Allgemeinverfügung der Stadt Mannheim haben weiterhin Bestand.

Weitere Informationen gibt es unter sozialministerium.baden-wuerttemberg.de und www.mannheim.de

Update: Sonntag, 13. Dezember 2020, 10.30 Uhr

Infektionszahlen steigen - Drei weitere Tote

Mannheim. (RNZ) Dem Gesundheitsamt wurden bis Freitagnachmittag 117 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich auf insgesamt 6254.

Eine über 70 Jahre alte Frau ist in einer Mannheimer Pflegeeinrichtung gestorben. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 73 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Bislang sind in Mannheim 4303 Personen genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 1878 akute Fälle.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Landesgesundheitsamt bei 246,3.

Update: Freitag, 11. Dezember 2020, 18.20 Uhr

Mannheim. (RNZ) 163 weitere Corona-Fälle und damit 60 mehr als am Vortag gab es am Donnerstag Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich auf insgesamt 6137, wie die Stadt mitteilt.

Das Gesundheitsamt bestätigt zudem drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mannheim. Eine über 80 Jahre alte Frau und zwei über 70 Jahre alte Männer sind in Mannheimer Krankenhäusern gestorben. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 72 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Bislang sind in Mannheim 4232 Personen genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 1833 akute Fälle.

Update: Donnerstag, 10. Dezember 2020, 17.28 Uhr

104 Neu-Infektionen wurden bekannt

Mannheim. (RNZ) Dem Gesundheitsamt wurden bis Mittwochnachmittag 104 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich auf insgesamt 5974.

Bislang sind in Mannheim 4127 Personen genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 1778 akute Fälle, die sich in Quarantäne befinden.

Die 7-Tage-Inzidenz liegt nach Angaben des Landesgesundheitsamtes bei 244,0.

Update: Mittwoch, 9. Dezember 2020, 16.41 Uhr

Mannheim. (RNZ) 106 weitere Croona-Fälle meldet die Stadt am Dienstag. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich auf insgesamt 5870.

Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim bestätigt heute einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mannheim. Eine über 90 Jahre alte Frau verstarb in einem Manneimer Krankenhaus. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 69 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Bislang sind in Mannheim 4035 Personen genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 1766 akute Fälle.

Die Mannheimer Krankenhäuser bereiten sich auf weiter steigende Zahlen von Covid-19-Patienten vor. Dazu reduzieren das Diakonissen- und Theresienkrankenhaus, die St. Hedwig-Klinik und das Universitätsklinikum ihre Operationskapazitäten. Mehr dazu lesen Sie hier.

Update: Dienstag, 8. Dezember 2020, 17.12 Uhr

101 neue Fälle, 3 weitere Tote, Maßnahmen verschärft

Mannheim. (RNZ) Am Montag gibt es in Mannheim 101 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich auf insgesamt 5764, wie die Stadt mimtteilt.

Drei weitere Todesfälle im Zusammenhang gibt es zudem in Mannheim. Zwei über 80 Jahre alten Frauen sind in einem Mannheimer Krankenhaus verstorben. Eine über 90 Jahre alte Frau verstarb in einer Pflegeeinrichtung. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 68 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Bislang sind in Mannheim 3922Personen genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 1774 akute Fälle.

Nachdem die Stadt Mannheim am 4. Dezember mit einer neuen Allgemeinverfügung nächtliche Ausgangsbeschränkungen und Verschärfungen in Alten-und Pflegeheimen angeordnet sowie ein Verbot für Veranstaltungen und Schulsport ausgesprochen hat, passt sie ihre Allgemeinverfügung nun an den neuen Erlass des Sozialministeriums für Corona-Hotspots an.

Unverändert bestehen:

- eine nächtliche Ausgangsbeschränkung zwischen 21 und 5 Uhr des Folgetages bis zum 14. Dezember

- Schutzmaßnahmen in Alten- und Pflegeeinrichtungen

- die Schließung von öffentlichen und privaten Sportstätten auch für den Schulsport

- ein Veranstaltungsverbot.

Neu werden auf Basis der Vorgaben des Landes angeordnet:

- Kontaktbeschränkungen auf zwei Haushalte und maximal fünf Personen – ohne dass für in gerader Linie Verwandte oder Partner aus anderen Haushalten eine Ausnahme besteht,

- die Schließung von Friseurbetrieben, Barbershops und Sonnenstudios,

- ein Verbot von Verkaufsaktionen und Rabattaktionen im Einzelhandel,

- ein Verbot zur Durchführung von Floh- oder Jahrmärkten,

- die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auf Baustellen, auch im Freien.

Update: Montag, 7. Dezember 2020, 19.21 Uhr

82 weitere Fälle am Sonntag

Mannheim. (RNZ) Am Sonntag wurden 82 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Das teilt die Stadt mit.

Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich auf insgesamt 5663. Bislang sind in Mannheim 3763 Personen genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 1835 akute Fälle.

Update: Sonntag, 6. Dezember 2020, 16.49 Uhr

121 neue Fälle in der Stadt

Mannheim. (RNZ) Dem Gesundheitsamt wurden am Freitag 121 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich auf insgesamt 5493, wie die Stadt mitteilt.

Bislang sind in Mannheim 3598 Personen genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 1832 akute Fälle.

Update: Freitag, 4. Dezember 2020, 17.34 Uhr

80-jährige Frau in Krankenhaus verstorben

Mannheim. (RNZ) Dem Gesundheitsamt wurden aktuell 141 weitere Corona-Fälle gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich auf insgesamt 5372, wie die Stadt mitteilt.

Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim bestätigt heute einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mannheim. Eine über 80 Jahre alte Frau ist in einem Mannheimer Krankenhaus verstorben. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 63 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Bislang sind in Mannheim 3569 Personen genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 1740 akute Fälle.

Update: Donnerstag, 3. Dezember 2020, 16.57 Uhr

Wieder eine Corona-Tote in der Stadt

Mannheim. (RNZ) 117 weitere Fälle gibt es am Mittwoch. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich auf insgesamt 5231, wie die Stadt mitteilt.

Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim bestätigt heute einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mannheim. Eine über 80 Jahre alte Frau ist in einem Mannheimer Krankenhaus verstorben. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 62 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Bislang sind in Mannheim 3400 Personen genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 1769 akute Fälle.

Update: Mittwoch, 2. Dezember 2020, 17.45 Uhr

Kein weiterer Todesfall am Dienstag

Mannheim. (RNZ) 73 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gab es bis Dienstagnachmittag. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich auf insgesamt 5114, wie die Stadt mitteilt. Einen weiteren Todesfall gibt es demnach nicht.

Bislang sind in Mannheim 3343 Personen genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 1710 akute Fälle.

Update: Dienstag, 1. Dezember 2020, 17.07 Uhr

>>> Hier geht es zu den Corona-Ticker-Meldungen von März bis November 2020 <<<