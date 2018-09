Mannheim. (RNZ) Die Mobilität der Bevölkerung in Mannheim steht im Mittelpunkt einer zwölfmonatigen Haushaltsbefragung, die nun von der Technischen Universität (TU) Dresden gestartet wird. Die Untersuchung ist Teil des nationalen Forschungsprojekts "Mobilität in Städten - SRV 2018", das in mehr als 120 deutschen Städten und Gemeinden zeitgleich läuft. Die Abkürzung SRV steht dabei für das System repräsentativer Verkehrsbefragungen.

Das Projekt liefert laut eines Sprechers der Stadt Mannheim wichtige Erkenntnisse und Grunddaten für die örtliche und regionale Verkehrsplanung. Die Befragung richtet sich an Bürger aus allen Bevölkerungsschichten. Die Adressen der ausgewählten Haushalte wurden per Zufallsverfahren aus dem Einwohnermelderegister gezogen. Diese Haushalte erhalten ein Ankündigungsschreiben, das sie über die Befragung informiert und um ihre Mitwirkung bittet.

Die Teilnahme an der Erhebung ist freiwillig. Es geht unter anderem darum, ob und mit welchen Verkehrsmitteln die Bürger im Alltag unterwegs sind und welche Entfernungen dabei zurückgelegt werden. Da die Voraussetzungen für die Mobilität individuell sehr unterschiedlich sein können, wird beispielsweise auch nach Führerscheinbesitz, Erreichbarkeit von Haltestellen und dem Zeitaufwand für die täglichen Wege gefragt.

Die anonymisierte Auswertung der erhobenen Daten liefert ein aktuelles Bild der stadtspezifischen Verkehrsentwicklung. Es wird ergänzt durch den Vergleich mit Städten und Gemeinden ähnlicher Größenordnung. Die Gesamtstichprobe des Projekts von mehr als 150.000 Personen erlaube darüber hinaus die Analyse stadtübergreifender Trends, die von der Verkehrsplanung zu berücksichtigen sind, so der Stadtsprecher. Dazu gehört auch die allgemeine Nutzung von Carsharing-Angeboten und Elektrofahrrädern.

Die Erhebung wird per Telefon durchgeführt. Alternativ besteht die Möglichkeit, die Fragen über einen Online-Zugang im Internet zu beantworten. Auch eine Telefonhotline und ein Webchat sind eingerichtet. Mit der Datenermittlung hat die TU Dresden das Leipziger Institut Omnitrend GmbH beauftragt. Dort werden alle Daten erfasst, anonymisiert und zur Auswertung an die TU Dresden übergeben. Die Einhaltung der Bestimmungen des Datenschutzes ist gewährleistet.

Das Projekt wurde an der TU Dresden bereits 1972 begründet. Durch die regelmäßige Wiederholung dieser Untersuchung im Abstand von fünf Jahren liegen Erkenntnisse zur Verkehrsentwicklung über einen Zeithorizont von mehr als 40 Jahren vor. Seit 2008 nimmt Mannheim alle fünf Jahre an der Erhebung teil, um ein Abbild des Einwohnerverkehrs zu erhalten. Die Ergebnisse sind für die Stadt eine wichtige Grundlage für die Verkehrsplanung. Die Stadtverwaltung Mannheim und die TU Dresden bitten alle ausgewählten Haushalte, sich an der Befragung zu beteiligen.

Info: Kostenloses Infotelefon: 0800/8 30 18 30, im Internet: www.tu-dresden.de/srv2018