Von Thorsten Eisenhofer

Mannheim. An einem Abend während ihres Auslandssemesters in Kopenhagen sah Wencke Brauns in ihrer Lieblingskneipe ein Plakat hängen, das ein Roller-Derby-Event ankündigte. Brauns wurde stutzig, aber irgendwie auch neugierig. "Was ist das denn?", war ihr erster Gedanke, und ihr zweiter: "Klingt nicht schlecht." Jedenfalls verbrachte die heute 31-Jährige einen Teil der Restnacht vor ihrem PC und schaute sich Roller-Derby-Videos an.

Es hatte jedenfalls nur ein paar Stunden gedauert - und sie war begeistert: "Roller Derby ist einfach anders als Sportarten, die ich zuvor gemacht habe. Ich war sofort fasziniert." Hätte Wencke Brauns an jenem Abend nicht dieses Plakat gesehen, wer weiß, ob es dann es dann heute eine Roller-Derby-Mannschaft in Mannheim geben würde. Vielleicht nicht.

Die angehende Wirtschaftsingenieurin hat jedenfalls einen großen Anteil daran, dass es seit 2014 die Rhein-Neckar Delta Quads gibt, die im Mannheimer Friedrichspark, der ehemaligen Spielstätte der Adler Mannheim, ihre sportliche Heimat gefunden haben.

Nach dem Ende ihres Auslandsstudiums spielte Brauns zunächst in Karlsruhe - die rocKArollers waren der nächstgelegene Verein. Da Brauns aber nicht die einzige war, die dreimal pro Woche aus dem Raum Mannheim/Heidelberg nach Karlsruhe zum Training pendelte, kam bald die Idee auf, ein eigenes Team in der Metropolregion Rhein-Neckar zu gründen.

Roller Derby ist ein Vollkontaktsport auf Rollschuhen, aus den USA stammt und mehrheitlich von Frauen ausgeübt wird. Gespielt wird zwei Mal 30 Minuten auf einer Ovalbahn. Die Halbzeiten werden in bis zu zwei Minuten dauernde Spielrunden (Jams) unterteilt. Dabei sind pro Team eine Jammerin und vier Blockerinnen auf dem Feld. Die Jammerin kann durch Überrunden der Blockerinnen Punkte für ihre Mannschaft holen. Die Blockerinnen versuchen, die eigene Jammerin zu unterstützen und die gegnerische zu behindern - passiert das durch Regelverstöße, drohen 30 Sekunden auf der Strafbank. eth

Einfach war dieser Schritt nicht. Zum einen musste ein Verein gefunden werden, der die Spielerinnen aufnimmt, der Trainingskapazitäten hat, in dessen Sporthallen die Spielfläche passt. Der war mit dem ISC Mannheim gefunden. Zum anderen brauchte es genug Interessenten für eine Mannschaft - Brauns hat sich diese Frage häufig gestellt. Nach dem ersten Stammtisch waren aber alle Ängste beseitigt. Zehn Frauen waren gekommen. An den folgenden Stammtischen wurden es nicht weniger. Eher mehr.

Dabei ist Roller Derby ein Kontaktsport, bei dem man mit blauen Flecken rechnen muss - das ist nicht unbedingt für jedermann beziehungsweise jede Frau. Die Sportart steht die in Verbindung zur Alternativszene, zur Punk- und Frauenbewegung und "zieht daher einen gewissen Typ Frau an", sagt Brauns und fügt an: "Die Blondine mit großer Sonnenbrille, Handtasche und Schoßhündchen ist eher nicht dabei."

Derzeit gibt es in Deutschland 22 Mannschaften, die in einer der drei Spielklassen antreten. "Man kann nicht einfach in die Nachbarstadt fahren und gegen einen der drei dortigen Fußballvereine spielen", sagt Brauns. Freundschaftsspiele fänden schon mal gegen Teams aus dem Ausland statt. Im regulären Ligabetrieb sind die Delta Quads in der Zweiten Bundesliga beheimatet, wären in der vergangenen Spielzeit fast aufgestiegen.

Eine Niederlage im letzten Saisonspiel verhinderte das. "Langfristig ist das Ziel die Bundesliga", sagt Brauns. Die Heidelbergerin hat den Wunsch, in Mannheim eine Nachwuchsmannschaft aufzubauen. "Wir wollen den Sport etablieren", sagt Brauns. Klappt das, müssten junge Mädchen in Zukunft nicht ein Auslandssemester in Kopenhagen machen, um von Roller Derby zu erfahren.

Info: Samstag, 12. Mai, Rhein-Neckar Delta Quads gegen rocKArollers (Karlsruhe), Eisstadion am Friedrichspark, Einlass: ab 17 Uhr, Eintritt: 5 bis 7 Euro (Kinder bis 12 Jahre frei).