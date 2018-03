Mannheim. (dpa-lsw.) Einen Monat nach dem Fund einer Babyleiche im Pfingstbergweiher in Mannheim sucht die Polizei weiter nach den Hintergründen. "Wir werden uns in den nächsten Tagen vermutlich erneut mit einem Aufruf an die Öffentlichkeit wenden", sagte ein Sprecher der Polizei. Die Beamten hätten in den vergangenen Wochen zahlreiche Anwohner im Bereich des kleinen Sees befragt, dies habe allerdings keine heiße Spur ergeben. "Auch das Obduktionsergebnis liegt noch nicht vor", sagte der Sprecher.

Ein Fußgänger hatte die Leiche des Mädchens am 12. Januar im Pfingstbergweiher im Süden von Mannheim entdeckt. Seither arbeitet eine Sonderkommission mit etwa 30 Beamten an dem Fall. Bei mehreren Tauchgängen hatten Spezialisten das zwölf Meter tiefe Gewässer nach möglichen Hinweisen untersucht, aber keine konkreten Spuren gefunden. Die Todesursache und das genaue Alter des Kindes sind unklar.

Die Ermittler hoffen auf Zeugen, die etwa von einer Schwangerschaft wissen, bei der unklar ist, was aus dem Neugeborenen geworden ist. Mit Blick auf diesen Verdacht befragten die Ermittler auch Ärzte.