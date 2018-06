Mannheim. (rnz) "Maikäfer flieg / der Vater ist im Krieg / die Mutter ist in Pommerland / Pommerland ist abgebrannt / Maikäfer flieg" - nach diesem Kinderlied, in dem Krieg und Vertreibung thematisiert werden, ist eine Ausstellung in Mannheim benannt, die sich mit dem Thema Flucht in Vertreibung sowohl im Zweiten Weltkrieg als auch im syrischen Bürgerkrieg beschäftigt.

Die Erfahrungswelten von Geflüchteten aus Syrien und einer aus Ostpreußen geflüchteten Familie stehen im Mittelpunkt des Ausstellungsprojekts "Maikäfer flieg...Korrespondenzen und Berichte von Tante Lili, Leila und Nawar", das bis zum 2. Februar im Mannheimer Stadtteil Jungbusch an drei verschiedenen Orten zu sehen ist. Aufbereitet und präsentiert wird es von der Bildenden Künstlerin Sophie Sanitvongs, der Theaterregisseurin Lisa Massetti, dem Musiker Mehmet Ungan und Geflüchteten aus Syrien. Der Ausgangspunkt sind 114 Briefe und Dokumente aus den Jahren 1944 bis 1946 der Handelsschullehrerin Elisabeth Puttkammer.

Die Korrespondenz mit ihrer Schwester, die wie sie im Januar 1945 aus Ostpreußen nach Westdeutschland floh, gibt Einblick in den Mikrokosmos einer deutschen Fluchterfahrung im Zweiten Weltkrieg und die erste Zeit des Ankommens. Das heutige Erleben von Flucht und Ankommen erschließt sich aus den Berichten der jungen Menschen aus Syrien.

Das Projekt "Maikäfer flieg" will den universellen Charakter von Leid, Verlust und Überlebenswillen, die durch Krieg und Flucht verursacht werden, einfangen und präsentieren. Dafür verbinden sich historische Quellen mit aktuellen Zeugnissen, das gesprochene Wort, Musik und visuelle Impulse, um Erfahrungen und Innenwelten von Geflüchteten sichtbar und nachfühlbar zu machen.

Kooperationspartner sind die Orientalische Musikakademie Mannheim (Jungbuschstraße 18 im Hinterhaus), das Gemeinschaftszentrum Jungbusch/Laboratorio 17 (Jungbuschstraße 17) und die Stadtgallerie Port 25 (Hafenstraße 25-27). Die Ausstellung erstreckt sich als Parcours durch den Jungbusch. An allen drei Ausstellungsorten sind Videoinstallationen zu sehen, die Briefe, historische Quellen und aktuelle Berichte, Bilder, sowie ein in Prozessarbeit erarbeitetes Hörstück mit einer musikalischen Transkulturalisierung des Lieds "Maikäfer flieg" zu einem Kaleidoskop verbinden.

Zu dem Projekt gibt es auch ein Begleitprogramm. Am Freitag, 26. Januar, hält Philipp Gassert vom Lehrstuhl für Zeitgeschichte des Historischen Instituts der Universität Mannheim den Vortrag "Gemeinsame Geschichte im Lokalen finden? Die Kurpfalz als Einwanderungsgesellschaft". Der Vortrag beginnt um 19 Uhr im Port 25 und wird von syrischen Musiker und Studenten der Popakademie musikalisch begleitet.

Info: Die Ausstellung ist bis 2. Februar jeweils Mittwoch bis Samstag von 15 bis 18 Uhr geöffnet.