Mannheim. (pol/mün) Mehrere Male seit Sommer 2017 wurden in Mannheim-Neckarau Autos nachts in Brand gesetzt - jetzt scheinen die Ermittler der Polizei der Aufklärung der Brandstiftungen ein gutes Stück näher gekommen zu sein.

Am Donnerstagsmorgen wurde eine 38 Jahre alte Frau in der Nähe eines Brandortes kontrolliert. Sie hatte laut der Mitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei Brandbeschleuniger sowie ein Feuerzeug in ihrer Kleidung versteckt. Die Frau wurde vorläufig festgenommen und am heutigen Freitag nach einer richterlichen Entscheidung inhaftiert.

Der Frau wird vorgeworfen, am vergangenen Wochenende (zwischen Freitag, 1. Juni 2018, 18 Uhr, und Samstag, 2. Juni 2018, 17 Uhr) einen Toyota in der Waldhornstraße angezündet zu haben. Sie habe ein Tuch mit Brandbeschleuniger getränkt und angezündet. Die Flammen waren erloschen, bevor sie auf das Auto übergreifen konnten.

Am Montag, 4. Juni 2018, gegen zwei Uhr soll sie auf ähnliche Weise einen Ford in der Waldhornstraße entzündet haben. Bevor das Fahrzeug in Vollbrand geriet, bemerkte ein Zeuge die Flammen und verständigte die Polizei. Der beginnende Brand konnte durch die Beamten gelöscht werden.

Die weiteren Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Mannheim und Kriminalkommissariat Mannheim dauern an. Vor allem soll herausgefunden werden, ob die Frau für weitere Brandstiftungen an Autos seit vergangenem Sommer in Alt-Neckarau als Tatverdächtige in Betracht kommt.