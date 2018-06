Mannheim. (alb) Weil sie mehrere Brandstiftungen im Stadtteil Neckarau begangen haben soll, ist gegen eine 38-jährige Frau Haftbefehl erlassen worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten, wird die Mannheimerin dringend verdächtigt, am ersten Juniwochenende zwischen Freitagabend und dem späten Samstagnachmittag versucht zu haben, mit einem in Brandbeschleuniger getränkten Tuch ein geparktes Auto anzuzünden.

Allerdings erloschen die Flammen, bevor sie auf das Fahrzeug übergreifen konnten. Am Montag darauf soll sie gegen 2 Uhr auf ähnliche Weise einen weiteren abgestellten Wagen angezündet haben. Bevor das Fahrzeug vollständig Feuer fangen konnte, bemerkte ein Zeuge die Flammen und verständigte die Polizei.

Den eintreffenden Beamten gelang es, den Brand zu löschen. Die Beschuldigte sei am vergangenen Donnerstagmorgen in der Nähe des Brandorts kontrolliert worden, teilten die Ermittler weiter mit. Dabei fanden die Polizisten Brandbeschleuniger und ein Feuerzeug, die die 38-Jährige in ihrer Kleidung versteckt hatte. Sie wurde daraufhin festgenommen und nach ihrer Vorführung beim Haftrichter in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Möglicherweise ist die Frau für weitere Taten verantwortlich. So hat es in den vergangenen beiden Jahren rund 30 Fälle in Mannheim gegeben, in denen Autos in Brand gesteckt wurden. Dabei entstand ein Sachschaden von insgesamt etwas mehr als 620.000 Euro. Ein Schwerpunkt der Brandserie ist Alt-Neckarau. Im gesamten Stadtteil kam es bis Mai zu zwölf Vorfällen. Im vergangenen September hatte die Polizei versucht, den Brandstifter per Flugblatt zu finden.

Ob die nun festgenommene Beschuldigte auch hier als Tatverdächtige in Betracht kommt, sei Gegenstand der Ermittlungen, teilten die Behörden weiter mit.