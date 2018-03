Mannheim-Pfingstberg. (pol/rl) Nach dem Fund einer Babyleiche im Pfingstbergweiher am 12. Januar dauern die Ermittlungen der SOKO "Renatus" an. Zwischenzeitlich hat die Polizei nach eigenen Angaben 900 Frauen im Alter von 14 bis 35 Jahren aus den Stadtteilen Pfingstberg, Casterfeld, Mallau und Hochstätt zur Abgabe einer DNA-Speichelprobe angeschrieben. Die Erhebung der Speichelproben erfolgte an diesem Wochenende, 10. und 11. März in einer öffentlichen Einrichtung im Stadtteil Rheinau.

Rund 400 Frauen waren dem Aufruf der Polizei gefolgt und zur DNA-Probenentnahme erschienen. Die Maßnahmen stießen bei den teilnehmenden Frauen auf ausschließlich positives Feedback und große Zustimmung, teilte die Polizei mit.

Nun sollen die DNA-Proben ausgewertet und mit der DNA der Babyleiche abgeglichen. Die erhobenen Daten dürfen ausschließlich für den konkreten Fall verwendet werden, müssen bei negativem Ergebnis umgehend vernichtet werden und werden nicht dauerhaft gespeichert.