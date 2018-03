Integrationsberater helfen anerkannten Geflüchteten, sich in einer fremden Kultur zurechtzufinden. Foto: Hildenbrand

Von Olivia Kaiser

Mannheim. Acht Integrationsmanager werden bald in Mannheim ihren Dienst antreten. Sie sollen Flüchtlinge mit Bleibeperspektive dabei unterstützen, in ihrer neuen Heimatstadt Fuß zu fassen und sie bei der Integration in die Stadtgesellschaft und den Arbeitsmarkt begleiten. Doch Integration kostet Geld. Deshalb schloss das Land Baden-Württemberg mit den Kommunen den Pakt für Integration. Er sieht vor, dass die nötigen Integrationsmanager für zwei Jahre vom Land finanziert werden.

Für die etwa 1000 Integrationsmanager stellt das Sozialministerium in Stuttgart deshalb 116 Millionen Euro zur Verfügung. Für Mannheim steht eine Summe von circa 1,1 Millionen Euro bereit. In seiner jüngsten Sitzung stimmte der Mannheimer Gemeinderat der daraus resultierenden Neuordnung der sozialen Betreuung Geflüchteter zu.

In Zusammenarbeit mit der Liga der freien Wohlfahrtspflege hat die Stadtverwaltung die acht Stellen der Integrationsmanager folgendermaßen verteilt: Je zwei Stellen gehen an den Caritasverband Mannheim und das Diakonische Werk der Evangelischen Kirche. Je einen Integrationsmanager erhalten der Arbeiterwohlfahrt-Kreisverband Mannheim, das Deutsche Rote Kreuz, der Paritätische Wohlfahrtsverein (Freundeskreis Asyl Karlsruhe) und der Fachbereich Arbeit und Soziales der Stadt.

Zentrale Aufgabe der Integrationsmanager ist die individuelle Sozialberatung. Sie erarbeiten mit den Geflüchteten einen Integrationsplan, in dem Schulbildung und Berufsabschluss, persönliche Entwicklungen und Qualifikationen sowie die zu erreichenden Ziele festgehalten werden. Die Fortschritte werden in regelmäßigen Abständen gemeinsam überprüft, der Integrationsplan wird fortgeschrieben. Er ist als Vorstufe und Ergänzung der Eingliederungsvereinbarung des Jobcenters gedacht.

Die Integrationsmanager begleiten ihre Schützlinge zu Terminen im Jobcenter und stimmen sich mit den Mitarbeitern ab. Neben dem Spracherwerb stehen jedoch im Integrationsplan auch die Hilfe bei der Wohnungssuche und die Aufklärung über kommunale Angebote wie Kinderbetreuung oder kommunale Hilfen wie beispielsweise Schuldner- oder Suchtberatung im Mittelpunkt.

Bei Geflüchteten in der vorläufigen Unterbringung ist die Stadt Mannheim für die Sozialberatung zuständig. Für die Betreuung komplexer Einzelfälle wird eine weitere Stelle beim Fachbereich Arbeit und Soziales der Stadt eingerichtet. Geplant ist, dass sich die Wohlfahrtsverbände aus der Arbeit in den Erstaufnahmestellen zurückziehen, da dort immer weniger geflüchtete Menschen ankommen.

Stadtrat Gerhard Fontagnier (Grüne) wollte wissen, warum fortan die Stadt allein für die Betreuung in der Erstaufnahmestelle zuständig sein soll. Hermann Genz, der Leiter des Fachbereichs Arbeit und Soziales, erklärte, dass es sich bei den Bewohnern dort meist um junge Erwachsene oder unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) handle, von denen manche bis jetzt alle Hilfsangebote abgelehnt hätten. "Da ist es notwendig, dass wir die Betreuung selbst übernehmen", betonte er.

Dem stimmte Stadtrat Ralph Waibel (SPD) zu: "Dass die Stadt hier Herr der Lage bleiben will, ist nur gerechtfertigt." Es mache Sinn, komplexe Einzelfälle in die Verantwortung der Stadtverwaltung zu geben. Dabei handle es sich keinesfalls um mangelndes Vertrauen, stellte er klar.

Da der Pakt für Integration seitens des Landes keinen Sachkostenzuschuss vorsieht, stimmte der Mannheimer Gemeinderat außerdem zu, dass die Stadt während des Förderzeitraums zusätzlich bis zu 6400 Euro jährlich pro Vollzeitstelle zur Verfügung stellt.