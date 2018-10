Von Harald Berlinghof

Mannheim. Bergleute sind ein wenig abergläubisch. Deshalb rufen sie unter Tage die Heilige Barbara an, die gegen böse Mächte der Finsternis helfen soll. Bis heute hat sich der Brauch gehalten, großen Maschinen oder den Gruben einen weiblichen Namen zu geben. Die große Tunnelbohrmaschine der Firma Sonntag aus Bingen, die ab Montag im Auftrag der MVV-Energie einen Tunnel unter dem Altrheinarm der Friesenheimer Insel bohrt, soll auf den Namen Stefanie getauft werden. Mit einer Flasche Sekt wie bei einer Schiffstaufe wird die Angelegenheit abgewickelt. Danach kann es losgehen.

Am Mittwoch wurde der 4,1 Meter durchmessende Bohrkopf in die ausbetonierte Startgrube eingehoben. In der Startgrube wartet bereits der Einfahrtopf, der exakt den Durchmesser des späteren Dükers - so nennt man Tunnel unter einem Gewässer - besitzt. Hier muss der Bohrkopf ansetzen um dann bis kurz vor Weihnachten den 400 Meter langen Tunnel voran zu treiben. Bis zu 15 Meter Höchstgeschwindigkeit am Tag kann die Maschine erreichen. "Etwa zwölf Meter unter dem Flussgrund erwarten wir überwiegend ein Sand-Kies-Gemisch", sagt Stefan Grimm, Projektleiter der MVV.

Die Startgrube befindet sich am östlichen Ufer des Altrheinarms.Gegenüber liegt das Gelände der Firma Roche Diagnostics, die nach Fertigstellung des Dükers mit umweltfreundlichem Prozessdampf des MVV Heizkraftwerks beliefert wird. Gleichzeitig wird das MVV-Fernwärmenetz, das neben Mannheim auch teilweise Heidelberg, Schwetzingen und Speyer versorgt, an das Müllheizkraftwerk angebunden. Damit werde die Fernwärme umweltfreundlicher und die Versorgungssicherheit steigt, wie man bei der MVV betont.

Das Unternehmen investiert rund 100 Millionen Euro in den kommenden Jahren in den Kraftwerksstandort auf der Friesenheimer Insel. In Betrieb gehen soll der neue und zu Wartungszwecken begehbare Düker, nachdem der Innenausbau abgeschlossen ist: zum Beginn der Heizperiode 2019/2020.

Die Bohrung eines Tunnels unter einem Fluss galt lange als technische Herausforderung. Heute ist ein solcher Tunnelbau immer noch etwas Besonderes, aber technisch beherrschbar. Der Bohrkopf aus hoch verdichtetem Stahl schabt sich Zentimeter um Zentimeter in den Untergrund.

Als Gleitmittel wird ein so genanntes Bentonit-Gemisch an der Vorderseite und an den Seiten des Bohrkopfs abgeschieden. Der zerkleinerte Abraum wird hydraulisch nach hinten verfrachtet und mit Wasser vermischt abgesaugt. Hinter dem Bohrkopf werden 3,4 Meter durchmessende und drei Meter lange Stahlbeton-Ringe in die gebohrte Öffnung eingebaut.

Beim MVV-Düker sind es 135 Stück bis die andere Seite des Flusses und der Zielbunker erreicht sind. Dort wird dann der Bohrkopf, der 120 Tonnen wiegt, aus der Grube heraus gehoben. Während der Bohrarbeiten in den nächsten neun Wochen überwachen die Bohrmeister vom Steuerungsstand aus den Vortrieb.

Mit Bildschirmen und Fadenkreuz können sie erkennen, ob der Bohrkopf korrekt ausgerichtet ist. Der Bohrmeister kann sowohl vertikale als auch horizontale Kurskorrekturen vornehmen. Geplant ist, dass der Düker vergleichbar der Form einer gekrümmten Banane unter dem Fluss hindurch verläuft.