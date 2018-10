Mannheim. (ger) Das hohe Maß an Gewalt sorgte in Mannheim Ende des vergangenen Jahres für Entsetzen. Eine Gruppe Jugendlicher hatte Mitte Dezember Polizisten in der Innenstadt nahe des Weihnachtsmarkts angegriffen. Einer warf einen Bierkrug - nur durch Glück wurde niemand verletzt. Gestern sind zwei Mitglieder der Gruppe zu Haftstrafen verurteilt worden. Der "Krugwerfer" muss für zwei Jahre und sechs Monate ins Gefängnis. Ein zweiter, damals 17 Jahre alter Mann, erhielt acht Monate Haft ohne Bewährung. Zwei weitere junge Männer kamen mit Verwarnungen, Auflagen und Weisungen davon.

Die vier Angeklagten werden der Jugendbande "Classics" zugerechnet, die neben mehrerer kleinerer Delikte auch für den Überfall auf zwei Pizzaboten im Januar verantwortlich sein soll. Zudem gibt es Verbindungen zu den sogenannten OEG-Schlägern, die im Januar dieses Jahres zu langen Jugendhaftstrafen verurteilt worden waren.

Alle Angeklagten zeigten sich geständig und bei der Urteilsverkündung gestern "lammfromm", wie ein Gerichtssprecher der RNZ mitteilte. Dabei und schon bei den Plädoyers war die Öffentlichkeit ausgeschlossen, weil einige der Täter zum Zeitpunkt des Angriffs noch minderjährig waren.

Das Gericht folgte in seinem Urteil damit den Darstellungen der Anklage. Demnach wollte eine Präsenzstreife der Polizei am 14. Dezember gegen 18 Uhr Mitglieder einer Gruppe von jungen Männern auf den Planken kontrollieren. Dabei wurden die Beamten beschimpft und beleidigt. Da sich einer der Heranwachsenden nicht ausweisen konnte, brachten ihn die Polizisten zum Streifenwagen, um seine Personalien festzustellen.

Daraufhin griffen zwei der Angeklagten die Beamten an und versuchten, ihren Freund zu befreien. Dabei erlitt ein Polizist Schwellungen und ein Hämatom am Auge. Gegen 18.30 Uhr kam der dritte Angeklagte hinzu und versuchte ebenfalls, seinen Freund mit Gewalt aus dem Streifenwagen zu befreien. Danach warf er einen gläsernen Bierkrug in Richtung der Beamten. Passanten, die den Vorfall beobachtet hatten und die Polizisten warnten, verhinderten so, dass jemand verletzt wurde. Nur durch Verstärkung konnten die Angeklagten festgenommen werden. Am Ende waren 18 Streifenwagen vor Ort, sechs Personen wurden festgenommen, fünf Beamte verletzt.