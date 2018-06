Von Jan Millenet

Mannheim. Zügig nimmt die Maschine Fahrt auf. Es rauscht, rattert und klappert. Der Lärm hält sich dennoch in Grenzen. Fast die ganze Halle nimmt die neue Maschine ein. Immerhin ist es die modernste Anlage in Südwestdeutschland, die das Unternehmen Coca-Cola nach eigenen Angaben hier an den Start gebracht hat.

Die neue Produktionslinie steht am Mannheimer Standort und produziert nun bis zu 60.000 Flaschen Brausegetränk - und zwar pro Stunde. Der Getränkehersteller hat dafür einen zweistelligen Millionenbetrag in die Hand genommen. Es ist eine seiner größten Investitionen der vergangenen Jahre, wie das Unternehmen mitteilt.

Standort Mannheim: In der Quadratestadt füllt Coca Cola 15 alkoholfreie Getränke auf drei Linien ab. Dazu zählen neben den Klassikern Coca Cola und Fanta auch die zuckerfreien Varianten. Die Getränke werden laut Unternehmen in weite Teile Südwestdeutschlands ausgeliefert: vom Rhein-Neckar-Raum bis zum Saarland und nach Freiburg. 2017 wurden eigenen Angaben zufolge rund 168 Millionen Liter Getränke abgefüllt.

Die Augen können dem Abfüllprozess kaum folgen. Unzählige PET-Flaschen rasen erst leer, dann gefüllt am Besucher vorbei. Es geht in Richtung Verpackungsabschnitt, wo die Fläschchen gebündelt und mit Folie umsäumt werden, bevor sie in den Handel entschwinden. "Die neue Linie ist für uns ein echter Sprung in ein höheres Produktionsniveau", erklärt Coca-Cola-Betriebsleiter Wolf-Dieter Bethlehem bei der Einweihung am gestrigen Donnerstag.

Denn alle Produktionsschritte, die vorher einzeln durchgeführt wurden, schafft der glänzende stählerne Neuzugang in Einem: Im sogenannten Ergoblock, laut Bethlehem das Herzstück des Kolosses, werden Flaschen mit 30 Bar Druck aus Rohlingen geblasen, danach etikettiert und befüllt.

Der Ort, an dem die Flaschen entstehen, ist auch das Schwergewicht der neuen Anlage, auch Streckblasmaschine genannt wird. Sie wiegt 36 Tonnen. Dennoch ist die Linie deutlich kompakter und zuverlässiger als ihre Vorgänger "Und obwohl jetzt sehr viel mehr auf deutlich kleinerem Raum stattfindet, haben wir ein geringeres Risiko für Produktionsausfälle", so der Betriebsleiter.

Die Flaschen werden permanent einzeln fixiert und kontrolliert. Zudem wird weniger Energie benötigt, auch wenn mit der neuen Linie mehr als doppelt so viele Flaschen abgefertigt werden. "Früher waren die Hauptmaschinen einer solchen Produktionslinie relativ weit voneinander entfernt", erklärt Bethlehem weiter. Die leeren Flaschen liefen auf Bändern durch die halbe Halle zu den verschiedenen Maschinen.

Pro Schicht kümmern sich nun fünf der rund 400 Werksmitarbeiter um die Maschine. Denn nicht alles läuft vollautomatisch ab. Etwa alle 20 Minuten müssen neue Etikettenrollen eingesetzt werden. Die Qualität wird von ihnen überprüft. Das 36-Tonnen-Gebilde muss instand gehalten und gereinigt werden. Sechs Tage in der Woche herrscht in Hallenabschnitt 3, wo die neue Produktionslinie steht, Betrieb in drei Schichten.

Es wird abgefüllt, was das Zeug hält. Wahlweise, so Bethlehem, können Getränke in 0,33-, 0,5- oder 1,25-Liter-PET-Einwegflaschen gefüllt werden. "Wir produzieren auf dieser Linie kohlensäurehaltige Getränke", so der Produktionsleiter. Ab sofort werden damit weite Teile von Südwestdeutschland von Mannheim aus beliefert.

Doch bis es so weit war, wurden einige anstrengende Monate durchlebt. Im Februar kamen die tonnenschweren Maschinenteile an. "Es war eine Millimeterarbeit, sie in die Halle zu bringen", erinnert sich Betriebsleiter Wolf-Dieter Bethlehem.

Der Füller beispielsweise musste in einem exakten Winkel gedreht werden, damit er durch das Eingangstor passte. "Danach haben Mitarbeiter wochenlang alles eingemessen, justiert und einzelne Teile getestet. Denn bei einer so schnell arbeitenden Maschine ist vor allem Eins wichtig: Präzision. "Sie muss wie ein Uhrwerk laufen", sagt Bethlehem. Daher waren beim Einbau teilweise auch bis zu 100 Mitarbeiter zeitgleich im Einsatz.

Doch nun läuft es. Und auch Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz zeigt sich bei der Inbetriebnahme beeindruckt. Was ihn besonders freut: "Es ist eine Investition zur weiteren Sicherung des Standorts in Mannheim." Auch die Coca-Cola-Mitarbeiter dürften zufrieden sein. Denn die neue Anlage sichere auch ihre Arbeitsplätze, so das Unternehmen. Womit sie darauf wohl angestoßen haben?