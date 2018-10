Stimmungskanone am Geweih-Mikrofon: Andreas Gabalier in Mannheim. Foto: vaf

Von Stefan Otto

Mannheim. Karos, Dirndl, Lederhosen, ausgelassene Feierstimmung und Wiesn-Hits: Im Rahmen seiner "Hallentour 2018" hat der österreichische "Volks-Rock’n’Roller" Andreas Gabalier die ausverkaufte SAP-Arena in eine Mannheimer Dependance des Münchner Oktoberfests verwandelt.

"Servus, die Madln und griaß eich, die Buam!", ruft er den erwartungsfrohen Zehntausend am Samstagabend zu, die gekommen sind, um mit ihm zu feiern. Die "Madln" im Dirndl, oft mit blondierten, zu Zöpfen geflochtenen Haaren, die "Buam" im bayerisch weiß-blauen oder österreichisch rot-weißen Karohemd und Lederhose. Ganz so, als befänden wir uns in den Alpen, bei einer Landmodenschau oder eben auf dem Oktoberfest, das am Sonntag zu Ende gegangen ist.

Gabalier, selbst in Lederhose und T-Shirt, legt großen Wert aufs schicke "Gewand" und freut sich wiederholt, wie stilecht und "flott hergerichtet" seine Konzertbesucher doch sind, und sieht es ausdrücklich als große Wertschätzung ihm gegenüber, "wenn ihr eich so fesch machts".

Es wirkt freilich abstrus bis eskapistisch, wenn die kostümierten Mannheimer laut und inbrünstig "Mir samma Bergbauernbuam" mit ihm singen. Der "Mountain Man" singt von der Heimat und "Dahoam" und zeigt zu "Auf der Alm" tatsächlich Bilder von glücklichen Kühen wie aus einem "Müllermilch"-Werbespot, für deren "Reine Buttermilch" er im Fernsehen Reklame macht: "Trinkst halt jedn Tag a Flascherl ..."

Sein Lied über Zirbengeist ("Königin der Alpen") ist echter Retro-Rockabilly, die weiteren Titel ergeben eine abwechslungsreiche Mischung aus Stadionrock, Stimmungsmusik und Schlager mit einem im Grunde überschaubaren Anteil volkstümlicher Musik, der vor allem durch Gabaliers betont traditionelle Attitüde, seine heimatverbundenen Texte und den steirischen Dialekt ins Blickfeld rückt.

"I sing a Liad für di", seinen ersten großen Hit, bringt er gleich an zweiter Stelle in einer Rock-Version, bei der er Elvis’ Hüftschwung imitiert und es zelebriert, wenn er vor den Fans auf einem Steg, der weit in ihre Reihen hineinreicht, sich seiner Weste entledigt. "Verdammt lang her", der Eröffnungssong seines aktuellen Albums "Vergiss mein nicht", hört und fühlt sich an wie an eine Gabaliersche Version von Bryan Adams’ "Summer of ’69". Heftig beklatscht wird sein umstrittener Titel "A Meinung haben", dessen Text sich antidemokratisch interpretieren lässt, aber nicht zwingend danach verlangt.

"Ich steh lieber mit Ecken und Kanten im Leben, als ohne", erklärt Gabalier in Mannheim dazu. Neben seinem Geweih-Mikrofon greift er selbst zur Gitarre und zum Akkordeon, während in seiner neunköpfigen Begleitband besonders die Cellistin Nayon Han auffällt.

Viel Raum gibt ihr Gabalier bei dem besinnlicheren Titel "Hinterm Horizont", dessen biografischen Hintergrund er so ausführlich erläutert wie jenen seines bekanntesten Liedes "Amoi seg’ ma uns wieder", das er als Zugabe bringt. Sein Bezug auf persönliche Verluste, den Tod des Vaters und der Schwester, geht freilich etwas verloren, wenn Gabalier im gleichen Atemzug eine deutschlandweite Stadion-Tournee für 2019 ankündigt.