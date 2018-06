Von Volker Endres

Mannheim. Sonnige Gelassenheit, afrikanische Lebensfreude - das und noch vieles andere mehr ist Afrika. Gemeinsam feiern das Eine-Welt-Zentrum und das Eine-Welt-Forum Mannheim deshalb einen Monat lang Afrikatage. Einer der Höhepunkte war am Samstag der Afrikamarkt auf dem Alten Messplatz mit fast 20 beteiligten Organisationen und vielen 100 Besuchern. "Wir wollen die positiven Seiten Afrikas und die Vielfalt des Kontinents betonen", erklärte Susanne Kammer vom Mannheimer Eine-Welt-Forum.

Schon von weitem wiesen die Trommeln den Besuchern den Weg. Und das nicht allein von der Bühne aus, sondern auch im Trommel-Workshop des DRK und seiner Einrichtung "Migration und Integration", wo Besucherin Gabriele Brenneis konzentriert den Takt mit klopfte. "Mit gefällt die Vielfalt. Ich komme jedes Jahr gern", erzählte die 50-jährige Mannheimerin. Noch nicht ganz so lange kommen, rein altersbedingt, Maja Strasser und ihre Freundinnen Johanna Ziegler und Melanie Kloster auf den Afrikamarkt. "Uns gefallen die farbenfrohen Kleider", erklärten die Studentinnen.

Afrika-Fest 2018 in Mannheim - die Fotogalerie































Susanne Kammer freute sich über alle Besuchergruppen. "Es geht uns darum, den Leuten Afrika näher zu bringen." So wüssten nur die wenigsten Besucher, dass der Kontinent aus 54 Ländern bestehe, kaum jemand kenne die Sprachvielfalt des Kontinents, und Speisen aus Afrika fänden sich nur selten auf mitteleuropäischen Tischen wieder. Zumindest in dieser Hinsicht lohnte ein Blick in die Kochtöpfe. "Kenkey & Fried Fish" ist eine Spezialität aus Ghana. Darunter versteht man frittierten Fisch und Maisknödeln. Ebenfalls auf der Speisekarte stand frittierte Banane mit Bohnensoße. "Alles sehr lecker", warb Issifu Kwame von der Ghana-Union Mannheim-Ludwigshafen. Außerdem gab es Coxinhas (Bällchen aus Fleisch und Gemüse) oder Chamussas (Teigtaschen) mit Rindfleisch. Ein wenig ungewohnt zwar, aber auch sehr schmackhaft.

Überhaupt geht die Liebe zum Kontinent ganz offensichtlich durch den Magen. Auch Organisationen aus Somalia oder Marokko boten lokaltypische Speisen und Getränke an. Wichtig für Susanne Kammer war dabei die Vielfalt: "Wir sehen den Markt auch als Plattform, auf der sich die Vereine präsentieren können." Kleine geografische Ausrutscher waren dabei inbegriffen. So wurden auf der vom "Arabischen Haus" organisierten Modenschau mit landestypischer Kleidung kurzerhand auch Kolumbien und Bulgarien nach Afrika verlegt, als die Damen stolz lächelnd ihre Trachten zeigten. "Die wollten halt auch mitmachen", so der lakonische Kommentar. Und gestört hat es ohnehin niemanden. Afrikaner sind schließlich nicht nur entspannt, sondern auch tolerant.

Zwischen über 20 Ständen waren es nur wenige Schritte von Tee-Service und Silberschmuck aus Marokko bis zu geschnitzten Holzfiguren aus Nigeria, Kleidern aus Ghana oder Masken und Halsketten aus dem Senegal. "Wir legen Wert darauf, dass die Produkte auf dem Markt tatsächlich aus Afrika kommen", sagte Susanne Kammer. Auch das Blechspielzeug, das Paul Bach im Angebot hatte: "Alles in Madagaskar hergestellt". Mit dem Erlös unterstützt er ein Straßenkinderprojekt und leistet Familienhilfe. Und von der Bühne erklang derweil echte Weltmusik - auch hier in der gesamten Vielfalt Afrikas.

Info: Die Afrikatage Mannheim-Heidelberg dauern bis zum 8. Juli. Das Programm mit Konzerten, Diskussionen, Ausstellungen und Workshops gibt es unter www.afrikatage.de.