Mannheim. (RNZ) 1078 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion hat die Stadt am Freitag gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 67.735.

Bislang gelten in Mannheim 57.862 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 9.423 akute Infektionsfälle.

Es befinden sich 13 Patienten auf den Intensivstationen, 63 Patienten auf den Nicht-Intensivstationen.

Update: Freitag, 11. März 2022, 16.46 Uhr

Mehr als 1000 neue Infektionen am Donnerstag

Mannheim. (RNZ/rl) Dem Gesundheitsamt wurden bis Donnerstagnachmittag, 16 Uhr, insgesamt 1057 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 66.657.

Die Mehrheit aller bislang nachgewiesenen Infizierten zeigen nur milde Krankheitsanzeichen und können in häuslicher Quarantäne verbleiben. Bislang gelten 57.010 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 9197 akute Infektionsfälle.

Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Umgang mit Corona-Selbsttests, -Schnelltests und -PCR-Tests mit weiteren Informationen rund um die Testungen finden Sie auf www.baden-wuerttemberg.de

Informationen zu Corona und Antworten auf Fragen rund um Corona gibt es auch beim Corona-Helpdesk der Stadt Mannheim.

Update: Donnerstag, 10. März 2022, 17 Uhr

Anzahl der Corona-Fälle erhöht sich auf 65.600

Mannheim. (RNZ/rl) Dem Gesundheitsamt wurden bis Mittwochnachmittag, 16 Uhr, insgesamt 960 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle erhöht sich auf insgesamt 65.600. Bislang gelten 56.449 Personen als genesen. Damit gibt es in Mannheim 8701 akute Infektionsfälle.

Eine Übersicht über die Impfmöglichkeiten in Mannheim bietet eine Impfkarte im Geoinformationssystem (Geoportal) der Stadt Mannheim: https://www.gis-mannheim.de/impfkarte

Update: Mittwoch, 9. März 2022, 17.30 Uhr

1166 Infektionen und zwei Todesfälle

Mannheim. (RNZ/rl) Dem Gesundheitsamt der Stadt Mannheim wurden bis Dienstagnachmittag, 16 Uhr, insgesamt 1166 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 64.640.

Das Gesundheitsamt bestätigte zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mannheim. Zwei über 90 Jahre alte Frauen starben in einem Krankenhaus. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 450 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Bislang gelten in Mannheim 56.089 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es 8101 akute Infektionsfälle.

Update: Dienstag, 8. März 2022, 17.30 Uhr

841 weitere Fälle und ein Todesfall

Mannheim. (RNZ/rl) Dem Gesundheitsamt wurden bis Montagnachmittag 841 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich damit auf 63.474.

Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim bestätigt zudem einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mannheim. Eine über 100 Jahre alte Frau verstarb in einer Mannheimer Pflegeeinrichtung. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 448 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Bislang gelten in Mannheim 55.341 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 7685 akute Infektionsfälle.

Fallzahlen vom Wochenende – Ein weiterer Todesfall

Dem Gesundheitsamt wurden bis Samstag, 14 Uhr, 839 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle erhöhte sich damit am Samstag auf insgesamt 62.064. Am Samstag galten 54.110 Personen als genesen. Damit gab es am Samstag 7507 akute Infektionsfälle. Das Gesundheitsamt bestätigt am Samstag einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Ein über 80 Jahre alter Mann verstarb in einem Mannheimer Krankenhaus.

Bis Sonntag, 14 Uhr, wurden 569 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöhte sich am Sonntag auf 62.633. Am Sonntag galten 54.798 Personen als genesen. Damit gab es am Sonntag 7388 akute Infektionsfälle.

Update: Montag, 7. März 2022, 20.34 Uhr

Zehn Menschen auf Intensivstationen

Mannheim. (RNZ) 778 weitere Corona-Fälle meldet sie Stadt am Freitag. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 61.225.

Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim bestätigt zudem drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mannheim. Ein über 80 Jahre alter Mann und ein über 70 Jahre alter Mann verstarben in einem Mannheimer Krankenhaus, ein über 90 Jahre alter Mann verstarb in einer Mannheimer Pflegeeinrichtung. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 446 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben. Bislang gelten in Mannheim 53.415 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 7364 akute Infektionsfälle.

Es befinden sich aktuell zehn Patienten und Patientinnen auf den Intensivstationen in Mannheimer Kliniken, 66 Patienten und Patientinnen auf den Nicht-Intensivstationen (Stand 04.03.22).

Update: Freitag, 4. März 2022, 16.48 Uhr

924 neue Infektionen und ein weiterer Todesfall

Mannheim. (RNZ) 924 neue Corona-Fälle meldet die Stadt am Donnerstag. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 60.447.

Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim bestätigt heute einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mannheim. Ein über 70 Jahre alter Mann verstarb in einem Mannheimer Krankenhaus. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 443 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Bislang gelten in Mannheim 52.602 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 7402 akute Infektionsfälle.

Update: Donnerstag, 3. März 2022, 16.29 Uhr

Über 7300 akute Infektionsfälle in der Stadt

Mannheim. (RNZ) 853 weitere Corona-Fälle hat die Stadt am Mittwoch gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 59.523. Bislang gelten in Mannheim 51.764 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 7317 akute Infektionsfälle.

Update: Mittwoch, 2. März 2022, 17.08 Uhr

Wieder zwei Corona-Tote in der Stadt

Mannheim. (RNZ) 787 Corona-Fälle meldet die Stadt am Dienstag. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 58.670.

Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim bestätigt heute zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mannheim. Eine über 90 Jahre alte Frau und ein über 90 Jahre alter Mann verstarben in einem Mannheimer Krankenhaus. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 442 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Bislang gelten in Mannheim 51.449 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 6779 akute Infektionsfälle.

Update: Dienstag, 1. März 2022, 17.06 Uhr

Mehr als 1000 Neuinfektionen, zwei weitere Tote

Mannheim. (RNZ) 1006 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion hat die Stadt am Montag gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 57.883.

Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim bestätigt heute zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mannheim. Ein über 70 Jahre alter Mann verstarb in einem Mannheimer Krankenhaus, ein über 80 Jahre alter Mann verstarb in einem Krankenhaus außerhalb Mannheims. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 440 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Update: Montag, 28. Februar 2022, 17.08 Uhr

Drei weitere Todesfälle in der Stadt

Mannheim. (RNZ) Dem Gesundheitsamt wurden 981 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 55.536.

Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim bestätigt heute drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mannheim. Eine über 90 Jahre alte Frau und zwei über 80 Jahre alte Frauen verstarben in Mannheimer Pflegeeinrichtungen. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 438 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Update: Freitag, 25. Februar 2022, 17.24 Uhr

924 Neuinfektionen und zwei Tote

Mannheim. (RNZ) Dem Gesundheitsamt wurden 924 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 54.555.

Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim bestätigt heute zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mannheim. Eine über 90 Jahre alte Frau verstarb in einem Mannheimer Krankenhaus, ein über 80 Jahre alter Mann verstarb in einer Mannheimer Pflegeeinrichtung. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 435 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Die Mehrheit aller in Mannheim bislang nachgewiesenen Infizierten zeigen nur milde Krankheitsanzeichen und können in häuslicher Quarantäne verbleiben. Bislang gelten in Mannheim 47.466 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 6.654 akute Infektionsfälle.

Update: Donnerstag, 24. Februar 2022, 17.42 Uhr

Drei weitere Todesfälle

Mannheim. (RNZ) Dem Gesundheitsamt wurden 755 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 53.631.

Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim bestätigt heute drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mannheim. Eine über 90 und zwei über 80 Jahre alte Frauen verstarben in einer Mannheimer Pflegeeinrichtung. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 433 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Update: Mittwoch, 23. Februar 2022, 18.15 Uhr

Zwei weitere Todesfälle

Mannheim. (RNZ/rl) Dem Gesundheitsamt wurden bis Dienstagnachmittag insgesamt 820 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 52.876.

Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim bestätigt heute zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mannheim. Ein über 60 Jahre alter Mann verstarb in einem Mannheimer Krankenhaus. Außerdem verstarb eine über 90 Jahre alte Frau in einer Mannheimer Pflegeeinrichtung. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 430 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Bislang gelten in Mannheim 46.377 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 6069 akute Infektionsfälle.

Update: Dienstag, 22. Februar 2022, 18.39 Uhr

826 Neuinfektionen und ein weiterer Todesfall

Mannheim. (RNZ) Am Montag meldet die Stadt 826 weitere Corona-Fälle. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 52.056.

Das Gesundheitsamt bestätigt heute einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mannheim. Ein über 80 Jahre alter Mann verstarb in einem Mannheimer Krankenhaus. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 428 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Bislang gelten in Mannheim 45.576 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 6052 akute Infektionsfälle.

Ab sofort sind im Kommunalen Impfzentrum im Rosengarten Termine für die Erstimpfung mit dem Impfstoff von Novavax für Betroffene der einrichtungsbezogenen Impfpflicht ab 18 Jahren buchbar. Die ersten Impftermine finden ab dem 7. März im Kommunalen Impfzentrum im Rosengarten (KIZ) statt. Die zweite Impfung ist drei Wochen nach der Erstimpfung vorgesehen. Die Termine für die Zweitimpfung werden bei der Erstimpfung im KIZ vergeben. Neben Mannheimerinnen und Mannheimern können sich auch Personen, die in Mannheim arbeiten und von der einrichtungsbezogenen Impfpflicht betroffen sind, im KIZ Rosengarten impfen lassen.

Weitere Information und Terminanmeldung: https://www.mannheim.de/kiz

Update: Montag, 21. Februar 2022, 17.10 Uhr

Drei weitere Todesfälle

Mannheim. (RNZ/rl) Dem Gesundheitsamt wurden bis Freitagnachmittag, 16 Uhr, insgesamt 721 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich damit auf 49.932.

Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim bestätigt heute drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mannheim. Ein über 80 Jahre alter Mann und eine über 80 Jahre alte Frau verstarben in einem Mannheimer Krankenhaus, ein über 90 Jahre alter Mann verstarb in einer Mannheimer Pflegeeinrichtung. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 427 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Bislang gelten in Mannheim 44.282 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 5223 akute Infektionsfälle. Es befinden sich 14 Patienten auf den Intensivstationen, 68 Patienten auf den Nicht-Intensivstationen.

Vom 7. Februar bis zum 13. Februar 2022 wurden insgesamt 2725 PCR-positive Fällen registriert. Von diesen 2725 Fällen konnte bei 1326 Fällen im Rahmen der infektionsschutzfachlichen Ermittlungen der Impfstatus erfragt werden. Von diesen 1326 Fällen waren 407 Fälle nicht geimpft, 160 Fälle waren einmal und 759 Fälle vollständig geimpft.

Update: Freitag, 18. Februar 2022, 19 Uhr

1030 weitere und 4844 akute Fälle

Mannheim. (RNZ/rl) Dem Gesundheitsamt wurden bis Donnerstagnachmittag, 16 Uhr, 1030 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich damit auf 49.211.

Bislang gelten in Mannheim 43.943 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 4844 akute Infektionsfälle.

Update: Donnerstag, 17. Februar 2022, 17.15 Uhr

Dienstag 3306, Mittwoch 4116 akute Fälle

Mannheim. (RNZ/rl) Dem Gesundheitsamt wurden bis Mittwochnachmittag, 16 Uhr, insgesamt 1073 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich damit auf 48.181.

Bislang gelten in Mannheim 43.641 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 4116 akute Infektionsfälle.

Update: Mittwoch, 16. Februar 2022, 21.30 Uhr

1075 weitere Fälle, 3306 akute Fälle

Mannheim. (RNZ/rl) Dem Gesundheitsamt wurden bis zum Dienstagnachmittag, 16 Uhr, insgesamt 1075 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 47.108.

Die Mehrheit aller in Mannheim bislang nachgewiesenen Infizierten zeigen nur milde Krankheitsanzeichen und können in häuslicher Quarantäne verbleiben. Bislang gelten in Mannheim 43.378 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 3306 akute Infektionsfälle.

Update: Dienstag, 15. Februar 2022, 17.30 Uhr

14 Patienten auf den Intensivstationen

Mannheim. (RNZ) Dem Gesundheitsamt wurden bis Montagnachmittag 1.092 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 46.033.

Das Gesundheitsamt bestätigt zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mannheim. Eine über 80 Jahre alte Frau verstarb in einem Mannheimer Krankenhaus und eine ebenfalls über 80 Jahre alte Frau verstarb in einer Mannheimer Pflegeeinrichtung. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 424 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Es befinden sich 14 Patienten auf den Intensivstationen, 75 Patienten auf den Nicht-Intensivstationen

Update: Montag, 14. Februar 2022, 18.30 Uhr

293 Fälle am Freitag

Mannheim. (RNZ) Dem Gesundheitsamt wurden am heutigen Freitag 293 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 44.077.

Update: Freitag, 11. Februar 2022, 18.15 Uhr

133 Fälle am Donnerstag

Mannheim. (RNZ) Dem Gesundheitsamt wurden am Donnerstag 133 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 43.784.

Update: Donnerstag, 10. Februar 2022, 17.15 Uhr

403 neue Fälle

Mannheim. (RNZ) Dem Gesundheitsamt wurden bis Mittwochnachmittag 403 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 43.652.

Alle beteiligten Ärzte, Gesundheitsbehörden sowie das Kompetenzzentrum Gesundheitsschutz am Landesgesundheitsamt arbeiten dabei eng zusammen. Die Mehrheit aller in Mannheim bislang nachgewiesenen Infizierten zeigen nur milde Krankheitsanzeichen und können in häuslicher Quarantäne verbleiben

Update: Mittwoch, 9. Februar 2022, 17.45 Uhr

Ein weiterer Todesfall

Mannheim. (RNZ) Dem Gesundheitsamt wurden am Dienstag 503 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 43.249.

Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim bestätigt heute einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mannheim. Ein über 80 Jahre alter Mann verstarb in einem Mannheimer Krankenhaus. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 422 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Update: Dienstag, 8. Februar 2022, 19 Uhr

Zwei weitere Todesfälle

Mannheim. (RNZ) Dem Gesundheitsamt wurden bis Montagnachmittag, 16 Uhr, insgesamt 530 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 42.746.

Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim bestätigt heute zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mannheim. Ein über 70 Jahre alter Mann und eine über 80 Jahre alte Frau verstarben in einem Mannheimer Krankenhaus. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 421 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Gegen 17 Uhr meldete das Gesundheitsamt, dass in Mannheim bislang 42.074 Personen als genesen gelten und es damit in Mannheim 251 akute Infektionsfälle gäbe. Gegen 18.30 Uhr hieß es dann: "Durch einen Übertragungsfehler können heute keine aktuellen Zahlen geliefert werden. Sie werden morgen nachgereicht."

Update: Montag, 7. Februar 2022, 18.30 Uhr

Jetzt sind es 418 Todesfälle durch Corona

Mannheim. (RNZ) Dem Gesundheitsamt wurden bis Freitagnachmittag 464 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 41.382.

Das Gesundheitsamt bestätigt einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mannheim. Eine über 50 Jahre alte Frau verstarb in einem Mannheimer Krankenhaus. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 418 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Bislang gelten in Mannheim 39.735 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 1.229 akute Infektionsfälle.

Update: Freitag, 4. Februar 2022, 19 Uhr

Wieder mehr als 400 bekannte Neu-Infektionen

Mannheim. (RNZ) Dem Gesundheitsamt wurden bis Donnerstagnachmittag 412 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 40.918. Bislang gelten in Mannheim 38.751 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 1.750 akute Infektionsfälle.

Update: Donnerstag, 3. Februar 2022, 17.30 Uhr

451 weitere Fälle am Mittwoch

Mannheim. (RNZ) Dem Gesundheitsamt wurden bis Mittwochnachmittag, 16 Uhr, insgesamt 451 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 40.506.

Bislang gelten in Mannheim 37.955 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 2.134 akute Infektionsfälle.

Update: Mittwoch, 2. Februar 2022, 19.45 Uhr

Mehr als 600 Fälle an einem Tag

Mannheim. (RNZ) Dem Gesundheitsamt wurden bis Dienstagnachmittag 608 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Das Landesgesundheitsamt meldet eine 7-Tage-inzidenz von 873,4.

Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 40.055. Bislang gelten in Mannheim 37.695 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 1.943 akute Infektionsfälle.

Update: Dienstag, 1. Februar 2022, 17.45 Uhr

Mannheim. (RNZ) Dem Gesundheitsamt wurden bis Montagnachmittag 412 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 39.447. Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim bestätigt zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mannheim. Ein über 80 und ein über 60 Jahre alter Mann verstarben in Mannheimer Krankenhäusern. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 417 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Dem Gesundheitsamt wurden für Samstag 293 und für Sonntag 263 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet.

Update: Montag, 31. Januar 2022, 18.30 Uhr

335 weitere Fälle am Freitag

Mannheim. (RNZ) Dem Gesundheitsamt wurden Freitagnachmittag 335 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 38.479.

Die Mehrheit aller in Mannheim bislang nachgewiesenen Infizierten zeigen nur milde Krankheitsanzeichen und können in häuslicher Quarantäne verbleiben. Bislang gelten in Mannheim 35.661 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 2.403 akute Infektionsfälle.

Update: Freitag, 28. Januar 2022, 19.46 Uhr

Nächtliche Ausgangssperre aufgehoben

Mannheim. (RNZ) Durch die neue Corona-Verordnung entfällt ab Freitag, 28. Januar, die nächtliche Ausgangssperre für Ungeimpfte. Das teilt die Stadt mit.

Update: Freitag, 28. Januar 2022, 15.22 Uhr

345 weitere Fälle am Montag

Mannheim. (RNZ) Dem Gesundheitsamt wurden bis Montagnachmittag 345 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 36.920.

Die Mehrheit aller in Mannheim bislang nachgewiesenen Infizierten zeigen nur milde Krankheitsanzeichen und können in häuslicher Quarantäne verbleiben, teilt das Gesundheitsamt mit. Bislang gelten in Mannheim 33.987 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 2.520 akute Infektionsfälle.

Am Samstag gab es 314 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion; am Sonntag waren 286.

Update: Montag, 24. Januar 2022, 17.07 Uhr

Mannheim. (RNZ) Dem Gesundheitsamt wurden bis Freitagnachmittag, 16 Uhr, insgesamt 345 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich auf 35.975. Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim bestätigt zudem einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mannheim. Ein über 80 Jahre alter Mann starb in einem Mannheimer Krankenhaus. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 413 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Bislang gelten in Mannheim 32.931 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 2.631 akute Infektionsfälle.

Update: Freitag, 21. Januar 2022, 17.17 Uhr

356 weitere Fälle

Mannheim. (RNZ) Dem Gesundheitsamt wurden bis Donnerstagnachmittag, 16 Uhr, 356 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 35.630.

Bislang gelten in Mannheim 32.499 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 2719 akute Infektionsfälle.

Update: Donnerstag, 20. Januar 2022, 17.15 Uhr

449 weitere Fälle

Mannheim. (RNZ) Dem Gesundheitsamt wurden bis Mittwochnachmittag, 16 Uhr, 449 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 35.274.

Bislang gelten in Mannheim 32.048 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 2.814 akute Infektionsfälle.

Update: Mittwoch, 19. Januar 2022, 18.30 Uhr

Aktuell 2566 akute Infektionen

Mannheim. (RNZ) Die Stadt meldet am Dienstag 357 neue Fälle. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 34.825.

Bislang gelten in Mannheim 31.847 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 2566 akute Infektionsfälle.

Update: Dienstag, 18. Januar 2022, 18.02 Uhr

479 Neuinfektionen am Montag gemeldet

Mannheim. (RNZ) 479 Corona-Neuinfektionen meldet die Stadt am Montag. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 34.468. . Bislang gelten in Mannheim 31.620 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 2.436 akute Infektionsfälle.

Am Wochenende hatte es insgesamt 374 Fälle gegeben.

Was tun, bei einer roten Warnung in der Corona-Warn-App?

Die Infektionszahlen in Deutschland steigen derzeit an. Deshalb steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass auf der Corona-Warn-App eine rote Kachel erscheint, die anzeigt, dass es eine Risikobegegnung gegeben hat. Infos, was in diesem Fall zu tun ist und allgemeine Informationen zur Corona-Warn-App sind unter https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-warn-app-rote-meldung-1996996 zu finden. Eine Kontaktaufnahme zum Gesundheitsamt der Stadt Mannheim ist möglich über den Corona HelpDesk: https://mannheim-coronahelpdesk.cfapps.eu10.hana.ondemand.com/index.html

Update: Montag, 17. Januar 2022, 18.56 Uhr

Nächtliche Ausgangssperre für Ungeimpfte ab Samstag

Mannheim. (RNZ) Wegen gestiegener Corona-Zahlen gelten in Mannheim von diesem Samstag an wieder nächtliche Ausgangsbeschränkungen für Nicht-Immunisierte. Hintergrund ist nach Angaben der Stadt vom Freitag, dass die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen zweimal nacheinander den Wert von 500 je 100.000 Einwohner überschritten hat. Am Donnerstag waren es 576,3, am Freitag 616,7.

Gemäß der Corona-Verordnung des Landes sind dann schärfere Maßnahmen im Kampf gegen die Pandemie nötig, bis die Zahlen wieder mehrere Tage unter diesem Grenzwert liegen.

Derweil meldet die Stadt am Freitag 276 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 33.615.

Update: Freitag, 14. Januar 2022, 17.47 Uhr

Betriebliche Cluster müssen gemeldet werden

Mannheim. (RNZ) 361 neue Corona-Fälle bestätigt die Stadt am Donnerstag. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 33.339.

Bislang gelten in Mannheim 30.302 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 2625 akute Infektionsfälle.

Die Stadt Mannheim hat am 29. April 2021 eine Allgemeinverfügung zur Meldepflicht von betrieblichen Clustern, also der Anhäufung von Corona-Infektionen in Unternehmen erlassen, die zunächst bis zum 13. Januar 2022 verlängert wurde.

Demnach ist er Arbeitgeber verpflichtet, unverzüglich eine nicht-namentliche Meldung unter Angabe der Fallzahl an das Gesundheitsamt Mannheim zu machen, wenn in Arbeitsstätten

> bei Beschäftigten, die sich im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit zumindest zeitweise innerhalb desselben umschlossenen Raumes wie zum Beispiel gemeinschaftlich genutzten Büros, Werkhallen und Werkstätten, Fahrzeugen, Pausenräumen oder im selben Stockwerk desselben Gebäudeabschnitts aufhalten und bei denen

> innerhalb von 14 Tagen zwei oder mehr durch einen PCR-Test oder einen PoC-Antigen-Schnelltest bestätigte Infektionen mit dem Virus auftreten.

Verstöße werden bei einem erstmaligen Verstoß gegen die Meldepflicht in der Regel bei vorsätzlicher Handlung mit einem Bußgeld von 200 Euro geahndet. Im Wiederholungsfall kann die Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße bis zu 25.000 Euro geahndet werden.

Update: Donnerstag, 13. Januar 2022, 17.04 Uhr

405 Neuinfektionen am Mittwoch gemeldet

Mannheim. (RNZ) Die Stadt meldet am Mittwoch 405 weitere Corona-Fälle. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 32.978.

Bislang gelten in Mannheim 29.935 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 2631 akute Infektionsfälle.

Update: Mittwoch, 12. Januar 2022, 17.34 Uhr

2340 Leute sind aktuell infiziert

Mannheim. (RNZ) 290 Corona-Fälle hat die Stadt am Dienstag gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 32.573.

Bislang gelten in Mannheim 29.821 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 2340 akute Infektionsfälle.

Update: Dienstag, 11. Januar 2022, 17.29 Uhr

149 neue Fälle und ein Todesfall

Mannheim. (RNZ) Die Stadt meldet am Freitag 149 weitere Corona-Fälle. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 31.722.

Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim bestätigt zudem einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mannheim. Ein über 80 Jahre alter Mann verstarb in einem Mannheimer Krankenhaus. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 410 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Bislang gelten in Mannheim 28.942 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 2.370 akute Infektionsfälle.

Am Feiertag hatte es 128 Fälle gegeben.

Update: Freitag, 7. Januar 2022, 17.07 Uhr

Aktuell 2374 Fälle in der Stadt

Mannheim. (RNZ) Die Stadt meldet am Dienstag 163 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 31.195.

Bislang gelten in Mannheim 28.413 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 2374 akute Infektionsfälle.

Update: Dienstag, 4. Januar 2022, 17.03 Uhr

140 neue Fälle und ein weiterer Toter

Mannheim. (RNZ) Dem Gesundheitsamt wurden bis Montagnachmittag, 16 Uhr, 140 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich deshalb auf insgesamt 31.032.

Das Gesundheitsamt bestätigt zudem einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mannheim. Ein über 60 Jahre alter Mann verstarb in einem Mannheimer Krankenhaus. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 408 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Bislang gelten in Mannheim 28.362 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 2262 akute Infektionsfälle.

Update: Montag, 3. Januar 2022, 18.29 Uhr

