Mannheim. (pol/rl) Zu einem Schulbusunfall auf der Waldstrasse kam es am Freitagvormittag. Laut Polizeibericht war der Bus gegen 10.15 Uhr mit 45 Kindern und 4 Lehrern auf der Waldstraße in Richtung Waldhof unterwegs um die Kinder im Alter zwischen 6 und 8 Jahren vom Schwimmunterricht zurück an die Hans-Christian-Andersen-Schule zu bringen. An der Einmündung Wasserwerkstraße fuhr der Busfahrer auf einen davor befindlichen VW-Golf auf.

Laut Polizeibericht hatten der Bus und der Golf bei Rot vor einer Ampel gehalten. Als die Ampel grün wurde, fuhren beide Fahrzeuge an. Nach eigenen Angaben wurde dann der 41-jährige Busfahrer durch das Hupen eines anderen Fahrers abgelenkt und schaute sich um. Da der VW ihm langsamer angefahren war, war der Bus mit geringer Geschwindigkeit auf den Golf aufgefahren.

Bei dem Unfall wurden 21 Schulkinder leicht verletzt - zunächst war von 17 Verletzten die Rede. Mehrere Notärzte und zahlreiche Rettungswagen waren vor Ort. Ein angeforderter Rettungshubschrauber konnte wieder abgezogen werden. Im Einsatz waren auch die Feuerwehren aus Mannheim sowie die Feuerwehr-Katastrophenhilfe aus Rheinland-Pfalz.

Nach medizinischer Erstversorgung kamen die Verletzten mit Prellungen in die Kinderkliniken nach Heidelberg und Mannheim. Die anderen Kinder wurden mit einem Ersatzbus zur Schule gefahren, wo sie die verständigten Eltern abholen konnten.

Während der Unfallaufnahme und Rettungsarbeiten kam es auf der Waldstraße zu Verkehrsbehinderungen, der Verkehr wurde von der Polizei geregelt. Es entstand 8000 Euro Sachschaden.