Von Stefan Otto

Mannheim. In der kleinen Gemeinde Visp im Wallis findet seit sechs Jahren das internationale Artistikfestival "Artistika" statt. Ins Leben gerufen wurde die erfolgreiche Veranstaltung von dem Mannheimer Schauspieler Karim Habli. Mit "Artistika meets Friends" präsentierte er nun gleich an zwei Abenden nacheinander ein beeindruckendes "Best of" seines Festivals im Mannheimer Capitol.

"Das hier war mein erstes Kino", erinnert sich Habli, der als Moderator auf der Bühne steht. Auch sein erstes Konzert (De La Soul) habe er genau hier erlebt. Aber nicht allein aus nostalgischen Gründen oder weil seine Mutter und Freunde noch in der Nähe wohnen, wählte er das ehemalige Kino als Veranstaltungsort, sondern weil er und sein Schweizer Kompagnon Olivier Imboden es sich zur Aufgabe gemacht haben, die Akrobatik und Artistik abseits von Zirkuszelt und Manege zu einer eigenen Kunstform zu erheben.

In ein Stadttheater, so Habli, komme ein anderes Publikum als in einen Zirkus auf der grünen Wiese. Ein Ziel der "Artistika" sei es ja gerade, die Künstler der derzeit darbenden Zirkusbranche auf die Bühnenbretter zu holen und ihnen auf diese Weise eine neue, angemessene Plattform zu bieten. Wie schnell sein im Grunde noch junges Festival zu Renommee gelangt ist, lässt sich auch an der Anzahl der oftmals bereits arrivierten Artisten ablesen, die sich um eine Teilnahme bewerben. Jährlich mehrere hundert Solokünstler oder Ensembles aus aller Welt wollten dabei sein, doch nur für sechs sei jeweils Platz, erklärt der Impresario. Das Resultat sei "ein sehr hohes Niveau". Neben der individuellen Klasse achte man bei der Auswahl aber auch auf einen guten Disziplinenmix.

So verwirrte in Mannheim gleich zu Beginn die Schweizer Kontorsionistin oder "Schlangenfrau" Nina Burri alle Sinne, setzte Vertrautes außer Kraft und stellte anatomische Gewissheiten auf den Kopf, indem sie ihren Körper bog und dehnte als besäße er keinerlei Knochen. Im Anschluss moderierte sie die äußerst abwechslungsreiche Show an der Seite Karim Hablis. Akrobatik zeigten ebenso der Moskauer Equilibrist oder Gleichgewichtskünstler Andrey Katkov, das ungleiche Tübinger Turner-Duo Chris & Iris mit schwindelerregenden Hand-auf-Hand-Nummern oder die Pellegrini Brothers, vier sizilianische Modellathleten, die mit ihrer Kraftakrobatik physikalische Naturgesetze in Frage zu stellen schienen.

Wie verwachsen mit seinem BMX-Rad präsentierte sich der Brite Rob Alton. Für den Humor sorgten der Jongleur und Jo-Jo-Künstler Cotton McAlloon sowie die Clowns Pepe & Tommy. Thomas Leuenberger alias Baldrian machte seinem Künstlernamen alle Ehre und verzauberte als "Entschleunigungskünstler" mit einer erfreulich poetischen Bühnenshow und eindrücklichen Flugobjekten wie der riesigen, ferngesteuerten Luftschlange Gisela, die er über den Zuschauern schweben und kreisen ließ.

Sehr berührend und vor allem kraftvoll auch die Jazz- und Musicalsängerin Yamil Borges, die das Chanson "La vie en rose" sang, als wäre Édith Piaf auferstanden. Nicht zuletzt bot "Artistika meets Friends" Gelegenheit das kammermusikalische Frauen-Quartett Salut Salon und "die singende Föhnwelle" Dieter Thomas Kuhn ungeschminkt und unplugged zu erleben.