Attraktiver sollen in Zukunft die B 38 und ihre Umgebung sein. Grafik: Stadt Mannheim

Von Alexander Albrecht

Mannheim. Benjamin Franklin Village, Spinelli, Taylor - drei ehemalige Flächen der US-Armee, auf denen einmal insgesamt 13.000 Menschen leben und sich zahlreiche Unternehmen ansiedeln sollen. Das Problem: Die Gebiete liegen entlang der Bundesstraße B38, von der aus bislang nicht direkt und nur umständlich die neuen Stadtquartiere angesteuert werden können. Um das zu ändern, hat der Hauptausschuss am Dienstagabend mit großer Mehrheit einen Grundsatzbeschluss zum Umbau der Bundesstraße auf den Weg gebracht. Dass der Gemeinderat bei seiner Sitzung in der nächsten Woche den Plänen grünes Licht erteilt, gilt als sicher.

Die Hauptachse der B38 zwischen dem Viernheimer Kreuz und Käfertal beziehungsweise Vogelstang verläuft aktuell dreispurig. Für diese Strecke braucht ein von der Bergstraße kommender Autofahrer derzeit dreieinhalb bis vier Minuten. Künftig werden es pro Richtung rund 70 Sekunden mehr sein. Zum einen sollen die Fahrbahnen von jeweils drei auf zwei reduziert werden. Hinzu kommt ein Tempolimit auf 50 Kilometer pro Stunde. "Wir müssen das machen, weil wir Knotenpunkte bauen wollen, um die neuen Quartiere zu erschließen", sagte Stadtplaner Klaus Ammer und sprach von einem "positiven Entwicklungsdruck".

Dazu zählen auch das Möbelhaus Segmüller und die Bauhaus-Kette, die es ins Columbus-Quartier auf Franklin-Süd zieht. Von den Plänen profitieren laut Ammer ebenso die Menschen in Käfertal und auf der Vogelstang. "Sie leben direkt an der Verkehrsschneise und sind lärmgeplagt", erklärte Ammer.

Wobei sich die Käfertaler bereits Sorgen machen, dass der Schleichverkehr nach dem Umbau durch ihren Stadtteil laufen könnte. Das wollen die Planer möglichst verhindern, wenn es an die Detailarbeit geht. Rund 60.000 Fahrzeuge rollen gegenwärtig täglich über die B 38, der nordöstlichen Einfallstraße in die Stadt. Prognosen sagen einen Anstieg auf künftig 69.000 voraus. "Gerne mehr gemacht" hätte die Stadt, so Ammer, bei querenden Fußgängern und Radwegen. Hier setzt man auf Brücken, zum Beispiel den sogenannten Franklin-Steg, der das neue Quartier mit der Vogelstang verbindet.

Schritt für Schritt soll die B 38 bis 2030 umgebaut werden - hin zu einer attraktiveren, einladenden Straße, die mehr Lust auf Mannheim macht als bisher. Dazu soll der Grünanteil entlang der Strecke deutlich erhöht werden. Die Verwaltung schätzt die gesamten Kosten auf rund 47 Millionen Euro. Diese werden im Wesentlichen von der Stadt beziehungsweise ihrer Tochtergesellschaft MWSP getragen. Im Rathaus hofft man auf Fördergelder vom Land in Höhe von vier Millionen Euro.

Das ist den Stadträten allerdings zu wenig, wie gestern im Hauptausschuss Claudius Kranz (CDU) und Dirk Grunert von den Grünen deutlich machten. An den Kosten werde das Projekt aber nicht scheitern, waren sich die beiden zugleich einig.