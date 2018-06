Mannheim. (pol/mare) Ein 62-jähriger Mann ist wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern in drei Fällen verahaftet. Das teilen die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Mannheim in einer gemeinsamen Erklärung mit. Das Amtsgericht Mannheim erließ Haftbefehl gegen den Deutschen.

Der Beschuldigte befand sich am vergangenen Freitag kurz nach 19 Uhr bei der Tatausführung unmittelbar vor dem Nebeneingang des Herzogenriedbades (zunächst hieß es in der Polizeimeldung, der Mann sei im Bad gewesen). Die Kinder und die Jugendliche befanden sich im Bad.

Er sprach ein 12-jähriges und 13-jähriges Kind sowie eine 14-jährige Jugendliche an.

Als die Minderjährigen neben ihm standen, fragte er die Jugendliche, ob sie mit ihm schlafen wolle. Außerdem zeigte er den Dreien sein entblößtes Genital.

Eine Badeaufsicht wurde aufgrund der Aufruhr auf den Beschuldigten aufmerksam und verständigte die Polizei. Polizeibeamte des Reviers Mannheim-Neckarstadt konnten den 62-Jährigen auf einem Parkplatz des Herzogenriedparks vorläufig festnehmen. Der Beschuldigte war erheblich betrunken.

Der 62-Jährige wurde am Samstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern in drei tateinheitlichen Fällen dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Mannheim vorgeführt. Dieser erließ gegen den Mann Haftbefehl wegen Fluchtgefahr. Der Beschuldigte wurde danach in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und des Kriminalkommissariats Mannheim dauern an.

Update: 5. Juni 2018, 11.13 Uhr