Von Manfred Ofer

Mannheim. Mit so starkem Gegenwind vonseiten der Bürgerschaft hatte Unirektor Thomas Puhl wohl nicht gerechnet, als er im Februar die Baupläne der Uni für die kommenden sechs Jahre vorstellte. Vor allem der Umstand, dass im Friedenspark zwischen Schloss und Eisstadion mehrere große Gebäude entstehen und deshalb Bäume gefällt werden sollen, sorgte für Unmut. Auch die in Aussicht gestellte Verschönerung des Parks inklusive neuer Baumpflanzungen überzeugte die Gegner nicht. Das zeigte eine weitere Informationsveranstaltung für Anwohner am Eisstadion.

Den aktuellen Stand der Bauplanung stellten Thomas Puhl, Bernd Müller, der Leiter des Amts Vermögen und Bau Baden-Württemberg, und Hanno Ehrbeck vom Fachbereich Stadtplanung vor. Land, Stadt und Universität hatten ein Gutachten zum Stadtklima und zum Baumschutz in Auftrag gegeben und aufgrund der Ergebnisse die Planungen angepasst. Jetzt sind nur noch vier – anstatt wie im ersten Architektenentwurf fünf – Gebäude im Friedrichpark geplant. Startschuss für das Bauprojekt ist der Abriss des maroden Eisstadions, der für 2021 geplant ist.

Generell spielt bei dem Projekt die Klimaverträglichkeit eine große Rolle. Dächer und Fassaden werden begrünt und etwa 100 neue Bäume gepflanzt. Bernd Müller und Hanno Ehrbeck verwiesen zudem darauf, dass die Gebäudefront noch einmal zurückgenommen worden sei, um noch mehr Bäume erhalten zu können. Vorgesehen sei außerdem eine Reduzierung der versiegelten Fläche um etwa 1000 Quadratmeter.

Nicht geändert hat sich jedoch die Dringlichkeit für die neuen Gebäude. Die Hochschule mit ihren rund 12.000 Studierenden sei aufgrund der Raumauslastung an ihre Kapazitätsgrenze gelangt, betonte Puhl. Das bringt Herausforderungen mit sich, die sowohl auf die Taktung der Vorlesungen als auch auf die Unterbringung von Mitarbeitern und Studenten Auswirkungen haben. Hinzu kommt der Sanierungsplan für das Schloss. Spätestens mit der Renovierung des Ostflügels 2026 müssten über 20 Hörsäle, Seminarräume und Büros aus dem Betrieb genommen werden. "Damit kommt ein Problem auf uns zu, da sich Hörsäle im Gegensatz zu Büros nicht einfach in der Stadt anmieten lassen", so der Rektor.

Hohe Priorität hat für den Rektor ein Verfügungsgebäude, um während der Renovierungen auf dem Campus Vorlesungen auslagern zu können. Ein weiteres Gebäude soll die Zentralisierung der Philosophischen Fakultät ermöglichen. Hinzu kommen ein Haus der Studierenden und ein "House of Research", die beide eine verbesserte Unterbringung und Forschung gewährleisten sollen.

Etwa 30 Bürger waren zu der Informationsveranstaltung gekommen, unter ihnen waren ein paar Anwohner, die sich von den Veränderungen des Bauplans nicht überzeugen ließen. Sie stehen dem Projekt weiterhin skeptisch gegenüber und sind aufgrund von Umwelt- und Klimaverträglichkeit gegen jedwede Bebauung des Friedrichparks.

Dem Einwand, dass die aktuelle Rahmenplanung ein Ausdruck der Bequemlichkeit bei vielen Studenten sei, weil sie in erster Linie keine langen Wege auf sich nehmen wollten, widersprachen sowohl Puhl als auch der Vorsitzende des Mannheimer Asta, Kai-Uwe Herrenkind. Beide verwiesen auf die verbesserte Funktionalität, die mit dem Bebauungsplan einhergehe, wodurch die hohe Zahl der Vorlesungsblöcke auch in Zukunft erhalten werden sollen. Hier gehe es um die Wettbewerbsfähigkeit der Universität auf internationaler Ebene. "Im Übrigen gehöre ich zu einer Generation von Studierenden, die, wenn alles gut läuft, von den baulichen Veränderungen ja gar nichts mehr mitbekommen wird", machte Kai-Uwe Herrenkind deutlich. "Fakt ist doch, dass der Friedrichspark derzeit verödet und eher ein Angstraum ist, um den viele Bürger und Studenten einen weiten Bogen machen", sagte er. Die Maßnahmen wären vielmehr eine Chance, um das Areal zu einem belebten Zentrum zu machen: "Wo Studenten sind, da ist auch Leben."