Mannheim. (pol/van) War der Feuerteufel wieder am Werk? Erneut ist es am frühen Donnerstagmorgen, gegen 2.20 Uhr, in der Kleingartenanlage "Alte Au" im Stadtteil Feudenheim zu einem Brand gekommen. Das berichtet die Polizei.

Die Berufsfeuerwehr Mannheim konnte das Übergreifen auf das danebenliegende Gartenhaus verhindern. Die Brandursache ist bislang noch unklar. Der Sachschaden wird auf 5000 bis 10.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise gehen an die Kriminalpolizei unter Telefon 0621/174-4444.