Von Marco Partner

Mannheim. Draußen klirrende Kälte, drinnen tropische Tänze zu heißen Rhythmen. Als die Zuschauer abends die SAP Arena nach der großen Akrobatik-Show verlassen, weht ihnen erst einmal eine frostige Eiswand entgegen. Wie gut, dass sie zuvor über zwei Stunden wohlig warmgehalten wurden. Mit Kunstsprüngen wie Salto und Flickflack, körperlichen Verrenkungen, atemberaubenden Balanceakten und Break-Dance-Drehungen wie von einem anderen Kontinent. "Afrika! Afrika!", das einst vom Aktionskünstler André Heller entworfene Zirkusspektakel, ist wieder auf Tournee, und setzt auch in Mannheim ein großes Ausrufezeichen.

Eigentlich stand die mit artistischen Kunstnummern gespickte Schau 2014 bereits vor dem Aus. Auch weil sie sich des Vorwurfs eines neokolonialen Anstrichs gefallen lassen musste. Doch es war der Ivorer Georges Momboye, der als langjähriger Choreograf aus der zweiten Reihe hervortrat und mit seiner Neuinszenierung für frischen Elan auf der Bühne sorgt.

Im Scheinwerferlicht erstrahlt nun eine farbenfrohe Show, die zwar nach wie vor viele Klischees und Sehnsüchte rund um den als wild, exotisch und geheimnisvoll geltenden Kontinent bedient, aber auch die kulturelle Vielfalt Afrikas eindrucksvoll hervorhebt. Die bestrebt ist, keine verklärende Außenperspektive aus Sicht des Weißen Mannes einzunehmen, sondern die Protagonisten aus elf verschiedenen Nationen durch ihre individuelle Performance selbst ins Zentrum rückt.

Vertraute und etwas in die Jahre gekommene Manegen-Elemente, das sind zum Beispiel Menschenpyramiden oder Artisten, die ihre Arme und Beine so verknoten, dass die Besucher schon beim Zusehen ein Schaudern verspüren. Zeitgemäßer wirkt dagegen eine coole Michael-Jackson-Jonglage mit Glitzerhut und fliegenden Bällen. Meist aber wirbeln die Akrobaten selbst umher. Locker, leicht, lebensfroh - mit strahlenden Gesichtern grüßen sie im Handstand aus schwindelerregender Höhe von einem Stühleturm, verwandeln die muskelbepackten Arme in ein menschliches Trampolin oder drehen aus dem Stand Loopings in Endlosschleife.

Stark wie ein Löwe, leicht wie eine Feder: Immer wieder kommt es zum Wechselspiel zwischen kraftvollem Kunstturnen und filigranem Feingefühl. Wenn etwa Andreis Jacobs Rigolo Sanddornzweige wie einen übergroßen Flügel durch den Raum schweben lässt und die 2600 Besucher den Atem anhalten. Ansonsten aber lebt die Show vom Tempo, Temperament und Turnakrobatik. Angetrieben von den Bongos und Gitarrenzirpen der elfköpfigen Band, folgen traditionelle Tänze aus Südafrika, dem Senegal oder Äthiopien auf Basketball-Stunts der American Slam Dunkers. Beim sogenannten Gummistiefel-Tanz verschmelzen Tradition und Moderne, bilden westafrikanische Volkstänze und "re-importierter" amerikanischer Streetdance keine Gegenpole.

Nicht nur Wüste, Steppe und Dschungel prägen die Bühnenkulisse, sondern auch Großstadt und zerfallende Townships. Es wird zumindest der Versuch unternommen, ein veraltetes Afrika-Bild zu entstauben. So glückt der spannende Spagat zwischen Authentizität und afrikanischem Ausverkauf. Auch, weil die rund 70 Artisten jede Menge Humor in die Show mit einfließen lassen. Wenn plötzlich ein Artist statt Ball im Netz zappelt, oder ein lebensgroßer Puppenelefant mit blinzelnden Plastikaugen über die Bühne schreitet. Einzig eine Moderation fehlt der großen Zirkusnummer.

Die Hintergründe und Bedeutung einiger Tänze erschließen sich eben nicht nur durch Zusehen. Auch wenn sie ins Staunen versetzen. So nehmen einige Zuschauer neben dem dicken Ausrufzeichen auch ein paar Fragezeichen mit nach Hause. Wenn sie nach der heißen Afrika-Show wieder hinaustreten, in die bibbernde Kälte Mitteleuropas.