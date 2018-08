Mannheim-Rheinau/Brühl. (pol/rl) Der Polizeiposten Brühl ermittelt derzeit in einer Serie von mittlerweile 15 Bränden, die seit Juli im Bereich Brühl und Mannheim-Rheinau gelegt wurden. Größtenteils wurden Rasenflächen, Gebüsche und abgeerntete Stoppelacker in Brand gesetzt. Der Brandschaden war meist gering, teilte die Polizei mit. Schnelles Einschreiten der Feuerwehren und Löschen der Brände habe ein Übergreifen der Feuer auf wertvolle Sachgüter verhindert, sodass es keine Verletzten gab. Eine Häufung von in der Nacht gelegten Bränden stellte die Polizei rund um die Rohrhofer Straße fest.

Zuletzt brannte am Dienstag kurz nach 21.15 Uhr ein Baumstamm hinter dem Wendehammer der Schmitzstraße im "Backofen Riedwiesen". Der Funkenflug setzte dann die umliegende Grasfläche in Brand.

Zeugen der Brände oder Personen die verdächtige Wahrnehmungen oder Hinweise auf verdächtige Personen machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter der 0621/833970 in Verbindung zu setzen.