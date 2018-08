Von Marco Partner

Mannheim. Die Augen leuchten vor Begeisterung - und aufgrund der gelb-grün funkelnden Big-Eye-Kontaktlinsen, die sich über die Pupillen ziehen. Die Haare strohgelb und in alle Richtungen verstreut, wirkt Jessi in ihrem etwas an Sindbad erinnernden Gewand, als sei sie direkt einer Konsole entsprungen. Wie ein fremdes Wesen aus einer digitalen Welt. Den weiten Weg von Hamburg nach Mannheim hat die 21-Jährige an diesem Wochenende auf sich genommen. Um weniger Jessi, sondern vielmehr Nagisa Hazuki zu sein. Einer der Hauptcharaktere aus dem japanischen Anime "Free!". Bei der Animagic im Rosengarten, einer Messe für asiatische Manga-, Animationsfilm- und Videospielliebhaber, ist sie unter Gleichgesinnten - und für Fotoshootings heiß begehrt.

Hintergrund Mannheim. (rnz/rl) Beim Holi-Festival auf dem Mannheimer Meßplatz sorgte die Hitze für zahlreiche Hitze-Notfälle. Bei dem gegen 13 Uhr startenden Festival befanden sich zeitweise rund 4000 Besucher auf dem Platz. Trotz der extrem heißen Temperaturen auf dem Asphaltplatz bei direkter Sonneneinstrahlung ohne Schatten, ließ sich das hauptsächlich jüngere Publikum nicht vom Besuch der [+] Lesen Sie mehr Mannheim. (rnz/rl) Beim Holi-Festival auf dem Mannheimer Meßplatz sorgte die Hitze für zahlreiche Hitze-Notfälle. Bei dem gegen 13 Uhr startenden Festival befanden sich zeitweise rund 4000 Besucher auf dem Platz. Trotz der extrem heißen Temperaturen auf dem Asphaltplatz bei direkter Sonneneinstrahlung ohne Schatten, ließ sich das hauptsächlich jüngere Publikum nicht vom Besuch der Veranstaltung abhalten. Hunderte junge Menschen füllten den Platz, um bei lauter Musik mit Farbbeuteln um sich zu werfen. Es meldeten sich vermehrt Gäste beim Sanitätsdienst und klagten aufgrund der Hitze über Kreislaufprobleme. Nach und nach ging es vielen Personen immer schlechter, einige kollabierten auf dem Festgelände. Die anwesende Bereitschaft der Johanniter wurde der Lage nicht mehr Herr. Am Ende waren allein vom Rettungsdienst 56 Einsatzkräfte mit 14 Fahrzeugen, davon 3 Notärzte vor Ort. 4 Hitzeopfer mussten notfallmässig in Mannheimer Kliniken eingeliefert werden. Vor Ort wurde ein Behandlungszelt aufgebaut, in dem bis 22.45 Uhr 137 Festivalbesucher behandelt wurden, unter anderem mit Infusionen und Kreislaufüberwachung in Sanitätszelten vor Ort. Der Rettungsdienst zog außerdem noch die Feuerwehr hinzu, hier wurde dann Wasser auf den Platz gespritzt, damit sich überhitzte Festivalteilnehmer abkühlen konnten. Anfangs kam der Veranstalter aber nicht nach, die Versorgung mit Getränken ausreichend sicher zu stellen. Als bereits etliche Personen kollabiert waren, gab es kostenfrei Wasserflaschen für die Besucher. Gegen 22 Uhr war die friedlich verlaufende Veranstaltung beendet. Der Rettungsdienst konnte um 22.45 Uhr den Einsatz beenden.

[-] Weniger anzeigen

Cosplay nennt sich die illustre Verkleidungskunst, bei der Fans das Aussehen ihrer gezeichneten Comic-Helden aus Fernost bis ins letzte Detail nachahmen. Eine lebendig gewordene Sailor Moon, Son Goku von "Dragon Ball" oder "Haikyu"-Charaktere trifft man an allen Ecken an. Gefühlt ein Drittel der insgesamt rund 20.000 Besucher erscheinen in aufwendigen, schrillen Kostümierungen. Sie sind der Farbtupfer der zum zweiten Mal in der Quadratestadt ausgetragenen Manga-Convention - und verwandeln die dreitägige Messe in einen modernen Maskenball.

Mehrere Wochen hat Jessi an ihrem Outfit gearbeitet und alles selbst genäht. Die "Animagic" ist nun mal eine der wenigen Gelegenheiten, die gemeinsame Liebe für die "J-Culture", die japanische Popkultur, voll auszuleben. "Jeder lächelt hier, man kann mit jedem reden. Es ist eine schöne Auszeit vom Alltag", sagt sie, steht wieder für ein Selfie mit einem Fan Pose - und geht dann selbst auf Entdeckungstour.

Mit einer Hülle und Fülle an Figuren, Büchern, DVDs und Videospielen zum Daddeln erweist sich die facettenreiche Ausstellung als Schlaraffenland für Verehrer fernöstlicher Fantasiewelten. In vier Kinosälen werden nonstop die neuesten Animes ausgestrahlt, im Mozartsaal lösen sich nahezu stündlich J-Rock-Konzerte und Showgruppen ab.

Manchmal liegt die Faszination für Fernost sogar näher, als man glaubt: Bei den "AnimaniA Awards 2018", so etwas wie die heimlichen Oscars asiatischer Animationsfilme, wird bereits am Freitagabend Isao Takahata posthum für sein Lebenswerk geehrt. Der im April verstorbene Regisseur steht sinnbildlich dafür, wie lange es die fernöstliche Zeichentrick-Kultur schon gibt und wie nah sie hin und wieder an das deutsche Alltagsfernsehen heranrückt: Takahata begeisterte schon in den 1970er-Jahren das europäische Publikum - mit der Alpenserie "Heidi". Viele seiner Nachfolger sind heute mindestens genauso gefragt: Bei den Signierstunden mit den Regisseuren und Stimmen der Animationsfilme ziehen sich die Schlangen teilweise durchs ganze Treppenhaus.

Mit einer großen Tasche voller ergatterter Merchandising-Souvenirs wartet Anja aus Erfurt auf Autogramme von den Machern der Netflix-Erfolgsserie "Violet Evergarden". "Man will etwas kaufen, entdeckt daneben etwas Neues oder bekommt von anderen Besuchern etwas empfohlen", erklärt die 26-Jährige den Reiz der Manga-Messe. Auf eine Verkleidung verzichtet die Thüringerin diesmal. "Zu heiß", findet sie - doch auch fern des klimatisierten Rosengartens erobern die Cosplayer Mannheim im Sturm. Vor allem rund um den Wasserturm entwickelt sich ein farbenfrohes und friedliches Sit-in voll schräger Charaktere der Manga-Szene.

Wie Hobbits lehnen Lena und Hannah aus Ravensburg entspannt an einem Baum. Sie verkörpern Figuren ihrer Lieblingsserie "My Hero Academia" - mit aufgeklebten, spitzen Latexohren und surrealen Augen. "Das Hotelpersonal hat heute Morgen auch große Augen gemacht", verraten die beiden 20-Jährigen lachend. Doch je näher sie der Messe kamen, desto gewöhnlicher wirkten sie fast schon in ihren fantasievollen Outfits. "Ein bisschen wie Fastnacht, nur friedvoller und ruhiger", hat sich auch Kioskbetreiber Wilhelm Schick schnell an das Kommen und Gehen der bizarren Gestalten gewöhnt.

"Alle sind entspannt. Man geht mit ganz vielen Eindrücken nach Hause, aber vor allem ganz vielen Bildern und neuen Freunden", weiß Lena. Und das ist wohl der eigentliche Reiz der Animagic: Die dargestellten Figuren mögen fiktiv sein, doch die Verbindungen und Freundschaften, die durch das Zusammentreffen entstehen, und die Leidenschaft, die geteilt wird, sind echt.