Von Marco Partner

Mannheim. "Führerschein, Fahrzeugpapiere … und Impfnachweis, bitte!" Die Polizei und der Besondere Ordnungsdienst reagieren auf die von 21 bis 5 Uhr verhängte Ausgangssperre für Nicht-Immunisierte und führen großflächige Überprüfungen in Mannheim durch. Am Donnerstagabend sitzen bei einer Verkehrskontrolle binnen 40 Minuten zehn nicht gegen das Coronavirus geimpfte Personen in den herausgewunkenen Fahrzeugen. Das Bußgeld liegt bei 100 Euro. Doch es gibt auch knifflige Fälle.

Augustaanlage, kurz vor 21 Uhr: An der Kreuzung zur Otto-Beck-Straße stellen Polizisten Straßenhütchen auf. Die auch zu später Stunde stark befahrene Allee wird Richtung Wasserturm einspurig gemacht. Viele Berufsfahrer sind auf dem Nachhauseweg, andere zieht es noch mal in die City. Doch jetzt stehen sie in einer langen Schlange. "Fahren Sie bitte rechts ran", sagt ein Polizeibeamter durch die heruntergelassene Scheibe. Und, egal ob Mercedes- oder Corsa-Fahrer, Sushi-Bote oder Pizza-Service: Alle müssen die kleine Prozedur über sich ergehen lassen.

912 Kontrollen, 44 Verstöße

Seit dem 24. November gilt in Baden-Württemberg eine nächtliche Ausgangssperre für Personen ohne Immunstatus. Nur aus triftigen Gründen dürfen nicht-geimpfte Personen zu später Stunde das Haus verlassen. Bei medizinischen Notfällen etwa oder der Fahrt zur Arbeit. Zunächst ab Mitternacht, wurde das Verweilverbot im Freien am 4. Dezember in Kraft gesetzt.

Tobias hat jedoch nichts zu befürchten. Der junge BMW-Fahrer mit Kapuzenpulli kommt gerade von der Arbeit und erinnert sich an den letzten Winter, als in Mannheim der späte Shutdown für alle galt. "Da kam ich häufiger in Kontrollen, ich dachte mir so was schon. Mich juckt es nicht, ich bin ja geimpft", sagt der Amazon-Mitarbeiter, und darf sich nach gut fünf Minuten weiter auf den Heimweg machen. Ein Polizist und ein städtischer Mitarbeiter stehen mit Taschenlampe immer gemeinsam neben der Fahrertür. "Wir führen die Verkehrskontrolle durch, aber zur Überprüfung des Impfnachweises besitzen wir keine Rechtsgrundlage, das kann bei uns nur auf freiwilliger Basis erfolgen", klärt Patrick Knapp, Leiter der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit beim Polizeipräsidium Mannheim, auf. Der Besondere Ordnungsdienst der Stadt ist jedoch zum Check des Immunstatus befugt. In Handschuhfächern wird gewühlt und neben Fahrerlizenz und Fahrzeugschein auch bereitwillig das Smartphone mit Impfzertifikat gezückt und sodann auf seine Echtheit hin geprüft. Meist geht die Fahrt nach wenigen Minuten weiter.

Bei einem weißen Jeep mit arabischem Kennzeichen aber dauert es ein wenig länger. Der Englisch sprechende Fahrer ist zwar geimpft. "Allerdings mit einem chinesischen Impfstoff, nach deutschem Gesetz ist er also nicht immunisiert", verrät Knapp. Was tun? Das ist auch für die Polizeibeamten juristisches Neuland, eine Lösung wird im leichten Nieselregen auf der Augustaanlage trotz vieler Telefonate nicht gefunden. Die Daten werden erfasst und der junge Mann dazu aufgefordert, wieder zum Hotel in Heidelberg zurückzufahren.

An acht Kontrollpunkten von Neckarau bis Luzenberg führen der Besondere Ordnungsdienst der Stadt und die Polizei mit insgesamt 90 Beamten bis Mitternacht die Verkehrsüberwachung durch. Die Bilanz: Von 912 kontrollierten Personen verstoßen 44 gegen die Ausgangssperre, was einer Beanstandungsquote von knapp 4,8 Prozent entspricht. Hinzu kommen Verkehrsdelikte wie Drogen am Steuer.

"Selbst die Personen, die gegen die Maßnahmen verstoßen, akzeptieren die Kontrolle. Widerstand oder Beleidigungen gibt es eigentlich keine", erklärt Knapp. Feride Dineer, die gerade ihren Freund besuchte und nun nach Hause in den Jungbusch fährt, betont jedoch: "Ich finde es okay, dass man etwas vorzeigen muss. Aber ein negativer Test wäre doch auch sinnvoll. Um ehrlich zu sein, halte ich die Maßnahme insgesamt für etwas übertrieben."

Die meisten Verkehrsteilnehmer aber zeigen Verständnis für den Corona-Check bei der Straßenkontrolle. In der Regel bleibe es bei Verwarnungen, nur wenige Fälle würden zur Anzeige gebracht: "Bei einigen Leuten, ob aus Mannheim oder außerhalb, ist auch ein Informationsbedarf da, manche sind sich der Ausgangssperre für Nichtimmunisierte nicht bewusst", so der Polizeibeamte. Auch Fingerspitzengefühl wird verlangt. Befindet sich die Person wirklich auf dem Weg zur Arbeit, oder ist es nur ein Vorwand? "Mit der Zeit bekommt man ein Gespür dafür, ob die Geschichte echt oder ausgedacht ist", verrät der Polizeisprecher. In den kommenden Wochen seien in der Quadratestadt weitere Kontrollen vorgesehen.